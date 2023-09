Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 4-8 września.

Bloober Team: Podpisał umowę z Meta Platforms Technologies z siedzibą w USA na wsparcie nowego projektu o kodowej nazwie Projekt I, podała spółka.

Carbon Studio: Wyznaczył datę premiery gry „Crimen – Mercenary Tales” w wersji na PC VR na 14 września 2023 r., podała spółka. Gra będzie dostępna na platformach Steam oraz Meta Store w wersji PC VR. Cena za egzemplarz wyniesie 14,99 USD.

Huuuge: Odnotowało 21,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,64 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ten Square Games: Nie planuje produkcji nowych gier, natomiast intensywnie pracuje nad rozwojem i nowymi funkcjonalnościami swoich dotychczasowych tytułów, poinformował prezes Andrzej Ilczuk.

Ten Square Games: Ocenia, że wszedł na trwałą ścieżkę wzrostu, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Zarząd zakłada, że – mając na uwadze lipiec i sierpień – TSG jest w stanie poprawiać skorygowaną EBITDA.

Movie Games: Ustalił datę premiery gry „Beyond Sunset” na platformie Steam na 8 listopada 2023 r., podała spółka.

BoomBit: Przychody z gier Grupy wyniosły 17,6 mln zł w sierpniu 2023 r., co oznacza spadek o 6,5% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 15,5 mln.

All In! Games: Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nie więcej niż 8 mln akcji serii J, podała spółka. Uchwała wyłącza akcjonariuszom prawo poboru. Wyłączono prawo poboru akcji serii J oraz ustalono ich cenę emisyjną na 1,2 zł za akcję. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie akcji nie więcej niż 149 wskazanym przez zarząd inwestorom. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do 31 października 2023 r.

Ten Square Games: Odnotował 5,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 40,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gamivo: Zdecydowało o kontynuowaniu skupu akcji własnych i ogłosiło drugie zaproszenie do sprzedaży 50 tys. akcji spółki stanowiących ok. 2,48% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Proponowana cena nabycia akcji wynosi 100,0 zł za sztukę.

Demolish Games: Pierwsze notowanie na rynku New Connect odbyło się w środę, 6 września br. Jest to 360. spółka notowana na NewConnect oraz 7. debiut na tym rynku w 2023 r.

Bloober Team: Spółka zależna Played With Fire zawarła z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych umowę o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: Program Wsparcia Gier Wideo 2023. Wartość dofinansowania wynosi 400 000 zł, a całkowity planowany koszt realizacji zadania to 500 000 zł.

SimFabric: Wyznaczono premiery 3 gier w sklepie Robot Cache Store. Premiery zostały ustalone na: „Saboteur SiO” – 8 września (w cenie 10,99 USD/sztukę); „Quantum Storm” – 15 września (w cenie 4,99 USD/sztukę); „Gardenia” – 22 września 2023 (w cenie 9,99 USD/sztukę). W certyfikacji sklepu znajduje się aktualnie 1 nowa gra spółki.

Movie Games: Ogłosił, że realizowana z Metacorp/Vaporware gra „Beyond Sunset” wejdzie w early access 8 listopada.

Huuuge: Przychody z gier w sierpniu wyniosły ok. 16 mln USD – Sensor Tower

Ten Square Games: Przychody z gier w sierpniu wyniosły ok. 5 mln USD – Sensor Tower

Artifex Mundi: Przychody z „Unsolved” w sierpniu wyniosły 1,2 mln USD (9% więcej m/m)

Boombit: W przyszłym roku spółka chce wydać trzy gry na poziomie „Hunt Royale”. Spółka nie obserwuje spadków w kategorii Mid-Core. Chce koncentrować się na produkcji gier w tym gatunku. Kontynuowane są prace nad narzędziem do cross-reklamy, ale spółka potrzebuje jeszcze czasu, żeby wrócić z gotowym produktem na rynek.

QubicGames: Uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Another Moon w drodze emisji 6,2 tys. akcji. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego QubicGames będzie posiadać 80% udział w Another Moon.

Logitech G: Marka firmy Logitech zaprezentowała dwa najnowsze produkty z linii PRO Series – klawiaturę do gier Logitech G PRO X TKL Lightspeed Gaming Keyboard i mysz do gier Logitech G PRO X Superlight 2 Gaming Mouse.

RedDeer.Games: Ogłosił wydanie nowej, niezależnej gry visual novel „One Night: Burlesque”.

Gameparic: „Green With Energy” zostanie udostępniona 14 września na Steam.

Żabka: Sieć dołączyła do globalnej społeczności platformy Roblox. Użytkownicy platformy mogą odkrywać wirtualny świat Żabki, dołączając do gry „Żabka Run: Porcja DobreGO!”. Gra z elementami edukacyjnymi powstała w ramach programu żywieniowego „Porcja DobreGO!”.

Jujubee: Pozyskał 528 tys. zł z emisji skierowanej do prezesa i jednego z członków rady nadzorczej. Nabyli oni 330 tys. akcji po cenie 1,60 zł za akcję. Środki mają posłużyć do dalszego wzmocnienia finansów spółki, która niedawno pozyskała globalnego wydawcę dla „Dark Moon”. „Choć ostatnie kwartały zamknęliśmy na plusie, zaś nasze umowy z wydawcami w pełni zaspokajają koszty związane z realizacją bieżących projektów Dark Moon i Realpolitiks 3: Earth & Beyond, zdecydowaliśmy się na pozyskanie dodatkowych środków w celu drastycznego zmniejszenia zobowiązań Spółki oraz zapewnienia jej poduszki finansowej. Chcemy by Jujubee było silnym podmiotem, z solidnymi fundamentami, który w dalszej perspektywie będzie mógł zwiększać skalę działania i budować wartość dla akcjonariuszy.” – powiedział prezes Michał Stępień.

RedDeer.Games: Zapowiedział na październik kolejną własną produkcję „Freaky Trip” na Nintendo Switch oraz Steam.

Źródło: ISBnews