Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 16-20 października.

RYNEK BANKOWY

Wakacje kredytowe: Rząd planuje przyjęcie założeń albo projektu ustawy dotyczącej przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 na posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu i skierowanie projektu na najbliższe posiedzenie Sejmu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Wakacje kredytowe: Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt ustawy o wakacjach kredytowych w 2024 r. na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów, zapowiedział szef resortu Waldemar Buda. Podał, że przy wprowadzeniu kryteriów dochodowych, z tego rozwiązania w przyszłym roku mogłoby skorzystać ok. 1,7 mln – 1,75 mln kredytobiorców.

Konto mieszkaniowe: W ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie założono 3 467 Kont Mieszkaniowych, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Obecnie ten produkt oferują trzy banki.

Bezpieczny kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” złożono prawie 67 814 wniosków, podpisano 20 905 umów kredytowych, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ryzyko kredytowe: Należy rozważyć, czy czynnikiem ryzyka uwzględnianym w danych Biura Informacji Kredytowych (BIK) nie powinno być to, że klient ubiegał się o darmowy kredyt (tj. niewnoszenie opłaty za korzystanie z kapitału), uważa prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Finansowanie gospodarki: Polskie banki za bardzo skoncentrowały się na rynku lokalnym i nie wykorzystały ekspansji zagranicznej polskich firm, uważa wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński.

Finansowanie gospodarki: Sektor bankowy powinien osiągać zyski rzędu 25-30 mld zł rocznie, aby zapewnić finansowanie gospodarki, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Konto mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono ponad 3,4 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 20,9 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 57 tys. wniosków.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia komunikacyjne: W ciągu pięciu ostatnich lat koszt napraw i serwisowania samochodu zwiększył się średnio o 21%, wynika z analizy przygotowanej przez ekspertów rankomat.pl. Oprócz kosztów związanych z serwisem i naprawami, sprawdzili oni jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się ceny paliwa oraz ubezpieczenia OC dla kierowców. Z porównania wynika, że w 2023 roku utrzymanie auta kosztuje przeciętnego kierowcę o 1,3 tys. zł więcej niż pięć lat temu. W 2018 roku przeciętne wydatki kierowców na utrzymanie samochodu wynosiły blisko 7,5 tys. zł rocznie. W tym roku jest to już ponad 8,7 tys. zł rocznie.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca września 2020 r. do końca września 2023 r. wyniosła 48,979%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 54,73 mln zł w gotówce, podał ZUS.

IPO: Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w III kwartale 2023 r. wyniosła 4,6 mld euro, co oznacza spadek o 52,1% r/r. W Warszawie w III kw. br. były trzy IPO wobec jednego IPO rok wcześniej, a wszystkie debiuty miały miejsce na rynku NewConnect. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 7,7 mln zł (1,7 mln euro), co oznacza spadek o 79,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., wynika z raportu „IPO Watch Europe” firmy PwC.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Oszczędności: Polacy najchętniej umieszcza środki na koncie oszczędnościowym (34%), rachunku osobistym (30%) oraz na lokacie (21%), wynika z badania przeprowadzonego przez VeloBank. W przysłowiowej „skarpecie” trzyma swoje oszczędności 19% ankietowanych.

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 1 265 tys. nowych pożyczek (+252,9% r/r) o wartości 1,325 mld zł (+71% r/r) we wrześniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Zaległości: Przeterminowane zadłużenie podmiotów handlujących przez internet przez rok wzrosło niemal dwa razy bardziej niż w całym handlu detalicznym i na koniec sierpnia przekroczyło 400 mln zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy BIK.

Terminale płatnicze: Działania prowadzone przez Fundację Polska Bezgotówkowa i jej partnerów doprowadziły do zainstalowania 600 tys. terminali płatniczych u 450 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ponad 5 tys. terminali w telefonie, podała Fundacja. W sumie na polskim rynku płatności kartowe akceptuje ponad 1,2 mln urządzeń płatniczych.

Relacje z klientem: Hiperpersonalizacja, omnichannel, automatyzacja, analiza i integracja danych i ESG to trendy, które będą w najbliższych latach dominowały w budowaniu nowego modelu relacji z klientem, wynika z „Raportu Customer Experience – epoka nowych doświadczeń” opracowanego przez PZU, Norstat i Digital University.

Nadużycia: Największym wyzwaniem w obszarze nadużyć jest obecnie, zdaniem 2/3 ankietowanych w badaniu ekspertów z instytucji finansowych, brak świadomości klientów na temat zagrożeń, na które mogą się natknąć, korzystając z usług np. banków czy firm pożyczkowych. Ponad połowa respondentów wskazuje też na szybko zmieniające się schematy nadużyć, wynika z raportu „Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2023”, opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.

Zaufanie w biznesie: 43% ankietowanych przedsiębiorstw doświadczyło w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieuczciwości ze strony swoich partnerów biznesowych, wykazało badanie „Zaufanie w biznesie” przeprowadzone przez TGM Research na zlecenie Rzetelnej Firmy. Najwięcej nierzetelnych działań na swojej drodze napotkała branża budowlana (63%) oraz transportowa (51%). Na drugim biegunie, czyli w gronie firm, które nie doświadczyły w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieuczciwości ze strony swoich partnerów biznesowych, jest 57% przedsiębiorstw. Wśród nich przede wszystkim branże: usługowa (65%), produkcyjna (61%), handlowa (51%).

Etyka płatnicza: Opłacanie faktur od kontrahentów na czas – tak 70% przedsiębiorców rozumie etykę płatniczą w biznesie. 43% definiuje ją jako niezaciąganie zobowiązań finansowych, gdy wiadomo, że nie będą mogli ich uregulować. 4 na 10 uważa, że moralność to informowanie kontrahentów, kiedy ci pomylą się na swoją niekorzyść, wynika z badania „Etyka płatnicza przedsiębiorców”, przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso. Mimo takiej postawy, zaległości firm, widniejące w Krajowym Rejestrze Długów, wynoszą 9,6 mld zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii AB o wartości nominalnej 100 mln zł jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.

Quercus TFI: Odnotowało 4,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BGK: Marcin Adamczyk został powołany na stanowisko wiceprezesa Vinci z Grupy BGK, podała spółka. Nowy wiceprezes będzie współodpowiedzialny m.in. za rozwój i inwestycje związane z działaniem funduszu Da Gama ASI, jednego z trzech podmiotów wchodzących oprócz IQ ASI oraz HiTech ASI, w skład spółki zależnej BGK.

Bank Pocztowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zaliczenie zysku netto za II kwartał 2023 r. w kwocie 54,61 mln zł do kapitału podstawowego Tier I Banku Pocztowego, podał bank. Zaliczenie zysku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 1,8 pkt proc. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,7 pkt proc.

Best: Przygotowuje się do uruchomienia kolejnego programu emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych wiosną 2024 r., podała spółka.

Best: Przydzielił 509 inwestorom 190 821 obligacji serii Z5 o łącznej wartości nominalnej 19,08 mln zł, podała spółka. Subskrybcją objęte było 500 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

Alior Bank: Wydłużył okres obowiązywania programu emisji obligacji do 31 grudnia 2028 r. z terminu do 5 sierpnia 2024 r., podał bank.

Santander BP: Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych Santander Bank Polska, na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem III kwartału 2023 r. wynosi 294 mln zł, w tym dla banku – 280 mln zł oraz dla Santander Consumer Banku, będącego spółką zależną banku – 14 mln zł, podał bank.

Kruk: Przydzielił obligacji serii AL4 o łącznej wartości nominalnej 450 mln zł, podała spółka. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i skierowana była do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych

GPW: Dictador Europe i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nawiązały współpracę, która ma doprowadzić do emisji tokenów kolekcjonerskiego rumu i obrotu nimi na specjalnej platformie transakcyjnej przygotowywanej przez GPW. Tokenizacja może objąć 60 tysięcy litrów rumu z roczników z lat 1983-1988, podał Dictador. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień prawnych i testów technologicznych platformy transakcyjnej.

BNP Paribas Bank Polska: Zdecydował o przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych w latach 2024-2026 i objęciu nim nie więcej niż 900 pracowników zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży, podał bank. Zwolnienia nastąpią w związku z realizowanymi działaniami, mającymi na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej, w tym dalszą transformacją technologiczną w zakresie procesów sprzedaży, obsługi posprzedażowej i wsparcia, a także kontynuacją wdrożenia w strukturach banku nowego modelu pracy opartego na metodyce zwinnej, wyjaśniono.

KUKE: Polska agencja wsparcia eksportu przygotowała nowy system gwarancji kredytów dla firm, które chcą przeprowadzić transformację energetyczną, poinformował ISBnews prezes Janusz Władyczak. Obejmuje m.in. odejście od wymogu eksportu.

Bank Millennium: Otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) dotyczące uchwały zarządu BFG o uchyleniu zakazu wypłaty przez bank zysków powyżej maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie związanej z minimalnym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (M-MDA), podał bank. Uchwała wskazuje w szczególności, iż w rezultacie spełnienia przez bank śródokresowych wymogów MREL, ustały okoliczności będące podstawą wyżej wspomnianego zakazu, podkreślono.

Provident Polska: 16 października kierownictwo nad Pionem Prawnym i Ładem Korporacyjnym Provident Polska objęła Paulina Gasińska. Będzie ona też pełnić funkcję członkini zarządu. Nowa dyrektor Pionu posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. podczas pracy w sektorze bankowym. Szczególnym zainteresowaniem Pauliny Gasińskiej są zagadnienia związane z kulturą etyczną w podmiotach działających na rynku finansowym.

BVT: Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia z 16 października, firma rozpocznie samodzielną działalność w zakresie obsługi roszczeń klientów banków z tytułu wadliwych umów kredytowych, w tym kredytów frankowych. Planuje także zmienić nazwę na LexBono, co ma podkreślić wagę nowej linii biznesowej w jej dalszym rozwoju.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

SEG: XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w dniach 25-26 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) opublikowała aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”, podała GPW. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów

Tpay: Udostępnił gotowe biblioteki SDK (ang. Software Development Kit) właścicielom e-commerce posiadającym aplikacje do zakupów online, dzięki czemu mogą oni przygotować się do przyjmowania płatności bezpośrednio w aplikacji takimi metodami płatności, jak BLIK, przelew online, karty płatnicze oraz portfele elektroniczne, podała spółka.

Toyota Bank: W odpowiedzi na obniżające się stopy procentowe w Polsce, wprowadza znaczącą aktualizację produktową dla klientów. Bank podnosi limit wyższego oprocentowania swojego Indeksowanego Konta Oszczędnościowego aż czterokrotnie, z 100 tys. zł na 400 tys. zł.

Payback Polska: Zarząd i partnerzy sieci PSB Mrówka podjęli decyzję o kontynuacji współpracy z Payback Polska. Będzie ona rozszerzona o nowe rozwiązania i promocje dedykowane klientom sieci PSB Mrówka. Współpraca Payback Polska Polska i PSB Mrówka została rozpoczęta w 2014 roku. Od momentu rozpoczęcia współpracy liczba sklepów należąca do sieci PSB Mrówka zwiększyła się z 170 do ponad 300.

PKO BP: Zwyciężył w międzynarodowym konkursie Global Retail Banking Innovation Awards 2023 organizowanym przez magazyn The Digital Banker. Jury konkursu przyznało bankowi pierwsze miejsce w kategorii „Outstanding Customer Relations & Brand Engagement Initiative”, za działania związane z budowaniem jego obecności w Metaverse.

Caritas: W ubiegłym roku łączna wartość pomocy finansowo-rzeczowej udzielonej Caritas przez partnerów biznesowych wyniosła 51 mln zł. W ramach pomocy rzeczowej partnerzy biznesowi przekazali przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności, artykuły higieniczne, ciepłą odzież, a także leki i urządzenia, takie jak generatory prądu. Wsparcia finansowego na konkretną działalność charytatywną udzielano organizacji poprzez wpłaty na konto, poprzez specjalne podstrony dla pracowników firm oraz we współpracy z bankami wykorzystując mechanizmy mikrodonacji. W ramach wsparcia, jakie otrzymuje Caritas w postaci darowizn, 20% pochodzi od darczyńców biznesowych, natomiast 80% od darczyńców indywidualnych. Do wieloletnich partnerów Caritas Polska należy m.in. Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów Biedronka, oraz Fundacja Biedronki, z którymi od 2018 roku Caritas realizuje m.in. program „Na codzienne zakupy” skierowany do najuboższych seniorów. Kolejnym partnerem jest Lidl Polska wspierający jadłodajnie. Obecnie funkcjonują 74 jadłodajnie Caritas, a dzięki wsparciu partnera do końca roku będzie ich 80. Z kolei dzięki współpracy z Generali Polska, Caritas realizuje m.in. program wsparcia Domów Samotnej Matki.

mBank: Panattoni uzyskał ponad 32 mln euro kredytu od mBanku na realizację pierwszej hali Panattoni Park Tricity East V. W obiekcie swoje największe centrum logistyczne w Polsce prowadzić będzie firma Regesta.

PKO BP: PKO Bank Polski, we współpracy z PKO Leasing, oferuje swoim klientom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, uproszczony leasing na nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony, o wartości do 300 tys. zł netto. Z oferty można skorzystać całkowicie online w serwisie iPKO – bez wychodzenia z biura i bez zbędnych formalności.

Bank Millennium: Przedłużył współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões na trzy kolejne lata akademickie. W ramach podpisanej umowy Bank w każdym roku obowiązywania umowy ufunduje stypendium dla najlepszego studenta lub studentki studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Santander BP: W trzeciej edycji projektu edukacyjno-społecznego TO(działa)MY!, organizowanego przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska, szkoły mogą pozyskać dofinansowanie projektu przygotowanego we współpracy z uczniami. Celem akcji jest kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, a także zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia.

mPay: W październiku ruszyła współpraca między mPay a Picodi.com, międzynarodowym dostawcą kodów rabatowych. mPay jako firma posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej będzie w imieniu Picodi.com realizować międzynarodowe przekazy pieniężne do użytkowników tego serwisu.

Skarbiec TFI: Minimalne pierwsze wpłaty na IKE Skarbiec Emerytura oraz IKZE Skarbiec Emerytura zostały obniżone do wysokości 200 zł do końca 2023 r. Dotychczas limit ten wynosił 500 zł. Minimalne kolejne wpłaty na IKE oraz IKZE w Skarbiec TFI wynoszą 100 zł.

