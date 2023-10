Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 16-20 października.

Bloober Team: Umowa produkcyjno-wydawnicza zawarta przez Bloober Team z Rogue Games z USA 26 października 2021 r. została rozwiązana za porozumieniem stron w celu przejęcia praw do gry (projekt pod nazwą kodową F) przez Bloober Team, podała spółka. Bloober Team zamierza zrealizować ten projekt na zasadzie self-publishingu.

Ice Code Games: Otrzymał pozytywną ocenę, a tym samym zakwalifikował się do dofinansowania projektu inwestycyjnego złożonego przez spółkę pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu wspierającego proces projektowania gier poprzez uzyskiwanie obserwacji na temat przebiegów rozgrywki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pod nazwą Supremus”, podała spółka. Przedmiotem tego projektu jest opracowanie systemu wspierającego projektowanie gier, poprzez ułatwienie prowadzenia testów i analiz dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Projekt planowo realizowany będzie do 31 maja 2026 r. Wartość tego projektu została oszacowana na 13,12 mln zł, przy czym kwota przyznanego dofinansowania wynosi 9,5 mln zł. Projekt złożony został w ramach działania Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023 Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Bloober Team: Projekt „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini” został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023, z kwotą dofinansowania wynoszącą 26,88 mln zł, podała spółka. Całkowity koszt projektu planowany jest na kwotę 58,55 mln zł.

Frozen Way: Koszty gier „House Flipper – Farm DLC” w wersji na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S oraz „Builder Simulator” na konsole zwróciły się w ciągu 72 godzin od ich premier, podał Frozen Way.

Render Cube: Premiera trybu kooperacji (tryb Co-Op) do gry „Medieval Dynasty” w wersji na PC na platformie Steam została wyznaczona na 7 grudnia 2023 roku, podał Render Cube. Zarząd wskazuje, iż zamiarem spółki jest, aby na przełomie I i II kwartału 2024 roku tryb Co-Op został udostępniony na konsolach PS5 i Xbox Series X/S, Xbox Game Pass oraz pozostałych platformach.

Image Power: Planuje emisję nie więcej niż 274 100 akcji zwykłych serii F w trybie subskrypcji otwartej, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a decyzję podejmą akcjonariusze na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 14 listopada 2023 roku, podała spółka.

11 bit studios: Będzie wydawcą gry „Indika”, której producentem jest studio Odd Meter z Kazachstanu, podała spółka. Gra zostanie wydana w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Premiera planowana jest na I kwartał 2024 r.

Noobz from Poland: Rada nadzorcza Play of Battle – spółki stowarzyszonej Noobz from Poland – powołała prezesa zarządu Noobz from Poland Jarosława Kotowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu Play of Battle, podało Noobz from Poland. Kotowski będzie odpowiedzialny za proces produkcji gry tworzonej przez Play of Battle oraz wzmocnienie zespołu Play of Battle.

Gaming Factory: Produkcja „Japanese Drift Master” przekroczyła 360 tys. zapisów na wishliście na Steam, podała spółka.

Vivid Games: Spodziewa się następujących wyników narastająco za trzy kwartały tego roku: przychody ze sprzedaży na poziomie 16,61 mln zł, wynik netto na poziomie 0,12 mln zł i EBITDA na poziomie 2,75 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Drago entertainment: Ogłosił strategię rozwoju na lata 2024-2025, która obejmuje w szczególności rozwój uniwersum „Gas Station Simulator”, premierę early access „Winter Survival”, a także demo „Road Diner” i „Airport Contraband”, podała spółka.

Gaming Factory: Premiera gry „Bakery Simulator” ustalona na 3 listopada na Xbox One. Gra „Electrician Simulator” ma zadebiutować 9 listopada na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. „Electrician Simulator Smart Devices” DLC ma być udostępniony 9 listopada na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Gra „ZooKeeper” ma zadebiutować 10 listopada na Xbox One.

Drago entertainment: Chce monetyzować uniwersum „Gas Station Simulator” w jak najszerszym zakresie i w długim terminie, poinformowała prezes Joanna Tynor. Studio szykuje 7 DLC dla tytułu.

Carbon Studio: Vertigo Games (wydawca) po uzgodnieniu z Carbon Studio zdecydował o przesunięciu daty premiery aktualizacji do gry „The Wizards – Dark Times” pt. „Brotherhood” na 9 listopada br. (z 19 października), podało Carbon Studio. Premiera „Brotherhood” będzie miała miejsce na platformach PCVR oraz Meta Quest.

Drago entertainment: Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,73% i wyniósł 54,4 zł.

Live Motion Games: Zawarł 1 sierpnia 2023 r. z Frozen Way jako kupującym umowę sprzedaży i przeniesienia majątkowych praw autorskich dla gier wideo na PC spółki pt. Builder Simulator, Train Station Renovation, Train Station Renovation – Germany DLC oraz gry pt. Train Station Renovation w wersji na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, podała spółka. Cena sprzedaży gier wyniosła łącznie 420 293,0 zł netto.

The Dust: Grupa była obecna na festiwalu Steam Next Fest, tym razem z tytułem „The Inquisitor”, którego premiera planowana jest w I kwartale 2024 r. Demo gry dostępne było na platformie Steam od 28 października przez cały czas trwania festiwalu. Wrocławskie studio podsumowało właśnie wyniki jesiennej edycji Next Fest. Prezentowana wersja demonstracyjna tytułu w ciągu 7 dni festiwalu pobrana została ponad 17 tys. razy, a odnotowany przyrost wishlisty wyniósł 16,5 tys. osób, co daje zmianę o 80 pozycji w górę na Global Top Wishlist.

VRFabric: Podpisał z Oculus VR LLC umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy pomiędzy spółką a Oculus VR w ramach programu Oculus Start, dzięki któremu będzie ona miała dostęp do narzędzi i rozwiązań technologicznych Oculus VR, a także do możliwości wydawania gier z portfolio Emitenta w sklepie Meta Quest Store na najnowsze gogle Meta Quest 3.

No Gravity Games: Zawarł z System 3 z Wielkiej Brytanii umowę, której przedmiotem jest ustalenie warunków dystrybucji przez System 3 dwóch gier: „Strike Force Kitty” oraz „One True Hero” – w wersjach pudełkowych, przeznaczonych na platformę Nintendo Switch. Umowa przewiduje dystrybucję obu gier w Europie Zachodniej i USA. Zgodnie z umową, obie gry mają zostać wprowadzone do sprzedaży w okresie przedświątecznym 2023 roku.

RedDeer.Games: Gra „Bullet Rodeo” została udostępniona na konsolę Nintendo Switch.

3R Games: Przyjął plan wydawniczy obejmujący wydanie czterech dodatków do gry „Thief Simulator VR: Greenview Street”, zakładający w IV kwartale.

PlayWay: Gra Farmer’s Life wychodzi z wczesnego dostępu w piątek.

Drago Entertainment: Zapowiedział rozbudowę działalności wydawniczej w oparciu o zewnętrzne tytuły i rozwój kompetencji zespołu oraz rozszerzenie współpracy z zewnętrznymi wykonawcami. Spółka przeprowadziła rebranding. Zarząd nie przewiduje konieczności posiłkowania się dodatkowym kapitałem zewnętrznym.

T-Bull: Liczba pobrań gier we wrześniu 2023 roku wyniosła 7,7 mln.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z przewodniczącym rady dyrektorów, kupił 19,8 tys. akcji po 24,78-24,88 zł.

Xbox: Ogłosił nowe funkcje dostępności wspierające osoby z niepełnosprawnościami, w tym m.in. nowy kanał „Dostępność w grach” w sklepie Xbox i na Xbox.com, zawierający setki gier z oznaczonymi funkcjami dostępności. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie graczom znalezienie nowych produkcji posiadających interesujące ich udogodnienia. Ponadto bezprzewodowe parowanie nie wymaga już fizycznego kontaktu z konsolą. Gracze mogą teraz przełączyć swój sprzęt w tryb parowania za pomocą pilota multimedialnego Xbox, polecenia głosowego lub wcześniej sparowanego kontrolera.

Wargaming: Rusza z inicjatywą z której 100% środków pozyskanych z zakupów pakietów „WargamingUnited” zostanie przekazane na rzecz fundacji UNITED24, oficjalnej platformy do zbiórek publicznych na rzecz Ukrainy. Celem jest zakup karetek typu C, których zadaniem będzie ratowanie życia.

Xbox: Piąty sezon „Halo Infinite: Reckoning” jest dostępny na Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC oraz Steam. Ta trzecia duża aktualizacja z tego roku uzupełnia stale rozwijającą się bibliotekę zawartości gry, obejmującą takie funkcje, jak m.in.: dwie nowe mapy: Forbidden oraz Prism; nowe wyposażenie – strzelba Bandit Evo; nowy Battle Pass 50-level premium. Wkrótce dostępna ma być nowa odsłona trybu kooperacyjnego „Firefight: King of the Hill”. Sezon 5 wprowadza również nowy zestaw narzędzi Forge AI Toolkit, umożliwiający graczom wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia i udostępniania swoich dzieł.

RedDeer.Games: Premiera tytułu „Project Downfall” na konsole Nintendo Switch i Xbox odbędzie się w listopadzie.

Mastercard: Uruchomił program Gamer Academy, który ma na celu wsparcie różnorodności i budowanie równowagi płciowej w branży gier i e-sportu. Rekrutacja do programu startuje tej jesieni. Projekt rozpocznie się natomiast w 2024 r. i będzie oferował kobietom szkolenia i wszelkie niezbędne materiały do tego, aby mogły zacząć lub kontynuować karierę w e-sporcie i branży gier. Dziesięć pań będzie miało okazję wziąć udział w pierwszym tego typu, kilkumiesięcznym programie nauczania, który zapewni im możliwość nawiązania relacji z profesjonalnymi e-sportowcami, kontakt z ekspertkami i ekspertami z branży oraz dostęp do ekskluzywnych wydarzeń. Gamer Academy jest wspierana przez wiodącą globalną organizację e-sportową G2 Esports, będącą liderem pod względem udziału reprezentacji drużyn kobiecych w e-sporcie.

Źródło: ISBnews