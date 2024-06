Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 czerwca.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w kwietniu br. wzrósł o 5 mld zł (tj. o +0,4% m/m) do 1 179 mld zł, zaś w ujęciu rocznym odnotował spadek o 0,2%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w kwietniu 2024 r. wzrosła o 15,5 mld zł do 1 831,8 mld zł (+0,9% m/m i +7,6% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 14,51 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2024 r., co oznacza wzrost o 11,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec marca wynik netto sektora wyniósł 10,3 mld zł.

Sytuacja sektora bankowego: W polskiej gospodarce i systemie bankowym są pieniądze na transformację energetyczną, ale istnieją bariery w ich wykorzystaniu. Są to zarówno problemy z przeregulowaniem rynku, jak i brakiem edukacji oraz związaną z tym niechęcią mniejszych firm do inwestycji. Kojarzą się one bowiem wyłącznie z bieżącymi kosztami, a nie przyszłymi korzyściami, stwierdzili uczestnicy paneli poświęconych problemowi zrównoważonego rozwoju podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Wsparcie UE: Wsparcie z budżetu Unii Europejskiej dla banków inwestujących w fundusze kapitałowe, działające na Ukrainie zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Sytuacja sektora bankowego: Polskie banki są gotowe do pomocy i wspierania przedsiębiorców, ale realia rynkowe często na to nie pozwalają. Podatek bankowy, duże emisje papierów rządowych oraz niestabilność prawa skłaniają firmy do poszukiwania finansowania poza sektorem, stwierdzili uczestnicy panelu „Sytuacja sektora bankowego a sytuacja polskiej gospodarki” podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Podatek bankowy: Podatek bankowy jest istotnym źródłem dochodów budżetowych i nie można zrezygnować z tej części dochodów, szczególnie w kontekście spodziewanego wkrótce otwarcia wobec Polski unijnej procedury nadmiernego deficytu (ang. excessive deficit procedure, EDP), uważa minister finansów Andrzej Domański. Podtrzymał, że liczy na uwzględnienie w sytuacji Polski zwiększonych kosztów związanych w obronnością.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 185,8 mln transakcji o łącznej wartości 744,83 mld zł w maju br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 3% i wzrost wartości o 4% r/r, podała Izba.

Kredyty na nieruchomości: 485,9 tys. zł – tyle na początku czerwca wynosi wartość Barometru Hipotecznego rankomat.pl – wskaźnika, który pokazuje, ile pieniędzy może pożyczyć w banku przeciętnie zarabiający kredytobiorca na zakup nieruchomości. Wartość czerwcowego Barometru w ciągu kwartału spadła o ponad 6 tys. zł (w marcu wynosił on 492 tys. zł), co oznacza, że bankowa hipoteka zaczyna być coraz trudniej dostępna.

RYNEK KAPITAŁOWY

Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 350,5 mld zł na koniec maja 2024 r. (+2,4% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 4,06 mln na koniec I kwartału 2024 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to wzrost o 3% kw/kw i 28% r/r.

Regulacje UE: Rada UE osiągnęła porozumienie w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony inwestorów detalicznych, który ma na celu wsparcie konsumentów indywidualnych inwestujących na rynkach kapitałowych UE poprzez lepszą ochronę ich inwestycji, zapewnianie im odpowiednich informacji o produktach inwestycyjnych oraz większej przejrzystości i jawności, podała Rada.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 66,74 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obligacje korporacyjne: Bilans maja to trzy emisje na łączną kwotę 102,5 mln zł, podał Michael/ Ström Dom Maklerski oceniając, że był to najsłabszy jak dotąd miesiąc w roku. W I kw. br. odnotowano średnio 5 emisji na ponad 250 mln zł miesięcznie. W maju w trzech emisjach 1506 inwestorów złożyło zapisy na 198,45 mln zł. Niezaspokojony popyt nie zmieni jednak faktu, że drugi kwartał zapowiada się istotnie słabiej niż pierwszy, podkreślili eksperci.

Wyceny spółek na GPW: Analizując wskaźnik cena/wartość księgowa to po raz pierwszy od wielu kwartałów krajowy rynek akcji znalazł się wycenowo powyżej swojej długoterminowej średniej. Oznacza to, że nominalna atrakcyjność polskich spółek jest relatywnie niższa niż miało to miejsce w poprzednich miesiącach. Nadal jednak na tle rynków rozwiniętych krajowe spółki są relatywnie atrakcyjnie wycenione, oceniają eksperci VIG/C-Quadrat TFI.

Private equity: Dwuletni kryzys w sektorze private equity dobiega końca, a większość funduszy spodziewa się poprawy sytuacji jeszcze w 2024 roku, wynika z badania Bain & Company. Negatywny wpływ na rynek mają utrzymujące się wysokie stopy procentowe oraz niepewność geopolityczna.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Oszczędności: Wzrost oszczędności w ciągu ostatnich 6 miesięcy deklaruje 38% Polaków, to oznacza wzrost o 8 pkt proc. r/r, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Millennium. Co piąta osoba (21%) ma zaoszczędzoną kwotę wyższą niż swoje roczne wynagrodzenie.

Zaległości: W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) jest notowanych 232 tys. dłużników, którzy zalegają operatorom telekomunikacyjnym na kwotę 950,4 mln zł; 83% dłużników stanowią konsumenci, a ich zaległości w opłatach opiewają na 571 mln zł, czyli 60% zaległej kwoty, wynika z badania KRD. Do rejestru jest też wpisanych 38 tys. przedsiębiorców (17% zadłużonych), którzy mają 89 tys. przeterminowanych zobowiązań łącznie na 379,4 mln zł.

Zaległości: Zadłużenie pełnoletnich osób wyniosło ponad 86,3 mld zł i zwiększyło się o blisko 6 mld zł (7% r/r) na koniec kwietnia 2024 r., wynika z danych BIG InfoMonitor. Jednocześnie liczba osób z problemami finansowymi w tym czasie zmniejszyła się o 53 318 osób do 2 623 831.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PFR: Rada nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powołała Piotra Matczuka na prezesa zarządu PFR na 5-letnią kadencję, podał Fundusz. Wiceprezesem ds. finansów i rozwoju został Mariusz Jaszczyk, zaś wiceprezesem ds. inwestycji – Mikołaj Raczyński.

Millennium Bank Hipoteczny: Przeprowadził pierwszą emisję 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podał bank. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł.

Bank Pekao: Ma 4 mln aktywnych użytkowników aplikacji PeoPay; liczba ta wzrosła o 420 tys. w 2023 r., podał bank.

PKO Bank Polski: Zakończył subskrypcję 5-letnich obligacji nieuprzywilejowanych „senior non preferred notes” o wartości nominalnej 500 mln euro w ramach programu EMTN, podał bank. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 498,14 mln euro. Subskrypcją objęto 5 tys. papierów wartościowych, zapisy w ramach subskrypcji złożono na 7 468 sztuk, a stopa redukcji wyniosła 33,05%.

PragmaGO: Zdecydowała o emisji trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii C4 o wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12-25 czerwca br.

Alior Bank: Zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii O i w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu podwyższył o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 400 mln zł do 550 mln zł, podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,99% w skali roku,

MJM Holdings: Decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia MJM Holdings, Andrzej Klesyk oraz Vincent Vandendael weszli w skład rady nadzorczej jednego z liderów rynku ubezpieczeń i reasekuracji w Polsce.

JR Holding: Przewiduje, obok reinwestycji, coroczne skupy akcji z wyników generowanych ze sprzedaży spółek, poinformował partner inwestycyjny Maciej Zientara. Fundusz zapowiada aktywne pozyskiwanie środków od inwestorów instytucjonalnych.

JR Holding: SmartLink, fundusz powiązany z JR Holding, pracuje nad trzema kolejnymi inwestycjami i w ciągu roku zamknie cykl inwestycyjny łącznie kilkunastu projektów, poinformował partner inwestycyjny JR Holding Artur Jedynak.

JR Holding: W ramach zaktualizowanej strategii rozwoju, przebudowuje portfel oraz model inwestycyjny i skupi się na inwestycjach z „wyjściowym poziomem” ok. 10 mln zł per projekt, poinformował partner inwestycyjny Artur Jedynak. Osiągnięcie 1 mld zł wartości portfela do 2027 r. ocenia jako realne.

JR Holding: Podpisał z Onvestor ASI (większościowy akcjonariusz JRH oraz podmiot powiązany z prezesem JRH) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży na rzecz JRH łącznie 24 udziałów w spółce FirmNova za kwotę 1,54 mln zł, podała spółka.

JR Holding: Zawarł z Maciejem Zientarą przedwstępną warunkową umowę objęcia akcji JRH, po których może zwiększyć zaangażowanie do 15%, podała spółka.

Citi Handlowy: Zarząd rekomenduje przeznaczenie 1 454,93 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią); po uwzględnieniu przeprowadzonego wcześniej buy-backu oznacza to wypłatę 11,15 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje pozostałą kwotę 800,26 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy/ zapasowy.

Compensa: W ciągu 5 lat wartość portfela polis zdrowotnych ubezpieczyciela wzrosła ponad 3,5-krotnie, a liczba ubezpieczonych prawie 3-krotnie – w I kw. 2024 r. wzrost wartości portfela wyniósł kolejne 13%, a liczba klientów 8%, 91% wartości portfela stanowią ubezpieczenia grupowe, w 2023 r. wskutek inflacji firma podniosła składki o średnio 34%, ale nie wpłynęło to na zmniejszenie liczby klientów.

Europejski Bank Inwestycyjny: Pozostanie preferowanym kredytodawcą dla dużych miast z większymi wydatkami inwestycyjnymi, obligacje pozostają atrakcyjną opcją finansowania ze względu na stosunkowo prostą procedurę ich przeprowadzania, ocenia Fitch Ratings.

Fintech Wealthon: Który wspiera finansowo małe i średnie firmy, uzyskał finansowanie dłużne w wysokości 50 mln zł od funduszy zarządzanych przez CVI Dom Maklerski, podała spółka.

Minte.ai: Spółka z portfela JR Holding ASI, prowadzi rozmowy o wdrożeniach swojego rozwiązania z ubezpieczycielami na polskim rynku. Następnie planuje ekspansję zagraniczną, na co poszukuje obecnie pożyczek konwertowalnych, poinformował ISBtech CEO Minte.ai Romuald Paprzycki

ANG Odpowiedzialne Finanse: Firma pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego, w pierwszym kwartale 2024 roku osiągnęła swój rekord sprzedażowy. Wartość uruchomionych w tym okresie kredytów hipotecznych za pośrednictwem firmy wyniosła blisko 3 mld zł. Firma odnotowała wzrosty także w innych obszarach. ANG współpracuje obecnie z 1300 ekspertkami i ekspertami finansowymi w całej Polsce.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Pekao: Wprowadza więcej możliwości personalizacji dla pasjonatów muzyki lub sportu, udostępniając 20 nowych wizerunków kart płatniczych w systemie Mastercard oraz tła w aplikacji PeoPay. Właściciele kart z tymi wizerunkami mają możliwość zdobycia aż 8000 punktów na start w programie Bezcenne Chwile. Wystarczy, że otworzą oni Konto Przekorzystne z taką kartą, zarejestrują się w programie i wykonają nią min. 5 płatności. 8000 punktów to równowartość 100 zł, którą można wymienić na nagrody, m.in. vouchery do sklepów sportowych, dostęp do platformy streamingowej, słuchawki, głośniki, bilety na koncert i wiele innych. W ramach programu klienci otrzymują stale punkty za każdą płatność bezgotówkową.

Mastercard: Wyznaczył sobie cel, którym jest stokenizowanie 100% transakcji w e-commerce w Europie, podał operator.

Bank Pocztowy: Jako pierwszy bank w Polsce, przeniósł swoją bankowość elektroniczną do chmury Amazon Web Services (AWS), podał bank.

BGK: Oficjalnie podpisał podczas konferencji Ukraine Recovery Conference w Berlinie listy intencyjne dot. zwiększenia środków programu EU Support for Ukrainian Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) z Komisją Europejską (KE) oraz dot. kontynuacji współpracy z ukraińskim KredoBankiem, podał BGK.

BGK: Zwiększył limit pomocy de minimis do 300 tys. euro dla firm i poszerzył wsparcie o firmy transportowe, podał bank. Zmiana dotyczy gwarancji de minimis, Biznesmax Plus z dotacjami, Ekomax, gwarancji dla sektora rolnego oraz gwarancji dla transakcji leasingowych.

Fintechy: W okresie gorszej koniunktury instytucje finansowe mogą być bardziej otwarte na współpracę z fintechami, uważa prezes PZU Życie Jarosław Mastalerz podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

PARP: W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wystartował nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), zaś łączna pula środków dostępna w naborze wynosi 80 mln zł, podała Agencja. PARP oferuje dofinansowanie do 100% kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11,43 mln zł.

Plenti: Lider polskiego rynku wynajmu elektroniki użytkowej pozyskał 10 mln zł od partnerów w ramach programu PlentiPartners. Program pozwala przedsiębiorcom zarabiać na wynajmie smartfonów, laptopów, konsoli do gier i innych urządzeń na platformie Plenti.

PKO BP: Umożliwił obsługę firmowych kart debetowych i kredytowych w aplikacji IKO. Firmowe karty wyświetlane są teraz w IKO w ten sam sposób jak karty klientów indywidualnych. W aplikacji widoczny jest ich wizerunek, historia operacji oraz szczegóły samej karty.Dostępna lista kart firmowych w IKO jest pokazywana w zależności od uprawnień klientów w firmie. Użytkownicy kart firmowych będą widzieć tylko swoje karty, natomiast osoby z odpowiednimi uprawnieniami właścicielskimi będą widzieć wszystkie karty firmowe.

VIG/C-Quadrat TFI: 8 Funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez VIG / C-Quadrat TFI oraz oferta IKE/IKZE od 11 czerwca br. dostępne są dla klientów EVO Domu Maklerskiego. VIG / C-QUADRAT TFI za pośrednictwem EVO zaoferuje fundusze inwestujące w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju w formule „Light green”, fundusze dłużne, akcyjne i algorytmiczne.

BNP Paribas: Sieć Carrefour Polska wprowadziła możliwość rozłożenia na 10 rat 0% dowolnych zakupów o wartości powyżej 200 zł, które zostały zrobione w jej sklepach stacjonarnych lub sklepie online. Carrefour Polska, w ramach swojego portfela usług około zakupowych, wspólnie z Bankiem BNP Paribas, oferuje klientom kartę kredytową Wirtualna Carrefour Mastercard.

PKO BP: Został ponownie uhonorowany statuetką Strategicznego Mecenasa Roku Filharmonii Narodowej w Warszawie. Mecenat szeroko rozumianej kultury i sztuki to ważnych filar działalności sponsoringowej Banku. Od ponad 11 lat PKO Bank Polski jest mecenasem stołecznej filharmonii i wspiera realizacje znakomitych projektów artystycznych w jej wyjątkowym programie kulturalnym.

Bank Pekao: Uruchomił promocję dla klientów biznesowych na karcie kredytowej MOTO Biznes. Klienci, którzy podpiszą umowę o kartę kredytową MOTO Biznes w terminie od 6 maja do 30 września 2024 r. oraz przystąpią do promocji otrzymają: obniżone oprocentowanie limitu kredytowego na karcie kredytowej do 9,99% oraz nielimitowaną liczbę bezpłatnych przelewów z karty2 na rachunek klienta w banku, do 31 marca 2025 r.

