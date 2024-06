Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 10-14 czerwca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

PS WPR 2023-2027: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, której celem jest wprowadzenie nowych form wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, takich jak płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu, czyli gruntów wyłączonych z produkcji, podała Kancelaria Prezydenta.

System kaucyjny: Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji dotyczącej systemu kaucyjnego najpóźniej w lipcu, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

System kaucyjny: Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska o wysokości kaucji w systemie kaucyjnym zostanie opublikowane najpóźniej na przełomie czerwca i lipca, zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

System kaucyjny: Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Produkcja cydru i perry: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce objęcia zerową stawką podatku akcyzowego cydru i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości, a także dla cydrów jakościowych do 8,5% objętości, poinformował szef resortu Czesław Siekierski. Obecnie ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Według szacunku resortu regulacja ta spowodowałaby obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10%.

System kaucyjny: PolKa otrzymała zezwolenie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) na prowadzenie systemu kaucyjnego, podał operator. Zezwolenie to umożliwia stworzenie systemu dla wprowadzających na rynek napojów w opakowaniach objętych kaucją i zwrotu tej kaucji użytkownikowi końcowemu. Tym samym PolKa jest jedynym operatorem, który posiada zezwolenie na selektywną zbiórkę w ramach systemu kaucyjnego wszystkich trzech frakcji: puszki, plastikowe butelki i szklane butelki wielorazowe – od 1 stycznia 2025 r.

Wsparcie finansowe z PS WPR 2023-2027: Od 27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. O wsparcie, finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Nabór potrwa do 2 sierpnia 2024 r. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Eksport drobiu: Macedonia Północna zniosła ograniczenia importowe dla drobiu z Polski. Decyzje wydane przez Agencję ds. Żywności i Weterynarii Republiki Macedonii Północnej, wprowadzające ograniczenia importowe w związku z rzekomym pomorem drobiu i wysoce zjadliwą grypą ptaków, zostały anulowane. Oznacza to, że obecnie nie obowiązują restrykcje przy eksporcie towarów pochodzących z drobiu z Polski do Macedonii Północnej.

Ciągniki rolnicze: W maju zarejestrowano 518 nowych ciągników rolniczych. To, jak do tej pory, najgorszy tegoroczny wynik i dalszy ciąg trwającej już ponad półtora roku tendencji spadkowej w Polsce, która – w porównaniu z Europą – ma tu większą skalę. W innej podstawowej kategorii nowych maszyn rolniczych, jaką są przyczepy, widać raczej swego rodzaju „wypłaszczenie”, a nawet lekkie odbicie w górę. Stałe wzrosty notowane są zaś przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) na rynku wtórnym. Od 1 stycznia zarejestrowano 3277 nowych ciągników. – to spadek o 855 r/r. „Mamy tu do czynienia z odzwierciedleniem panujących dość ponurych nastrojów w branży rolnej, które bez wątpienia miały wpływ na decyzje zakupowe mogące przyczynić się do udoskonalenia prac jej przedstawicieli, tym bardziej, że wiele z nowych takich pojazdów wyposażonych jest super nowocześnie, choćby w specjalistyczną nawigację GPS, potrzebną do dokładnego i efektywnego działania w polu. Do tego, przez ostatnie miesiące, potencjalni nabywcy nowych maszyn mieli znacznie bardziej niż wcześniej ograniczony dostęp do tzw. wkładu własnego, potrzebnego do pozyskania unijnych środków na sfinansowanie takich zakupów” – uważa Hubert Seliwiak z PIGMiUR, odnosząc się tym samym do poszczególnych przepisów ustawy o pożyczce lombardowej, która w życie weszła w styczniu tego roku. Krytykowali ją m.in. zarówno chcący dokonać inwestycji rolnicy, jak i sprzedawcy nowego sprzętu, ze względu na bardzo mętne kryteria pozyskania środków na wkład własny, które de facto powodowały, że stał się on niemożliwy do zdobycia. Posłowie nowej kadencji znowelizowali jednak szybko tę ustawę, zaś prezydent ją podpisał i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Płaca minimalna: Przyjęte przez rząd ustalenia odnośnie wysokości pensji minimalnej od 1 stycznia 2025 r. będą obciążeniem, którego nie udźwigną przedsiębiorcy MŚP, podała Polska Izba Handlu (PIH). Podniesienie kwoty pensji minimalnej przede wszystkim uczyni polską gospodarkę nieatrakcyjną dla inwestorów ze względu bardzo wysokie koszty pracy, a ponadto zmiana dostarczy silnego impulsu proinflacyjnego, wskazano.

Ceny w sklepach detalicznych: Wzrosły średnio o 2,9% r/r w maju 2024 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio: 2,4% i 2,1% r/r. Najbardziej poszły w górę ceny słodyczy i deserów (12,9% r/r). W top5 wzrostów znalazły się też chemia gospodarcza (9,7%), napoje bezalkoholowe (6,3%), dodatki spożywcze (5,9%) oraz pieczywo (4,9% r/r).

E-commerce: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform, podała Kancelaria Prezydenta.

Handel w niedziele i święta: Kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Lewicy złożyły wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy, zakładającego wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Podczas sejmowej debaty nad projektem wnioski o odrzucenie w imieniu swoich klubów zgłosili Jan Mosiński (PiS) oraz Arkadiusz Sikora (Lewica). Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac. Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel, w których handel jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas – jedynie w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Zasady handlu w święta, dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy pozostaną bez zmian.

Inwestycje w branży handlowej: Większość firm z branży handlowej nie spodziewa się zmian w inwestycjach (80%), na początku roku ten odsetek wynosił 75%, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Z kolei 24% przedsiębiorców prognozuje spadek poziomu sprzedaży w porównaniu do I kwartału br.

Handel w niedziele i święta: Polska Izba Handlu (PIH) jest przeciwna poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta i negatywnie ocenia proponowane rozwiązania w zakresie dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców, jakie wiążą się z proponowaną nowelizacją ustawy, podała PIH. PIH wskazała, że zgodnie z dostępnymi danymi, koszty działalności w ciągu ostatnich 8 lat w sektorze MŚP wzrosły ogółem o 82%. W efekcie 96% mniejszych firm deklaruje zaniepokojenie związane z prowadzeniem działalności w 2024 roku – wyższych cen energii, surowców i materiałów boi się 54% przedsiębiorstw, a 52% obawia się rosnących kosztów pracy.

Handel w niedziele i święta: Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, doprowadziłoby dodezorientacji klientów i skomplikuje organizację logistyki, uważa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD). Traktuje projekt jako otwarcie dyskusji dotyczącej przyszłego kształtu handlu w niedziele, opowiadając się jednocześnie za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych.

Zadłużenie konsumentów: Zadłużenie pełnoletnich osób wyniosło ponad 86,3 mld zł i zwiększyło się o blisko 6 mld zł (7% r/r) na koniec kwietnia 2024 r., wynika z danych BIG InfoMonitor. Jednocześnie liczba osób z problemami finansowymi w tym czasie zmniejszyła się o 53 318 osób do 2 623 831. Według badania BIG InfoMonitor i Gleevery „Polacy a ekonomia współdzielenia”, w obliczu rosnących problemów ze spłatą bieżących zobowiązań i rat kredytów, Polacy coraz częściej korzystają z alternatywnych form dostępu do dóbr i usług, a najczęściej zainteresowany tym rozwiązaniem są 18-24-latkowie – co 3. z nich korzysta z usług wynajmu, ale odsetek ten spada wraz ze wzrostem wieku ankietowanych. Natomiast wraz z wiekiem długów przybywa i rośnie zaległe zadłużenie.

Zadłużenie wobec operatorów telekomunikacyjnych: W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) jest notowanych 232 tys. dłużników, którzy zalegają operatorom telekomunikacyjnym na kwotę 950,4 mln zł; 83% dłużników stanowią konsumenci, a ich zaległości w opłatach opiewają na 571 mln zł, czyli 60% zaległej kwoty, wynika z badania KRD. Do rejestru jest też wpisanych 38 tys. przedsiębiorców (17% zadłużonych), którzy mają 89 tys. przeterminowanych zobowiązań łącznie na 379,4 mln zł.

Zakaz sprzedaży e-papierosów: Minister zdrowia Izabela Leszczyna chciałaby, by projekt dotyczący zakazu e-papierosów bez nikotyny dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia trafił do wykazu prac rządu jeszcze przed wakacjami. W resorcie przygotowywane są trzy projekty dot. zakazu e-papierosów.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw: Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy. Projekt miałby zostać przedstawiony po wakacjach, jeżeli zostałby zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Zastrzegła, że najpewniej projekt nie zostanie przedstawiony przed wakacjami, gdyż resort pracuje nad szeregiem zmian, które są związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

Zakupy w trakcie Euro 2024: Według badania NIQ i Grupy BLIX, konsumenci w trakcie Euro 2024 najczęściej będą wkładać do koszyków słone przekąski – 66%, piwo – 45%, a także napoje bezalkoholowe – 36%. Na czas kibicowania zaopatrzą się też w owoce – 28%, jak również w wędliny, dania gotowe i sery – po 24%. Ponadto chętnie sięgną po mocne alkohole. Część konsumentów kupi piwa bezalkoholowe – 16%. Z badania wiadomo także, gdzie ankietowani pójdą na zakupy. 87% respondentów skieruje się do dyskontów lub supermarketów. 28% respondentów wybierze hipermarkety, 14% – lokalne sklepy, a 11% – małe sklepy sieciowe. Autorzy badania podkreślają też, że wyniki, jakie osiągną polscy piłkarze, będą miały znaczący wpływ na poziom sprzedaży. Sukcesy ją zwiększą, porażki wręcz zastopują. Można spodziewać się też, że słone przekąski, piwo i napoje bezalkoholowe będą oferowane w promocyjnych cenach w trakcie Euro 2024.

Centra handlowe: Typowy klient chętnie korzystający z omnichannelu jest kobietą w wieku 18-44 lata, z wyższym wykształceniem, podwyższonym dochodem gospodarstwa domowego, będącą singielką lub osoba w związku, mającą dzieci w wieku do 6 lat, wynika z raportu „Skala zachowań omnichannel w obiektach handlowych” GFK pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Według badania, 61% klientów centrów handlowych deklaruje realizowanie w nich również zachowań wielokanałowych. W tej grupie, 27% deklaruje od kilkunastu do ponad dwustu tego typu zachowań w ciągu roku. Do najaktywniejszych użytkowników omnichannelu należą kobiety (64%). Deklarują one, że korzystanie z omnichannelu pozwala im oszczędzić czas i pieniądze. Cenią wygodę wymiany lub zwrotu towaru kupionego przez internet i często są informowane przez pracownika sklepu stacjonarnego o możliwości zakupu przez internet. Klient/-ka aktywnie realizujący zachowania wielokanałowe w centrach handlowych najchętniej ogląda i sprawdza towar w sklepie, by potem zamówić go w internecie. Często wymienia lub zwraca towar oraz odbiera zamówienia internetowe w sklepie stacjonarnym, a rzadziej z paczkomatu w centrum handlowym. Lubi również korzystać z możliwości przymierzenia produktu w sklepie stacjonarnym. Z kolei osoby, które nie wykazują zachowań wielokanałowych mają zwykle powyżej 45 lat, niższy poziom dochodów gospodarstwa domowego oraz wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe.

ROZWÓJ BIZNESU

MOL Polska: Zakończył proces rebrandingu wszystkich stacji własnych spółki w 273 lokalizacjach, podała spółka. Tym samym ok. 70% sieci spółki operuje pod marką MOL. Kolejnym istotnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych.

MOL Polska: Zakłada, że liczba stacji MOL wyposażonych w punkt gastronomiczny marki Fresh Corner w Polsce wzrośnie o 18 do końca 2024 roku i osiągnie liczbę 69, podała spółka.

Oponeo: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 56,18 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 58,73 mln zł [, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 19 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca br.

Grupa Żabka: Uruchomiła w Rumunii nową sieć sklepów modern convenience Froo, będących odpowiednikiem polskich sklepów Żabka, podała spółka. W ciągu ostatniego miesiąca w Bukareszcie powstało pięć placówek pod nowym szyldem. Wchodząc na rynek rumuński, Grupa bazuje na ponad 25-letnim doświadczeniu zdobytym na polskim rynku, wiedzy o zachowaniach konsumentów oraz know-how swojego rumuńskiego partnera DRIM Daniel Distributie – lidera dystrybucji FMCG w Rumunii, podano.LPP: Liczy na podobną dynamikę wzrostu sprzedaży w II kw. r.obr. 2024 (maj-lipiec 2024 r.) jak w I kw., poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

LPP: Nie planuje podwyżek cen do końca tego roku, poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

LPP: Podjęła decyzję o rozpoczęciu w kwietniu rozbudowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim, w związku z planami rozwoju liczby sklepów do 2 975 (w tym Sinsay o 620 do 1 598) do 31 stycznia 2025 r.; inwestycja ma zostać zakończona w I kw. 2025 r., zaś centrum będzie miało powierzchnię 160 tys. m2, poinformowała PR Manager LPP Monika Wszeborowska.

LPP: Podtrzymała cel wzrostu powierzchni sprzedaży o około 25% w roku obrotowym 2024 i liczby nowych sklepów o 700 do 2 975 na koniec stycznia 2025 r. wobec 2 275 sklepów na koniec stycznia 2024 r., podała spółka. Celem jest też rozwój sieci sklepów Sinsay i wzrost ich liczby o 620 do 1 598 na koniec stycznia 2025 r. (978 sklepów na koniec stycznia 2024 r.). W tym czasie liczba sklepów Reserved, Cropp, House i Mohito ma wzrosnąć o 80 do 1 377 sklepów wobec 1 297 na koniec stycznia 2024 r., podano w prezentacji wynikowej.

LPP: Grupa podtrzymuje plany na rok obrotowy 2024, w czym umacnia ją „dobra perspektywa II kwartału”, wynikająca z pozytywnego przyjęcia kolekcji letniej oraz wzrostu sprzedaży r/r w okresie od 1 maja do 10 czerwca, podała spółka. LPP podtrzymało cel ok. 21 mld zł przychodów Grupy oraz wzrostu przychodów offline dzięki rozwojowi powierzchni o 25% oraz pozytywnemu LFL, podano w prezentacji wynikowej.

LPP: Grupa spodziewa się „znacząco wyższej” r/r marży brutto na sprzedaży w II kw. roku obrotowego 2024 (maj-lipiec 2024), podała spółka. Prognozy otwarć sklepów w II kw. wynoszą około 130 nowych salonów. Marża brutto na sprzedaży w II kw. r.obr. 2023 wyniosła 47,9%, zaś w I kw. r.obr. 2024 sięgnęła 52,1%.

LPP: Odnotowało 276 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2024 (luty-kwiecień 2024) wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 411 mln zł wobec 231 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 795 mln zł wobec 551 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4306 mln zł w I kw. r.obr. 2024 wobec 3639 mln zł rok wcześniej.

CCC: Odnotowało 59,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2024 (luty-kwiecień 2024) wobec 140,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 150,6 mln zł wobec 67 mln zł straty rok wcześniej, podano w raporcie kwartalnym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 261,3 mln zł w I kw. r.obr. 2024 wobec 2 064,1 mln zł rok wcześniej.

Shoper: Akcjonariusze Shoper zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 18,85 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,67 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 20 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca br.

RTV Euro AGD: Powiększy w czerwcu sieć sklepów do 333 w 224 miastach w Polsce, pod tym jak otworzy dwa nowe sklepy w lokalizacjach, w których do tej pory nie była obecna – w Jastrzębiu Zdroju i Grójcu na Mazowszu, podała spółka.

Miraculum: Planuje wprowadzić do sprzedaży nową kolekcję perfum pod marką Miraculum w najbliższych tygodniach, we współpracy z największą siecią dyskontów w Polsce, a także z dużymi krajowymi drogeriami, poinformował ISBnews prezes Sławomir Ziemski.

Kolejkowo: Szykuje się do złożenia dokumentów w sprawie dopuszczenia do debiutu na NewConnect, do którego może dojść pod koniec bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Jakub Paczyński. „Chcemy wejść pod koniec roku na NewConnect. Zakończyliśmy drugą emisję akcji, serię C. Pozyskaliśmy kapitał i nowych inwestorów. Mamy free float powyżej 15%, więc mamy wszystko, co potrzebne jest, żeby wejść na NewConnect” – powiedział ISBnews Paczyński podczas konferencji WallStreet SII w Karpaczu.

Allegro: Liczba firm kupujących na Allegro wzrosła o 20% r/r w I kw. 2024 r., podała spółka. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie zakupami B2B, Allegro rozwija ofertę dla firm w ramach Allegro Business i po testowej edycji w marcu, oficjalnie wprowadza Allegro Business Days – dni specjalnych promocji dla firm. Kampania potrwa od 10 do 23 czerwca, dając przedsiębiorcom dostęp do setek tysięcy ofert o obniżonych cenach.

Lidl Polska: Podniesie od lipca – po raz drugi w br. – wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów; w 2024 roku firma przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł, podała spółka. Zespół firmy liczy aktualnie blisko 27 000 osób, a w 2024 r. spółka planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób – w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Grupa Wittchen: Otworzyła dwa salony stacjonarne w Austrii, a tym samym wzmocniła obecność w krajach niemieckojęzycznych, podała spóła. Niedawno w Oberhausen ruszył pierwszy salon stacjonarny Wittchen w Niemczech, a Grupa planuje niebawem kolejne otwarcia salonów, tym razem w Rumunii.

Netto Polska: Członkini zarządu Netto Polska oraz dyrektor marketingu sieci przejęła odpowiedzialność za obszar Sustainability. Anna Paszt to menadżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Powołanie funkcji sustainability officera w randze członka zarządu to kolejny etap na drodze Netto Polska do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i podkreślenie jak ważny jest ten obszar w organizacji.

Bricomarche: W czerwcu sieć zakończyła wdrożenie w centrali zakupowej oraz składach budowlanych systemu zarządzania przedsiębiorstwem ERP SAP S/4HANA. Kolejnym etapem będzie rozszerzenie zakresu funkcjonowania o wszystkie punkty sprzedaży prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców. Łączna inwestycja w nowe rozwiązania informatyczne wyniesie kilkadziesiąt mln zł. Nowe technologie mają przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności szyldu na polskim rynku.

Netto Polska: Otworzyło 83. sklep w woj. zachodniopomorskim i pierwszy w Przylepie. Plany na ten rok zakładają otwarcie kolejnych sklepów w nowych miejscowościach.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) prowadził do oferty Agromax, czyli nową gwarancję z dotacją na spłatę odsetek dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus). Zabezpiecza ona zarówno kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy. Dzięki niej rolnicy oraz przetwórcy sektora rolno-spożywczego zwiększą konkurencyjność swoich inwestycji oraz rozwiną współpracę. Łączna wartość środków w FGR Plus wynosi 446,5 mln zł, finansowanych z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. FGR Plus został utworzony na podstawie umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Carrefour Polska: Od początku br. wdraża nową strategią cenową na polskim rynku. Po zwiększeniu asortymentu pierwszocenowego i uruchomieniu strategii koszyków produktowych, firma obniżyła ceny niemal 3000 produktów codziennego użytku. Wśród kategorii, w których klienci znajdą największe obniżki cen regularnych, znalazły się przede wszystkim podstawowe artykuły spożywcze, ale także chemia gospodarcza oraz kosmetyki. Carrefour zwiększył też częstotliwość wydawania gazetek handlowych i obecnie wydaje dwie tygodniowo.

MOL Polska: Wprowadził na stacjach nową własną mieszankę kawy, a w miesiąc od premiery sprzedaż kawy na stacjach MOL w Polsce wzrosła o 15% w porównaniu z kwietniem br. i 12% r/r. Obszar gastronomiczny MOL Polska charakteryzuje się stabilnym rozwojem. Od momentu wejścia na polski rynek do końca maja tego roku MOL Polska sprzedała już ponad 9,5 mln kubków kawy oraz blisko 8,5 mln sztuk hot-dogów. Stopniowo na popularności zyskuje również pozostała oferta gastronomiczna. W ciągu 1,5 roku spółka sprzedała m.in. blisko 1,5 mln kanapek, hamburgerów i bagietek. Dodatkowym wzmocnieniem obszaru gastronomii w MOL Polska będzie poszerzanie sieci punktów Fresh Corner – obecnie w Polsce działa ich 51, a w tym roku planowane jest otwarcie jeszcze 18 kolejnych.Strategia MOL zakłada, w porównaniu do 2021 roku, podwojenie sprzedaży produktów ogólnospożywczych do 2025 r. i potrojenie jej do 2030 r. Pozwoli to segmentowi detalicznemu (usług konsumenckich) osiągnąć do 2030 r. wynik EBITDA w wysokości 1 mld USD rocznie.

Lidl: Pod koniec 2023 r. 238 sklepów sieci było zasilanych czystą energią słoneczną. 100% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Lidl Polska pochodzi ze źródeł odnawialnych, częściowo wytworzonej we własnym zakresie, a częściowo zakupionej. Do 2030 roku międzynarodowo Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne o 80%.

Japan Tobacco International (JTI): Rozszerza dystrybucję urządzenia do podgrzewania tytoniu Ploom X w sieci Żabka o kolejne największe miasta. Od czerwca, poza aglomeracją warszawską, marka Ploom jest dostępna w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i w aglomeracji śląskiej. „Rozszerzenie dostępności urządzenia Ploom X oraz wkładów do niego do ponad 4,5 tys. punktów sieci Żabka to kolejny ważny krok w rozwoju marki Ploom w Polsce” – powiedział dyrektor działu sprzedaży w JTI Polska Marek Kras. Grupa Japan Tobacco planuje zainwestować w latach 2023-2025 300 mld jenów w światową ekspansję wyrobów z podgrzewanym tytoniem. JTI obecne jest w Polsce od 2007 r. i od tamtego czasu zainwestowało w naszym kraju blisko 1,3 mld USD.

Carrefour Polska: Rozpoczął współpracę z The Essa Co., w ramach której naturalne napoje izotoniczne RUSH oraz funkcjonalne wody witaminowe noRUSH, będą dostępne w sklepach Carrefour w całej Polsce. Dzięki stałemu wprowadzaniu na rynek nowych produktów i konceptów handlowych, sieć chce stać się liderem w kategorii nowości i produktów viralowych na polskim rynku.

Auchan Polska: Powołała rzecznika ds. osób z niepełnosprawnością. Jego misją będzie wspieranie pracowników z orzeczeniem oraz budowanie kultury organizacyjnej otwartej na ich potrzeby. Na koniec kwietnia br. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (OzN) w Auchan Polska wynosił 4,02%, co oznacza, że na 25 zatrudnionych, jedna to osoba z niepełnosprawnością. Wśród osób zatrudnionych w Auchan Polska dominują kobiety, które stanowią 72%. Średni wiek pracowników wynosi 43 lata, dla kobiet są to 44 lata i 41 lat dla mężczyzn. Sieć zatrudnia 605 pracowników z niepełnosprawnościami na 558,3 etatach. Ponadto 200 pracujących w sieci to osoby uczące się. Do tej pory zatrudnienie w Auchan obok pracowników z Polski znalazło 450 osób reprezentujących 14 narodowości, spośród których najliczniejszą grupę (ok. 83%) stanowią pracownicy pochodzący z Ukrainy.

Carrefour Polska: Sieć wprowadziła możliwość rozłożenia na 10 rat 0% dowolnych zakupów o wartości powyżej 200 zł, które zostały zrobione w jej sklepach stacjonarnych lub sklepie online. Carrefour Polska, w ramach swojego portfela usług około zakupowych, wspólnie z Bankiem BNP Paribas, oferuje klientom kartę kredytową Wirtualna Carrefour Mastercard.

Danone: Agencja mediowa Rebel Media zajmie się takimi działaniami w TV, jak: lokowanie produktu czy produkcje dedykowanego contentu dla marek grupy spółek Danone. Rozpoczęto realizację umowy. Pierwsza, większa współpraca z klientem będzie miała miejsce przy lokowaniach produktów grupy spółek Danone – wody Żywiec Zdrój Mocny gaz oraz jogurtów YoPro – w serialu „Gra na Maksa”, emitowanym w stacjach TVP.

