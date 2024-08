Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 5-9 sierpnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wartość rynku spożywczego: Wzrost wartości rynku spożywczego wyniesie 5% nominalnie średniorocznie w latach 2024-2029, dzięki m.in. wyższemu dochodowi rozporządzalnemu Polaków, poprawie kondycji rynku pracy i realizacji programów powyborczych oraz obniżającej się inflacji, wynika z raportu PMR. Rok 2024 to czas stabilizacji rynku spożywczego w Polsce, mimo wcześniejszych wyzwań związanych z wysoką inflacją, a wzrost cen w coraz mniejszym stopniu wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, podano.

Alkohole w małych opakowaniach: Polscy konsumenci spożywają najwięcej alkoholu w piwie (55% całego spożywanego alkoholu, 93 l na osobę rocznie), a dalsze podnoszenie ceny alkoholu w małych opakowaniach nie przyniesie oczekiwanych zmian, zaś zwiększy ryzyko, że klienci jeszcze częściej będą sięgać po alkohol z nielegalnych źródeł lub bardziej dostępny pod względem ceny, podał Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego (ZP PPS). Jednakowe traktowanie wszystkich kategorii alkoholowych, to zapewnienie równego dostępu do rynku.

Akcyza na wyroby tytoniowe: Dodatkowe podniesienie akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych od 1 marca 2025 r. da 4,2 mld zł wpływów do budżetu w roku przyszłym, 8,5 mld zł w 2026 r. i blisko 113 mld zł w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt został skierowany do konsultacji i uzgodnień. Wpływy budżetowe tej podwyżki na rok przyszły szacowane są na 4 191 mln zł, a na rok 2026 – na 8 502 mln zł. W ciągu dziesięciu lat ma to być 112 901 mln zł.

Wsparcie dla rolników/rybaków w zakresie małego przetwórstwa w ramach KPO: Wychodząc naprzeciw postulatom rolników i rybaków minister rolnictwa wydłużył termin na realizację inwestycji w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – z 12 miesięcy do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie później niż do 31 marca 2026 r.

Kontrola zwierząt i towarów na zewnętrznej granicy UE: Od 1 do 31 lipca 2024 r. skontrolowano ogółem 3 312 przesyłek zwierząt, towarów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz pochodzących z krajów trzecich i przeznaczonych na rynek UE (import). W przypadku 10 przesyłek (8 przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego i 2 przesyłek materiałów paszowych) kontrola zakończyła się z wynikiem niezadowalającym. Powodem odrzucenia przesyłek były: niezgodność w dokumentach, nieprawidłowa certyfikacja towaru, nieprawidłowy wzór świadectwa oraz zawilgocenie i zapleśnienie materiału paszowego. Siedem z tych przesyłek pochodziło z Ukrainy, dwie z Federacji Rosyjskiej i jedna z Chile. Wszystkie przesyłki na podstawie decyzji administracyjnej granicznego lekarza weterynarii zostały wycofane z terytorium UE.

Żywność ekologiczna: Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) prowadzi rozmowy w sprawie modyfikacji i regulacji przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych, m.in. w zakresie ustawy „żłobkowej” i rozporządzenia „sklepikowego”. Celem jest przyznanie priorytetu produktom lokalnym, regionalnym i żywności ekologicznej w kontekście wyboru produktów w ramach programów dla szkół, tak jak się to już dzieje m.in. we Francji. PIŻE przekonuje, że wprowadzanie do codziennego jadłospisu dzieci i młodzieży produktów BIO – nie tylko w domach, ale także w żywieniu zbiorowym w przedszkolach i szkołach, może pozytywnie wpłynąć na bardziej świadome i odpowiedzialne decyzje żywieniowe przyszłych pokoleń.

Wsparcie dla rolników dot. ASF: Rolnicy, którzy chcą otrzymać wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) mają czas do 25 sierpnia. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór miał się zakończyć 2 sierpnia 2024 r., ale w odpowiedzi na postulaty rolników i doradców został wydłużony. Dotychczas zarejestrowanych zostało 740 wniosków o wsparcie w wysokości blisko 54 mln zł. Limit dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek. Na etapie składania dokumentów można się ubiegać o przyznanie 50-proc. zaliczki.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Rynek księgarski: Zaległe długi księgarń wzrosły do 14,4 mln zł, długi wydawców książek wyniosły 14,5 mln zł, zaś autorzy książek mają 12,4 mln zł przeterminowanych zaległości, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowych BIK. Skumulowany dług na rynku księgarskim rośnie nieprzerwanie od 2021 r.

Zakupy do szkoły: Prawie połowa (48%) rodziców wyda w br. na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł, zaś niemal co trzeci przeznaczy na ten cel większy budżet – od 501 do 700 zł, a co piąty – nawet ponad 700 zł, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Empiku przez SW Research. Z kolei 13% ankietowanych deklaruje wydatki, które zmieszczą się w kwocie pokrywanej przez program „Dobry Start”, czyli do 300 zł. Według czwartej edycji badania „Wyprawka szkolna”, odsetek respondentów, którzy zakładają wyższy budżet na zakupy szkolne niż rok wcześniej, wynosi 63% (-7 pkt p. r/r), a najczęściej wskazywane powody to wciąż ogólny wzrost cen (83%, -5 pkt proc. r/r) i większe potrzeby dziecka (50%).

Sprzedaż detaliczna: Wyrównana sezonowo w Polsce spadła o 0,8% r/r w czerwcu 2024 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,2%. W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,1% w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 0,1% r/r.

System kaucyjny: Carrefour Polska, InPost oraz PolKa – Polska Kaucja rozpoczęły w Warszawie próbny rozruch systemu, w ramach którego mieszkańcy stolicy będą mogli odpłatnie oddawać zużyte opakowania ze szkła, plastiku i aluminium w 36 lokalizacjach, podały spółki. Partnerem testu jest jeden z operatorów systemu kaucyjnego PolKa – Polska Kaucja – podmiot posiadający zezwolenie ministra klimatu i środowiska na selektywną zbiórkę w ramach systemu kaucyjnego wszystkich trzech frakcji: puszki, plastikowe butelki i szklane butelki wielorazowe.

HoReCa: Spośród hoteli, restauracji i firm cateringowych 20% prognozuje wzrost zamówień w swoich lokalach w najbliższych miesiącach tego roku, podczas gdy kwartał wcześniej 17,5% przedsiębiorców z optymizmem spoglądało w przyszłość, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Z kolei 67,5% nie spodziewa się większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ub.r., a pesymistycznie na ten okres roku patrzy 10% zapytanych wobec 17,5% kwartał wcześniej.

HoReCa: Przedsiębiorcy mogą składać do 20 sierpnia br. wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Od 1 sierpnia br. o wsparcie mogą ubiegać się również firmy, które wykażą spadek obrotów w latach 2020-2021 wynoszący co najmniej 20%, a nie 30% – jak dotychczas, podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która realizuje ten projekt w ramach inwestycji finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Platformy marketplace: Zakupy na platformach typu marketplace wybiera 70% Polaków; łatwa nawigacja i sprawne dokonywanie zamówień to jedne z największych priorytetów podczas zakupów w sklepach internetowych, wynika z badania przygotowane przez SW Research na zlecenie Allegro.

Sklepy online: Sprawdzały sytuację finansową swoich klientów o 78% częściej w I poł. 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, wynika z analizy przeprowadzonej przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej .

Kontrola jakości oliwy: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykryła wady niedopuszczalne w najwyższej kategorii oliwy z oliwek. Inspektorzy podczas kontroli sprawdzili sposób składowania oliwy, pobrali próbki do badań laboratoryjnych i zweryfikowali jej oznakowanie. Kontrola przeprowadzona została na różnych etapach wprowadzania do obrotu (sklepy, podmioty sprowadzające z innych krajów, składujące, prowadzące sprzedaż hurtową) w ostatnim kwartale ub.r. na terenie całego kraju. Oliwę skontrolowano w 56 podmiotach, stwierdzając nieprawidłowości w 38 (67,9 % skontrolowanych). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali 10 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne, 8 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu towarów niespełniających wymagań jakości handlowej, 4 decyzje nakazujące wycofanie z obrotu, 3 decyzje w związku z odstąpieniem od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niską szkodliwość czynu. Dodatkowo nałożyli 2 mandaty karne oraz wydali 13 zaleceń pokontrolnych.

ROZWÓJ BIZNESU

Shoper: Ocenia, że ma ogromny potencjał rozwojowy i jest przekonany, że osiągnie cele na 2024 rok, mówiące m.in. o dynamice GMV omnichannel co najmniej dwukrotnie wyższej od rynku, który może wzrosnąć o 12-13%, o marży EBITDA powyżej 30% przy dynamice przychodów na poziomie dynamiki GMV sklepy, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Shoper: Odnotował 9,2 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skorygowany wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł 15,8 mln zł wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 46,1 mln zł wobec 36,4 mln zł rok wcześniej.

IMC: Zrealizowała pierwsze załadunki zboża na własnych wagonach i planuje zwiększyć ich flotę do 300 jednostek (ze 150 obecnie); łącznie na inwestycje w wagony spółka przeznaczy w tym roku około 22 mln USD, podała spółka. Dzięki własnej flocie wagonowej zmniejszy koszty logistyczne o 25%. Szacunki spółki wskazują, że łączna kwota dodatkowej EBITDA wyniesie 5-6 mln USD, podano także.

Kernel Holding: Największy zakład przetwórstwa ziarna słonecznikowego Kernel Holding w Zachodniej Ukrainie został uszkodzony w niedawnym ataku rosyjskich dronów, podała spółka. Pożar będący efektem ataku został ugaszony. Nie było ofiar. Spółka jest w trakcie szacowania skali zniszczeń i związanych z nimi strat.

Wedel: Odda do użytku nową inwestycję na warszawskiej Pradze, w tym m.in. interaktywne muzeum „Fabryka Czekolady”, 4 września br., zapowiedział dyrektor zarządzający Maciej Herman. Wielkość inwestycji w samo muzeum wraz z infrastrukturą i częścią produkcyjną sięgnęła ok. 200 mln zł, zaś całość inwestycji (o wartości ok. 300 mln zł) ma zapewnić spółce moce produkcyjne do 2027-2028 roku, a następnie w 2028-2029 zacząć produkcję także w nowej lokalizacji.

Grupa Muszkieterów: Przychody Grupy wzrosły o 7% r/r do blisko 5,2 mld zł w I poł. 2024 r. w ramach zrzeszonych sieci Intermarche i Bricomarche, podała spółka. Grupa Muszkieterów potwierdziła założone cele i założenie, że powinna osiągnąć pułap 11 mld zł obrotu na koniec 2024 roku.

IMC: Zebrało pszenicę ozimą na powierzchni 20,2 tys. ha. Łączny wynik wynosi 139,8 tys. ton zboża przy średniej wydajności 6,9 t/ha, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii spółki, podała spółka. Najlepszy wynik pod kątem wydajności tej uprawy to 7,1 t/ha, który IMC wypracowała w ubiegłym roku.

Grupa InPost: Zanotowała ponad 2 mln pobrań aplikacji mobilnej we Francji, podała spółka. W tym kraju InPost działa za pośrednictwem swojej spółki i pod marką Mondial Relay – ma ponad 5 100 urządzeń Paczkomat oraz 11 000 punktów odbioru i nadania (PUDO). Grupa realizuje również strategiczne partnerstwa z wieloma globalnymi graczami, m.in. Zalando czy Vinted.

Pointpack: Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych oszacowano na ok. 34,02 mln zł w II kw. 2024 r., co stanowi wzrost o 67% r/r oraz wzrost o 11% kw/kw, podała spółka. W powyższych kwotach zawarte są przychody z tytułu realizacji usług związanych z dostawą i serwisem APM, które odpowiednio osiągnęły 4,11 mln zł w II kwartale 2024 r. i 3,66 mln zł w I kwartale 2024 r.

Lidl Polska: W IV kwartale 2023 roku oraz I i II kwartale 2024 roku Lidl Polska osiągnął ponad 2-procentowy wzrost obrotu porównywalnego like-for-like. Obecnie w Polsce działa ponad 900 sklepów tej sieci.

Polskie Destylarnie: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję, w której nałożył karę na Janusza Palikota – 950 tys. zł oraz zarządzane przez niego Polskie Destylarnie – 239 tys. zł. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w prowadzonym postępowaniu postawił spółce Polskie Destylarnie 6 zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ustalił również odpowiedzialność Janusza Palikota, członka zarządu tej spółki, za przyczynienie się do naruszenia prawa. Urząd zakwestionował działania kampanii pożyczkowej „Skarbiec Palikota” w tym np. nieprawdziwe informacje o pozycji rynkowej spółki, nieinformowanie o ryzykach, nieistniejący crowdfunding pożyczkowy i fikcyjny konkurs. Działania promocyjne były prowadzone głównie w mediach społecznościowych Janusza Palikota, który osobiście zachęcał do zaangażowania się w inwestycje, organizując m.in. webinary dla potencjalnych inwestorów. Spółka już po 6 tygodniach zaprzestała spłacać odsetki od udzielonych przez konsumentów pożyczek oraz zakończyła kampanię pożyczkową. Polskie Destylarnie muszą poinformować inwestorów o wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji: e-mailem i listownie. Komunikat ma pojawić się także na kontach Janusza Palikota w serwisie Facebook i Instagram. Decyzja nie jest prawomocna i zarówno spółka, jak i jej menadżer, mogą odwołać się od niej do sądu.

FM Logistic: Osiągnął sprzedaż w wysokości 1 729 mln euro, co stanowi wzrost o 11% r/r (przy stałych kursach wymiany i zakresie konsolidacji) w roku obrotowym 2023/24, zakończonym 31 marca 2024 r. oraz EBIT w wysokości 50,8 mln euro. Wzrost biznesu FM Logistic w Europie Centralnej zapewniły w minionym roku finansowym w dużej mierze operacje e-commerce świadczone dla nowych i obecnych klientów operatora oraz rozwój sieci drobnicowej. Wykonany został również kolejny krok w kierunku automatyzacji magazynów. Dla jednego z klientów na platformie logistycznej zlokalizowanej w czeskich Lovosicach wdrożona została technologia AutoStore. FM Logistic z optymizmem patrzy na nadchodzący rok. Grupa kontynuuje swoje zaangażowanie w zrównoważony, wielokanałowy łańcuch dostaw, mając na celu osiągnięcie średniego rocznego wzrostu sprzedaży o 10% do 2030 r.

PKB Inwest Budowa: Spółka rusza z kolejną inwestycją. Tym razem zrealizuje nowoczesny park handlowy w Nowej Rudzie. Rozpoczęcie budowy planowane jest jesienią br. To czwarty projekt spółki realizowany w tym roku. Obiekt handlowo-usługowy, którego format dostosowany zostanie do wygodnych, codziennych zakupów, powstanie w Nowej Rudzie przy ul. Pułkownika Józefa Sokoła.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Netto: W czwartek, 8 sierpnia, sieć otworzyła 2 nowe sklepy – w Borzęcinie Małym, w powiecie warszawskim zachodnim oraz w Jeziorkach Południowych na południowych obrzeżach Warszawy. Sklep przy ulicy Karczunkowskiej w Jeziorkach Południowych ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 850 m2, a w Borzęcinie Małym to ponad 915 m2. Budynki sklepów zostały wyposażone w pompy ciepła oraz są przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych, co wpłynie na redukcję emisji CO2 w ramach operacji własnych sieci Netto.

Biedronka: Tworzy nowe stanowiska w swoich sklepach – asystent kas samoobsługowych. Poza wsparciem obsługi klientów ma ono jeszcze na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. Pierwsi asystenci kas samoobsługowych pojawili się w sklepach sieci w regionach Kraków i Warszawa. W najbliższych miesiącach stopniowo będą rekrutowane osoby w kolejnych lokalizacjach w całej Polsce. Do końca roku firma planuje zatrudnić na nowym stanowisku ok. 800 osób. „Już teraz w zespole Biedronki pracuje niemal 1000 osób z niepełnosprawnościami, a my wykonujemy kolejne kroki w realizacji naszego celu wspierania aktywizacji zawodowej osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy” – powiedział dyrektor operacyjny sieci Biedronka Paweł Stolecki, cytowany w komunikacie.

Kaufland: Na stronie internetowej Kaufland.pl oraz w aplikacji Kaufland w smartfonie pojawił się dostęp zarówno do oferty stacjonarnych sklepów sieci, jak również do ponad 2 mln artykułów na platformie Kaufland Marketplace. Zostały one pogrupowane w ponad 6400 kategoriach, takich jak np. dom, elektronika, ogród, majsterkowanie, kuchnia i gospodarstwo domowe, sport, moda, niemowlę i dziecko. Wszystkie artykuły można kupić on-line w dowolnym momencie, a następnie zamówić wygodną dostawę do domu. Asortyment dostępny na platformie będzie w najbliższym czasie rozwijany.

Produkty z motywami z bajek: Rynek produktów FMCG z licencjonowanymi grafikami postaci z bajek, filmów i seriali w okresie od maja 2023 r. do kwietnia 2024 r. wart był 482 mln zł – oznacza to wzrost o ponad 17% r/r, wynika z danych CPS GfK, cytowanych przez „Rzeczpospolitą”. Tego typu produkty są zazwyczaj z półki premium, zatem skoro konsumenci chcą za nie płacić więcej, są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi sytuację finansową, podkreśliła gazeta.

