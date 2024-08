Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 5-9 sierpnia.

Forever Entertainment: Odnotowało 3,05 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

One More Level: Podpisał porozumienie z Take-Two Interactive Software w sprawie warunków zakończenia współpracy, w związku z rozwiązaniem przez Take-Two Interactive umowy produkcyjnej i wydawniczej dla projektu „Cyber Slash”, podała spółka. Zgodnie z porozumieniem, prawa autorskie do projektu gry pozostają przy spółce, która jest uprawniona do dalszego rozwijania oraz komercyjnej eksploatacji projektu i podjęcia decyzji o wydaniu gry. Strony ustaliły, że w przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o wydaniu gry, spółka spłaci poniesiony przez Take-Two Interactive wkład finansowy na produkcję gry z 50% przychodów osiągniętych przez spółkę w związku z grą do momentu całkowitej spłaty.

PCF Group: Zdecydował o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla spółki i jej grupy kapitałowej w celu dokonania oceny możliwych kierunków dalszego wsparcia realizacji strategii grupy, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego bądź przeprowadzenie innej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu, podała spółka. Dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Render Cube: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 6 mln zł z zysku netto, który w 2023 roku wyniósł 7,6 mln zł, na dywidendę, podała spółka. Kwota 1,6 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Bloober Team: Zawarł z Take-Two Interactive Software, Inc., porozumienie w sprawie warunków zakończenia współpracy w związku z rozwiązaniem przez Take-Two umowy produkcyjno-wydawniczej z 29 września 2021 r. (o czym Bloober Team informował 30 maja br.), podała spółka. Strony w porozumieniu ustaliły jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Take-Two tytułem zwrotu części kosztów produkcji „Projektu C” poniesionych przez Take-Two, chyba że decyzją spółki nie dojdzie do wydania gry.

BoomBit: Przychody Grupy wyniosły 18,59 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 6,5% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 19,6 mln.

Platige Image: Otrzymał podpisaną przez dewelopera gier AAA umowę ramową o świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych wraz z pierwszą umową wykonawczą, podała spółka.

Movie Games: Microsoft podpisał umowę licencyjną umożliwiającą wydanie gry „Drug Dealer Simulator” w wersji konsolowej na platformie Xbox Series X i Xbox Series S oraz Xbox One, podało Movie Games. Zgodnie z podpisanym term-sheet z Ultimate Games, za prace związane z dostosowaniem gry na wyżej wskazane platformy odpowiedzialna będzie spółka Ultimate Games. Spółka zapowiedziała, że w przyszłości podejmie negocjacje z Microsoft Corporation mające na celu wydanie „Drug Dealer Simulator 2” w wersji konsolowej zasobami wewnętrznymi oraz kapitałem osobowym spółki.

Silk Road Games: W wyniku ogłoszonej przez PlayWay przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) Silk Road Games – globalny dystrybutor gier na licencjonowanym rynku chińskim – objął 41,44% akcji w spółce Big Cheese Studio, podało Silk Road Games. W porozumieniu z innymi akcjonariuszami, posiada łącznie ok. 50% akcji BCSm co pozwala na skuteczne zarządzenie i wyznaczanie strategicznych celów dla łódzkiej spółki, podkreślono. Cena za jedną akcję wyniosła 14,15 zł.

CreativeForge Games: Spółka uzyskała 22,5 tys. zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1,19 mln zł wobec 0,73 mln zł rok wcześniej.

Cherrypick Games: Spółka uzyskała 0,37 mln zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,51 mln zł wobec 2,11 mln zł rok wcześniej.

Artifex Mundi: Wypracował w lipcu br. 8,3 mln zł przychodów wobec 7,9 mln zł w czerwcu oraz 7,7 mln zł przed rokiem. Wydatki na akwizycję graczy dla „Unsolved”, budujące fundament dla przyszłych przychodów z komercjalizacji gry, wyniosły 4,6 mln zł.

ConsoleWay: Spółka uzyskała 44,1 tys. zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 71,5 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,82 mln zł wobec 0,6 mln zł rok wcześniej.

Games Box: Planuje przedstawić prolog gry „Riot Control Simulator” w III kwartale 2024 r., zapowiedział prezes Tomasz Supeł. Obecnie ma zaimplementowane voiceovery profesjonalnych aktorów, a także dokonane tłumaczenia na najpopularniejsze na Steam języki. Równolegle oprócz prologu prowadzone są prace nad pełną grą i rozbudową kolejnych misji w grze.

Games Box: Spółka uzyskała 45,8 tys. zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 29,4 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,13 mln zł wobec 0,46 mln zł rok wcześniej.

Demolish Games: Spółka uzyskała 66,6 tys. zł zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 8,1 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,32 mln zł wobec 0,31 mln zł rok wcześniej.

Klabater: Uzyskał 25,8 tys zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 744,1 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 2,1 mln zł wobec 1,94 mln zł rok wcześniej.

Image Power: Premiera gry „Creature Lab” w wersji na konsole Xbox będzie miała premierę 30 sierpnia 2024 r. Dodatkowo swoją premierę na niniejszej konsoli, 4 września 2024 r., będzie miała również gra „Offroad Mechanic Simulator”.

Gaming Factory: Zaprezentował darmowy prolog „JDM: Rise of the Scorpion”. Produkcja, oprócz znaczących wątków fabularnych, odsłania ponad 35% mapy dostępnej w finalnej wersji. W prologu dostępnych będzie kilka opcji wyścigów, pojawią się również nowe auta, w tym modele na licencjach Mazdy i Subaru. Zapowiadany od miesięcy prolog jest obszernym wprowadzeniem do pełnej wersji gry wyścigowej „JDM: Japanese Drift Master”, która trafi do sprzedaży w ostatnim kwartale tego roku.

3R Games: Emisja akcji serii N nie doszła do skutku. Zarząd zaznacza, że spółka posiada środki wystarczające do pełnego finansowania bieżącej działalności operacyjnej i realizacji założonego planu wydawniczego.

RedDeer.Games: Wydane przez spółkę i stworzone przez Beowulfus Universum – „EvoMon” jest dostępne na Nintendo Switch. Gra „Fit My Cat” jest dostępna do dodania na Listę Życzeń. Data premiery będzie ogłoszona w późniejszym czasie.

CD Projekt: BDM w swoim najnowszym raporcie wskazuje, że „w świetle ostatnich doświadczeń” zaleca „ostrożne podejście do obietnic składanych przez spółkę oraz celów zawartych w programie motywacyjnym”. „Pragniemy zauważyć, iż publikacja teasera oprócz wzbudzenia hype’u, niesie ze sobą potencjalne, niedoceniane obszary ryzyka, takie jak kierunek rozwoju flagowego IP. CDR stoi przed sporym wyzwaniem, jakim jest rozwój najnowszej sagi bez postaci Geralta, który w dużej mierze przyczynił się do sukcesu gier, książek czy serialu. Ponadto projekt będzie próbował sprostać oczekiwaniom zarówno zagorzałych fanów, jak i nowych graczy, co naszym zdaniem może prowadzić do pewnych kompromisów wobec pierwszej grupy. Niezadowolenie najwierniejszych fanów może być bardziej zauważalne na wczesnych etapach kampanii, co może zasiać ziarno zwątpienia również wśród inwestorów” – czytamy w raporcie. Zakładając pełną produkcję większości projektów oznaczałoby to okres 4 lat spadkowych wyników i mocno ujemnych przepływów pieniężnych, co prowadziłoby do znaczącego uszczuplenia rezerw gotówkowych. W konsekwencji mogłoby to wymusić trudne decyzje o wstrzymaniu prac nad mniej perspektywicznymi projektami, wskazali analitycy.

CD Projekt: Analitycy BDM wskazują, że „pomimo iż uważają przejście na silnik Unreal Engine 5 za dobre rozwiązanie w długim terminie (szerszy dostęp do talentów, przyspieszenie prac nad kolejnymi projektami, skupienie na aspektach kreatywnych), to w średnim horyzoncie, przy produkcji 'Wiedźmina 4′, może on stanowić źródło potencjalnych problemów”. „Obecna wersja Unreal Engine 5 boryka się z wieloma trudnościami. Sporo nowych gier stworzonych przy użyciu UE5 ma problemy z optymalizacją i przycinaniem (stutter struggle). Dodatkowo warto zauważyć, że rozmiar tych gier nie jest porównywalny z tym, jaki prawdopodobnie będzie prezentował 'Wiedźmin 4′. Co ważne, możliwości technologii UE5 nie zostały dotąd zweryfikowane przez żadną grę z tak dużym otwartym światem, podczas gdy poprzednia wersja (UE4), została wykorzystana jedynie w kilku grach o takim rozmiarze. Oczywiście, twórcy są świadomi tych niedoskonałości i współpracują z Epic Games nad poprawą technologii. Uważamy, że doświadczenia z przeszłości nie pozwolą spółce na kompromisy w zakresie jakości, co bez ponownego złamania obietnicy dot. crunchu może wiązać się z wydłużeniem procesu produkcji. Kreślone przez nas tezy zostaną poddane pierwszej weryfikacji w najbliższych miesiącach. Uważamy, że problemy z technologią mogą się uwidocznić przy wejściu do fazy produkcji i bardziej zaawansowanych pracach na otwartym świecie. Ponadto ważnym sprawdzianem dla technologii UE5 będą nadchodzące premiery gier 'Black Myth: Wukong’ oraz 'S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ (opóźniona z powodu problemów technicznych). W przypadku problemów od strony technologicznej, obawy co do jakości przyszłych, dużych gier tworzonych na UE5 mogą zacząć nabierać na sile” – czytamy w raporcie.

CD Projekt: Analitycy BDM wskazują, że „na ostatniej konferencji przedstawiciele spółki otwarcie zakomunikowali, że przed rozpoczęciem głównej kampanii marketingowej zamierzają stopniowo wprowadzać graczy w nową sagę, publikując informacyjne teasery. W przeciwieństwie do kampanii związanych z wcześniejszymi premierami, gdzie materiały pojawiały się niespodziewanie, tym razem spółka częściowo rezygnuje z elementu zaskoczenia. Analizując kalendarz, uważamy, że udostępnienie pierwszego zwiastuna może nastąpić w grudniu podczas TGE” – czytamy w raporcie.

CD Projekt: Analitycy BDM wskazali, że „w scenariuszu, w którym nasze obawy się materializują, założony przez nas termin premiery 'Wiedźmina 4′ w 2027 r. może okazać się zbyt ambitny, podobnie jak daty debiutów pozostałych projektów. Zakładając pełną produkcję większości projektów oznaczałoby to okres 4 lat spadkowych wyników i mocno ujemnych przepływów pieniężnych (capex przy pełnej produkcji 4 projektów i pre-produkcji Hadaru może sięgnąć nawet 220 mln zł), co prowadziłoby do znaczącego uszczuplenia rezerw gotówkowych. W konsekwencji mogłoby to wymusić trudne decyzje o wstrzymaniu prac nad mniej perspektywicznymi projektami (np. eksperymentalnym 'Syriuszem’ bądź remakiem 'W1′). W świetle ostatnich doświadczeń zalecamy ostrożne podejście do obietnic składanych przez spółkę oraz celów zawartych w programie motywacyjnym. Przede wszystkim, po opublikowaniu teasera, należy poddać dokładnej analizie potencjał komercyjny nowej sagi 'Polaris’ czy odzew społeczności graczy oraz monitorować doniesienia na temat technologii UE5 i postępów prac 'Wiedźmina 4′ na tym silniku” – czytamy w raporcie.

Electronic Arts, Respawn: Zaprezentowali najnowszą aktualizację „Apex Legends: Wstrząs”, która jest już dostępna za darmo. Nowy sezon wprowadza wiele zmian, w tym nową mapę, Dzielnicę E.

11bit studios: Oczekuje rekordowych wyników finansowych w latach 2024-2026. Gra „Creatures of Eva” została udostępniona. „The Alters” ma zadebiutować między III a IV kwartałem 2024 roku.

Creepy Jar: Zwołanie NWZ na 2 września br. w sprawie powołania członka RN po rezygnacji Artura Lebiedzińskiego.

Giełdowy gaming: BM mBanku wskazuje, że nadal preferuje gry na PC/konsole, a nie na urządzenia mobilne. Premiera „Frostpunk 2” (20 września) zbliża się wielkimi krokami, co wspiera nastroje wokół 11 bit studios. Broker pozostaje pozytywnie nastawiony do CD Projekt i spodziewa się słabych wyników Huuuge i Ten Square Games w II kw. 2024. Wyniki Grupy PCF za ten okres będą raczej słabe, ocenia BM mBanku.

PlayWay: Gra „Game Builder Tycoon – Prologue” ma zostać udostępniona w piątek, 9 sierpnia. Gra „Crime Scene Cleaner” zostanie wydana 14 sierpnia.

ConsoleWay: „Jeśli chodzi o działalność portingową, w okresie II kwartału pracowaliśmy nad portami gier 'Offroad Mechanic Simulator’, 'Creature Lab’ i 'Hairdresser Simulator’, które ukończyliśmy już na początku bieżącego kwartału . Gry zostały wydane kolejno, z konta wydawniczego PlayWay oraz Frozen Way. Jesteśmy zadowoleni z efektów końcowych naszych projektów, szczególnie z gry 'Hairdresser Simulator’ – która cieszy się wysoką oceną na konsolach gamingowych” – napisał prezes Grzegorz Misztal w sprawozdaniu za II kw. Dodał, że spółka podpisała również umowę na portowanie kolejnych tytułów: „Pet Shop Simulator” i „My Horse: Bonded Spirits” na konsolę PlayStation 5 i Xbox Series, oraz „Dinosaur Fossil Hunter” na konsolę PlayStation 5. „Prowadzimy aktywne rozmowy na pozyskiwanie kolejnych gier na portowanie. Ze względu na wyrobioną pozycję na rynku, oraz rekomendacje wielu spółek z grupy PlayWay – jesteśmy w pozycji, w której zgłasza się do nas spora liczba zespołów z propozycją współpracy w zakresie portowania. Staramy się wybierać najatrakcyjniejsze projekty, dbając przy tym o zachowanie jak najlepszej jakości naszej pracy” – dodał prezes. Jeśli chodzi o grę „Crown of Greed”, to Misztal przekazał, że prace idą zgodnie z harmonogramem. „Tytuł z kolejnymi miesiącami przybliża się do ostatecznej wizji, a kolejne milestone’y produkcyjne, wykonane przez Blum Entertainment,są wysokiej jakości. Obecnie intensyfikujemy nasze działania promocyjne i marketingowe, czego efektem są dalsze wzrosty tytułu na global wishlist platformy Steam. W momencie pisania tego listu, jesteśmy na 1209 miejscu wśród najbardziej oczekiwanych gier użytkowników Steam. Przygotowujemy się do przeprowadzenia pierwszych, zewnętrznych playtestów gry, które obecnie przewidujemy na jesień tego roku. Testy przeprowadzone w takich warunkach zapewnią nam bezcenny feedback wśród graczy i posłużą jako kolejny katalizator wzrostu wishlisty Steam” – wskazał prezes.

Bloober Team: Prezes dewelopera Piotr Babieno prosi fanów „Silent Hill”, by dali szansę remake’owi drugiej odsłony cyklu, nad którym pracuje jego zespół. Szef polskiego studia potwierdził w wywiadzie dla amerykańskiego czasopisma „Rolling Stone”, że praca nad tą grą była wyzwaniem dla polskiego dewelopera, podały gry-online.

Xbox: Przygotował konkurs dla polskich fanów filmu Marvel Studios „Deadpool & Wolverine”, w którym do zgarnięcia jest limitowana konsola Xbox Series X oraz kontroler Xbox stylizowane na outfit Deadpool’a. Zgłoszenie należy wstawić w formie posta na platformie Instagram, wraz z hashtagiem #KonkursXboxDeadpool w jego opisie i oznaczeniem profilu @xboxpl do 15 sierpnia do 23:59.

11bit studios: Ogłosił nawiązanie współpracy ze Skybound Entertainment w celu wydania „Frostpunk 2 PC Special Edition”.

Cherrypick Games: W II kw. br. spółka kontynuowała działania związane z realizacją strategii rozszerzonej o produkcję multi-platformowych gier premium wydawanych na PC, Mac, konsole i rynki mobilne. W szczególności spółka koncentrowała prace produkcyjne nad grą „Angst: A Tale of Survival” (wcześniej pod roboczą nazwą „Papillon”), której wydanie ma nastąpić do dnia 27 marca 2025 r. W lipcu 2024 r. spółka opublikowała w serwisie Steam zapowiedź gry z kluczowymi informacjami dla graczy. W lipcu 2024 r. spółka również opublikowała na platformie Steam, przy współpracy z międzynarodowym wydawcą Plug -in Digital, dwie pierwsze gry ze swojego dotychczasowego portfolio (back cataloque): „Sports Hero” oraz „Rollimals”. 16 kwietnia 2024 r. doszło do rozwiązania umów wydawniczych ze spółką Electronic Gaming Incubator Company, działającą pod firmą Nine66, z siedzibą w Riyadh, Arabia Saudyjska (dalej: „Nine66″). Przyczyną rozwiązania umów jest zaprzestanie działalności wydawniczej Nine66 i jej rezygnacja z wydawania tytułów będących przedmiotem umów. Emitent wywiązał się całkowicie ze swoich zobowiązań w zakresie produkcji gier finansowanych przez Nine66, a wszystkie płatności należne Emitentowi w tym zakresie zostały uregulowane przez Nine66. Na skutek rozwiązania umów, Nine66 zwróciło spółce materiały źródłowe do gier oraz traciło prawa do dalszego korzystania z gier i ich wydawania (wygaśnięcie licencji). W przyszłych okresach Spółka planuje koncentrować się na dalszym rozwoju multi-platformowej gry „Angst: A Tale of Survival” zgodnie z przyjętymi założeniami oraz kontynuować prace nad wydaniem starszych gier ze swojego portfolio na nowe platformy.

CreativeForge Games: „Z sukcesem zakończyliśmy prace nad portem naszej gry Aquarium Designer na platformę Xbox. Jej premiera miała miejsce w maju bieżącego roku. To ważny krok w naszej strategii rozwoju na rynku konsolowym i dowód na nasze umiejętności w adaptacji gier na różnorodne platformy. Obecnie intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych projektów, w tym Black Gold oraz My Hotel. Każda z tych gier wnosi unikalne rozwiązania do świata gamingu, a nasz zespół produkcyjny nieustannie pracuje nad tym, aby zapewnić najwyższą jakość i innowacyjność” – napisał prezes Piotr Karbowski w liście do akcjonariuszy w sprawozdaniu za II kw. Dodał, że wzmocnienie zespołów w ostatnich miesiącach pozwoliło na przyspieszenie prac i zbliża spółkę do premiery tych tytułów.

Platige Image: Ma trzy umowy wykonawcze serii utworów audiowizualnych dla People Can Fly UK. Ponadto Platige Image zaprezentowało zwiastun CGI z okazji Esports World Cup. Pracując bezpośrednio z klientem (Fundacja EWC), Platige Image było odpowiedzialne za całą produkcję, od scenariusza przez styl animacji, aż po realizację CGI. „Nasza animacja nawiązuje do materiałów i kolorów brandingowych użytych przy tworzeniu scenerii EWC i samego trofeum. Połączyliśmy abstrakcyjne, geometryczne, złote symulacje z eleganckimi kamiennymi rzeźbami symbolizującymi najważniejsze gry turnieju. Ważnym elementem jest także ludzki aspekt EWC. To nasi zawodnicy, bohaterowie, ludzie z krwi i kości. Dlatego wyrzeźbiliśmy w cyfrowym kamieniu najbardziej rozpoznawalnych mistrzów e-sportu i poświęciliśmy im ostatni segment mistrzostw” – mówi Jakub Jabłoński, reżyser zwiastuna z Platige Image.

Garage Monkeys: Wrocławski developer z grupy Phenomen Games opublikował teaser przybliżający rozgrywkę „Car Dealer Simulator”. Garage Monkeys planuje w III kwartale br. wydać darmowy prolog na platformie Steam, a w I kwartale 2025 udostępnić grę we wczesnym dostępie.

Arts Alliance: W II kwartale, emitent w dalszym ciągu skupił się na wsparciu spółek portfelowych realizujących swoje projekty gier w oparciu o własne IP jak w spółkach Aurora Studio czy Nakayama Games, jak również wsparciu dla spółki realizującej gry w porozumieniu z PlayWay w postaci EpicVR z jednoczesnym nadzorem w zarządzaniu własnymi aktywami z segmentu gamedev w poszczególnych spółkach kapitałowych. W swoim założeniu, emitent nastawia się na obejmowanie udziałów lub akcji do 20% w spółkach gamedev zajmujących się realizacją ciekawych gier, podano w sprawozdaniu za II kw. Aurora Studio jest na etapie realizacji gry „HARM: Weather Warfare”. Spółka pokazała swój pierwszy trailer i zaprezentowała grę na karcie Steam. Nakayama Games realizuje założenia biznesowe w obrębie gamedev na bazie posiadanego dofinansowania unijnego z programu Game INN otrzymanego w 2021 roku w wysokości 3 mln zł przeznaczonych na realizację własnej gry w oparciu o własne IP „Tarnished Blood”. Spółka realizuje projekt wspólnie z doświadczonym studiem deweloperskim Juggler Games. Spółka zaprezentowała grę na karcie Steam. EpicVR zajmuje się rozwiązaniami w technologii AR / VR dla dużych klientów korporacyjnych, jak również tworzeniem gier VR przy aktywnym wsparciu innego udziałowca w postaci Grupy PlayWay. Aktualnie spółka prowadzi prace nad realizacją gry „Builder Simulator VR”, której producentem jest inna spółka z Grupy PlayWay w postaci Live Motion Games, a także przygotowaniami do realizacji i wydania gry „Contraband VR” na bazie gry „Contraband”, która w ramach Grupy PlayWay sprzedała się już na poziomie 850 tys. sztuk. Ponadto Arts Alliance kontynuował proces sprzedaży gier „Dungeon & Aliens”, „HYPERIDE: Vector Ride” oraz „ESTIMAN” na platformie Nintendo Switch poprzez realizowaną współpracę ze spółką Forever Entertainment, podano w sprawozdaniu.

Asmodev: „Miniony kwartał był dla spółki czasem wewnętrznych zmian. W związku z brakiem znaczących wydarzeń operacyjnych i finansowych, skupiliśmy się na analizie dotychczasowych działań oraz poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju. Jednym z kluczowych wydarzeń była zmiana w strukturze akcjonariatu. Nowi akcjonariusze wnoszą świeże spojrzenie i energię, które są niezbędne do dalszego rozwoju naszej spółki. Wierzymy, że ich zaangażowanie i wsparcie będą stanowiły solidną podstawę do realizacji naszych przyszłych planów. Jesteśmy w trakcie intensywnych prac nad określeniem nowej strategii, która pozwoli nam na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz potencjału rynkowego” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Maciej Twaróg. Dodał, że celem jest znalezienie takich obszarów działalności, które umożliwią dynamiczny rozwój i przyniosą wymierne korzyści dla wszystkich akcjonariuszy.

Źródło: ISBnews