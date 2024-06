Vigo Photonics na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło realizację projektu „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni”, podała spółka. Dzięki niemu firma chce wprowadzić na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom m.in. AI, IoT, przemysłu 4.0 i rolnictwa 4.0.

HyperPic został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu IPCEI – Microelectronics/ Communication Technologies, realizowanego przez NCBR z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Kwota dofinansowania to ponad 440 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi ponad 853 mln zł, czytamy w komunikacie.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny, który, jak spodziewają się jego twórcy, będzie również impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Zapewni wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w projekcie, jak i w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki projektowi HyperPIC firma wprowadzi na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0 itp. Firma spodziewa się również silnego oddziaływania projektu na cały ekosystem polskiej fotoniki, pozwalając docelowo Polsce stać się znaczącym graczem w branży fotoniki zintegrowanej w Europie, podkreślono.

„To przełomowe przedsięwzięcie, realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki stanowi ważny krok w kierunku technologicznej przewagi Europy. Z ogromnym uznaniem przyjmujemy znaczną inwestycję w wysokości 853 mln zł, z czego aż 440 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Inicjatywa ta nie tylko przyczyni się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, ale także stworzy solidną podstawę dla przyszłego wzrostu i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Jesteśmy przekonani, że HyperPIC odegra ważną rolę w rozwoju sektora mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych. To kolejny przykład, jak europejska współpraca może prowadzić do rzeczywistych innowacji i pomyślności naszego kontynentu” – powiedziała kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Angela Martinez-Sarasola, cytowana w materiale.

Produkty Vigo Photonics mogą być w przyszłości integrowane w urządzeniach codziennego użytku takich jak smartfony, sprzęt AGD czy inteligentne zegarki. Istnieje także dla nich ogromny potencjał na rynkach biomedycyny, ochrony środowiska czy branży automotive. Informacje o składzie chemicznym, dystansie czy temperaturze fizycznych obiektów, które będą mogły być zbierane za pomocą takich sensorów, będą doskonałym źródłem danych do przetwarzania dla sztucznej inteligencji, wprowadzając ją na kolejny poziom rozwoju, zakończono.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews