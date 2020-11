Większość Polaków nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: jaka będzie wysokość Twojej emerytury? Wynika to z faktu, że obliczenie emerytury wydaje się większości z nas bardzo trudnym zadaniem.

Obecnie nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Wiedza na temat tego, jakie świadczenie wypłaci ZUS na emeryturze, jest bardzo ważna. Dzięki niej możesz zawczasu podjąć odpowiednie kroki, aby lepiej zabezpieczyć swoją przyszłość.

Jak obliczyć wysokość emerytury?

Kwota, jaką będziesz otrzymywał na emeryturze, jest uzależniona od kilku czynników:

wysokości kapitału początkowego – dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku,

wysokości zwaloryzowanych środków z OFE,

przybliżonej wysokości zarobków, na które możesz liczyć do momentu przejścia na emeryturę,

wysokości środków zwaloryzowanych po 1 stycznia 1999 roku.

Samodzielne obliczenie wysokości przyszłej emerytury nie jest łatwe, ale możesz skorzystać z kalkulatora, który znajduje się na stronie internetowej ZUS, lub udać się do urzędu i poprosić o podanie szacowanych kwot.

Jak zwiększyć wysokość przyszłej emerytury?

Jeśli otrzymane estymacje kwot wprawiły Cię w konsternację, zapewniamy – nie jesteś jedyny. Polski system emerytalny oparty jest na zastępowalności pokoleń, co oznacza, że największym wrogiem przyszłego emeryta jest niski przyrost demograficzny. Jak podają specjaliści Nationale-Nederlanden od emerytur, większość obecnych 30–40-latków nie może liczyć na emerytury w takiej wysokości, jakie właśnie rozpoczynają pobierać ich rodzice. Wielu młodych ludzi stawia na samozatrudnienie i to oni szczególnie muszą zadbać o wsparcie przyszłej emerytury. Opłacanie najniższego ZUS-u dziś to głodowa emerytura jutro. Dlatego też coraz popularniejsza staje się prywatna emerytura jako zabezpieczenie na przyszłość.

Realia nie nastrajają optymistycznie, dlatego warto w młodym wieku zadbać o jakość życia na emeryturze. Jest na to co najmniej kilka sposobów. Najbezpieczniej jest odkładać co miesiąc niewielkie kwoty, ale czy będziesz na tyle zdeterminowany, aby nie korzystać z tych oszczędności przez 40 lat? Możesz zacząć inwestować, ale nie polecamy robić tego bez specjalistycznej wiedzy. Inwestycje lepiej powierzyć profesjonalistom.

Nowością na rynku produktów mających na celu zabezpieczenie przyszłej emerytury są Pracownicze Plany Kapitałowe, których obsługą zajmuje się m.in. NN. To systemy, które mają za zadanie zachęcać do długoterminowego oszczędzania. Zachęta jest oczywiście finansowa – poza Twoją wpłatą, na rachunek w PPK trafiają również pieniądze od Twojego pracodawcy i z budżetu państwa. Środki zgromadzone w PPK wypłacane będą w ratach po przejściu na emeryturę. Zatem będą regularnie wspierać budżet i podniosą wysokość dochodów.

Innym rozwiązaniem są indywidualne konta emerytalne i prywatne fundusze emerytalne. To rozwiązanie, które możesz indywidualnie dopasować do swoich potrzeb. Wysokość kwot wpłacanych jest ustalona z góry, ale to Ty o niej decydujesz. Poza tym już podpisując umowę, otrzymujesz dokładną informację o tym, jaka będzie wysokość świadczenia, którą otrzymasz.

Pamiętaj, że emerytura z ZUS-u może okazać się kwotą, która nie zaspokoi nawet Twoich podstawowych potrzeb.

