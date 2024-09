Artifex Mundi odnotował 14,35 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 15,24 mln zł wobec 9,86 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA sięgnął 18,05 mln zł wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,15 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 35,54 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2024 r. Artifex Mundi wypracował 52,1 mln zł przychodów, wobec 35,5 mln zł w I półroczu 2023 r. (wzrost o 47%), wypracowując 45,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży. O dynamicznym wzroście sprzedaży spółki przesądziły rosnące przychody z komercjalizacji gry 'Unsolved’. Rentowność brutto na sprzedaży w analizowanym okresie wyniosła 87,6%, wobec 87,3% w I półroczu 2023 r. W analizowanym okresie spółka wypracowała 15,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej, wobec 9,9 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej (wzrost o 55%). Rentowność operacyjna spółki w minionym półroczu wyniosła 29,2%, wobec 27,8% rok wcześniej. Wynik netto spółki za okres wyniósł 14,4 mln zł, wobec 9,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 46%)” – czytamy w raporcie.

W analizowanym okresie przychody z komercjalizacji gier free-to-play wzrosły o 59%, do 47,7 mln zł, przy 63-proc. wzroście przychodów z komercjalizacji gry „Unsolved”, do 47,4 mln zł. Wynik ten udało się osiągnąć dzięki wzrostowi kluczowych wskaźników efektywności (KPI) „Unsolved” w 2023 oraz 2024 r., umożliwiających przeprowadzenie kampanii pozyskiwania graczy (UA) w istotnie większej skali (40-proc. wzrost wydatków na UA r/r, do 25,7 mln zł). Przychody ze sprzedaży gier HOPA w analizowanym okresie wyniosły 4,3 mln zł, wobec 5,4 mln zł, co jest związane m.in. cyklem życia gier dostępnych w sprzedaży, podano także.

W I półroczu 2024 r. największym rynkiem sprzedaży produktów Artifex Mundi był rynek Stanów Zjednoczonych, mający 41-proc. udział w przychodach. Na drugim miejscu, z 10,9-proc. udziałem w całkowitych przychodach, uplasował się rynek brytyjski. Trzecim pod względem wielkości rynkiem zbytu był rynek niemiecki i francuski, z 7-proc. udziałem w całkowitych przychodach, wymieniono.

„W I półroczu 2024 r. spółka wypracowała 18 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych), wobec 12,4 mln zł w I półroczu 2023 r. Wartość inwestycji w produkcję gier zwiększyła się o 35%, do 13,1 mln zł. Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 112 osób, wobec 99 osób rok wcześniej” – czytamy dalej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

Źródło: ISBnews