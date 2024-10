Big Cheese Studio koncentruje się aktualnie na rozwoju gry „Cooking Simulator 2”. Chce wrócić do ekspansji rynkowej i rozważa przejęcie IP lub spółki gamingowej, wejście w VR, mobile, a także „spokojny reopening” na rynku azjatyckim, poinformował prezes Łukasz Dębski.

„Spółka w tej chwili rozwija 'Cooking Simulator 2′. Projekt miał ups and downs. […] Uważam, że idziemy w dobrym kierunku i będziemy mogli tutaj sobie poradzić. Też myślę, że rynek będzie zadowolony z tego, co zobaczy w nadchodzącym czasie” – powiedział Dębski podczas webinaru Strefy Inwestorów.

Dodał, że zadaniem spółki na dzień dzisiejszy jest „przywrócenie jej do levelu, w którym była jeszcze półtora roku temu”.

„Czyli była to spółka z top 10 spółek gamingowych w Polsce. Jeżeli chodzi o wizję firmy, to, na czym będziemy się chcieli skupić w najbliższym czasie […] – to na pewno będziemy chcieli wrócić do ekspansji rynkowej. Rozważamy też możliwość konsolidacji innych IP, spółek po to, żeby poszerzyć możliwości, odejść od pojęcia, że jesteśmy spółką tylko jednego IP, przywrócić performance DLC, a także rozciągnąć je na obszary VR, które w tej chwili bardzo dobrze performują. Widzimy coraz większą perspektywę rynkową w VR. Tutaj będziemy się też starać ją wypełnić. Ważne z naszej perspektywy będzie też ponowne otwarcie rynku chińskiego. Azja na pewno będzie dla nas ważnym rynkiem, choćby dlatego, że jednym z głównych inwestorów stał się Silk Road Games. Planujemy spory reopening, ale odbędzie się to spokojnie” – wymienił prezes.

Pomimo dużej fali zwolnień na rynku gamingowym, wciąż widzi też dużo perspektywicznych projektów zarówno w Azji, jak i w Europie czy w USA.

„Być może wykorzystanie tych projektów, IP, wciągnięcie dodatkowego zespołu bądź samego IP do zespołu może się okazać bardziej korzystne niż dewelopowanie kolejnego nowego IP od zera. Szczególnie, że w tym momencie spółka powinna całkowity nacisk położyć na 'speed up release’ 'Cooking Simulator 2′, co jest dla nas flagowym i najważniejszym projektem w obecnej chwili. Dorzuciliśmy też tzw. 'mobile expansion’. Wynika to też z tego, że rynki azjatyckie o niego pytają, ale też spółka w ostatnim półtora roku podpisała kontrakt mobilny, rewidujemy go w tej chwili i sprawdzamy, jak mógłby się zrealizować i co możemy nim osiągnąć. To też obszar, który nas interesuje. Na dzień dzisiejszy wiemy, że spółka wewnętrznie nie posiada kompetencji mobilnych, tak w postaci dedykowanego zespołu, więc mamy świadomość, że tego typu rozwiązania będą musiały być zrealizowane we współpracy z zespołem zewnętrznym” – dodał Dębski.

Łukasz Dębski powrócił na fotel CEO w ub. tygodniu. Od 2018 r. współtworzył BCS, jak podkreśla spółka – odegrał kluczową rolę w prowadzeniu prac nad stworzeniem i rozwojem gry „Cooking Simulator”. Od 2021 r. piastował stanowisko prezesa zarządu i prowadził spółkę przez istotne momenty rozwoju, m.in. wprowadził ją na główny rynek GPW w Warszawie. Obecnie zarząd studia tworzą Łukasz Dębski oraz Łukasz Robert Włodarczyk – współzałożyciel firmy Silk Road Games, która w sierpniu br. nabyła ponad 41% akcji BCS.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Głównym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest Silk Road Studio. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews