Bloober Team odnotował 14,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 14,78 mln zł wobec 6,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,91 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 55,96 mln zł rok wcześniej.

„W zakresie działalności podmiotów z grupy kapitałowej emitenta:

Feardemic sp. z o.o.:

– Spółka Feardemic sp. z o.o. wdrożyła nową strategię rozwoju spółki na lata 2024-2027. Strategia zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji wydawcy gier wideo w segmencie gier horror poprzez ekspansję działalności na nowe rynki i rozszerzeniu definicji horroru w grach.

– Spółka w trakcie I półrocza 2024 r. wydała następujące gry: 'Evil Nun: The Broken Mask’ na platformie Nintendo Switch, 'Anglerfish’ na platformach PlayStation 4/5 oraz Nintendo Switch i 'Stasis: Bone Totem’ na platformach PlayStation 5, Xbox Series S|X oraz Nintendo Switch oraz 'Garten of Banban 1-4′ na platformach PlayStation 4 i PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X oraz Nintendo Switch.

Played with Fire sp. z o.o.:

– W I półroczu 2024 r. spółka Played with Fire sp. z o.o. kontynuowała realizację projektów 'Dark Steel’, 'Uwaga na dziurę’ oraz 'Projekt I’.

– W I półroczu 2024 r. miała miejsce kampania marketingowa w mediach społecznościowych dotycząca planowanej na kwiecień 2024 r. premiery gry 'Mixture’, a następnie premiera gry 'Mixture’ na platformach PCVR oraz PSVR2 w wersji cyfrowej oraz pudełkowej.

Bloober Team NA:

– Spółka Bloober Team NA w I półroczu 2024 r. kontynuowała działalność wydawniczą związaną z grą 'Blair Witch’.

– W dniu 4 czerwca 2024 r. spółka Bloober Team NA zawarła umowę licencyjną z Lions Gate Ancillary LLC, na podstawie której Bloober Team NA udzielona została licencja na stworzenie oraz wydanie gry, w tym przez emitenta, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez Lions Gate, który zostanie wykorzystany w ramach produkcji o nazwie kodowej Projekt J. Lions Gate będzie uprawnione do otrzymania części przychodów z gry. Gra zostanie wydana na platformach konsolowych oraz PC” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 12,47 mln zł wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews