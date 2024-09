CCC odnotowało 272,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale roku obrotowego 2024 (maj-lipiec 2024) wobec 33,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 262,5 mln zł wobec 79,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 407 mln zł, co oznacza wzrost o 82% r/r.

Na początku sierpnia CCC podało, prezentując wstępne szacunkowe dane, że odnotowało 401 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw. roku obrotowego 2024 (maj-lipiec 2024) wobec 224 mln zł zysku rok wcześniej.

„W II kw. 2024 Grupa CCC po raz kolejny odnotowała umocnienie marży brutto, która była wyższa o 4 pkt proc. r/r. W omawianym kwartale skokową poprawę marży zanotowano w szyldzie CCC – wzrosła ona o 5 pkt proc. r/r. Jest to drugi z rzędu kwartał z marżą brutto na poziomie ok. 60%. Natomiast w HalfPrice marża brutto była wyższa aż o ponad 13 pkt proc. r/r. Powyższe jest efektem dobrej, stale rozwijanej, atrakcyjnej oferty produktowej, lepszych warunków zakupu kolekcji oraz konserwatywnej polityki cenowej we wspomnianych szyldach”- czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 589,2 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 2 424,5 mln zł rok wcześniej.

„Grupa CCC w II kw. 2024 osiągnęła przychody na poziomie 2,6 mld zł, co stanowi 7% wzrostu r/r. Obroty w segmencie CCC były wyższe o 7% (LFL sklepów +10%), przy kontynuowanej optymalizacji powierzchni handlowej (-2% r/r). Natomiast przychody HalfPrice wzrosły o 22% r/r i były zbieżne z zakładanym tempem ekspansji sieci sprzedaży. Grupa Modivo odnotowała z kolei sprzedaż wyższą o 2% r/r” – czytamy dalej.

„Kolejny już kwartał z rzędu odnotowujemy skokową poprawę wyników udowadniając, że nasz unikatowy model biznesowy bardzo dobrze odpowiada na potrzeby dzisiejszego klienta. […] Konsekwentnie umacniamy marżę brutto, w tym w szyldzie CCC za sprawą kontynuowanego rozwoju wysokomarżowego modelu licencyjnego. W naszej ofercie pojawiły się globalnie rozpoznawalne marki, które pomagają nam w generowaniu dobrej sprzedaży LFL i umacnianiu rentowności, szczególnie za granicą. Udział marek licencyjnych w ofercie CCC i pozostałych szyldów Grupy będzie nadal wzrastał w najbliższych kwartałach” – skomentował prezes Grupy CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

W II kwartale Grupa CCC utrzymywała wysoką dyscyplinę kosztową. Wskaźnik kosztów do przychodów był niższy r/r zarówno w CCC, HalfPrice jak i Grupie Modivo. Koszty Grupy zostały zredukowane o 2%, przy wzroście powierzchni handlowej całej Grupy o 7%. W samym tylko szyldzie CCC zanotowano spadek kosztów o 3% i jest to ósmy z rzędu kwartał redukcji tego wskaźnika w ujęciu rok do roku. Z kolei Grupa Modivo odnotowała koszty niższe o 4% r/r, wymieniono w materiale.

„Szczególnie dumni jesteśmy z utrzymywania wysokiej dyscypliny kosztowej – każda linia biznesowa poprawiła wskaźnik kosztów, który na poziomie Grupy wynosi już tylko ok. 40% (-4 pkt proc. r/r), a w drugim półroczu chcielibyśmy go jeszcze poprawić” – zapowiedział prezes.

„Dzięki stałej pracy nad rentownością nasze szyldy wyróżniają się swoimi wynikami. CCC osiąga wiodące w branży poziomy marży EBITDA, a HalfPrice dobrze pozycjonuje się na tle globalnych konkurentów pomimo swojego młodego wieku. Drugi kwartał z rzędu swoje wyniki poprawiła też Grupa Modivo, które nadal nie są zadowalające, ale to krok w dobrym kierunku” – dodał.

Szyld CCC zanotował wynik operacyjny wyższy o 92 mln zł (+80% r/r) przy rentowności EBITDA na poziomie 26% (+6 pkt proc. r/r). Z kolei HalfPrice odnotował poprawę rentowności EBITDA do 20% (o blisko 19 pkt proc. r/r), głównie za sprawą umocnienia marży brutto i wysokiej dyscypliny kosztowej. Grupa Modivo wypracowała zysk operacyjny w kwocie 4 mln zł (+22 mln zł r/r) oraz zysk EBITDA w wysokości 32 mln zł (+27 mln zł r/r), wymieniono w materiale.

W I poł. r.obr. 2024 (luty-lipiec 2024) spółka miała 332 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 106,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 850,5 mln zł w porównaniu z 4 488,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2024 wyniósł 29,5 mln zł wobec 151,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews