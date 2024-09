Creepy Jar planuje rozpoczęcie produkcji gry „Green Hell 2” po „dowiezieniu” early access „StarRupture'”, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

„Przeszliśmy przez bardzo dla nas ważny etap koncepcyjny, czyli nad wybraniem de facto głównego kierunku, w którym druga część 'Green Hell’ powinna zmierzać. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy eksperymentować z gatunkiem, nie będziemy zmieniać głównych zasad świata, feature, oprzemy się na fantazji z pierwszego 'Green Hell’, czyli fantazji realistycznego survival, gdzie jest mały człowiek versus wielka dżungla. Za to gracze pokochali to IP i chcielibyśmy spełnić ich oczekiwania, nie chcemy zaskoczyć czymś dziwnym. […] Wiemy, jaki jest potencjał tego IP i podchodzimy do tematu bardzo ostrożnie” – powiedział Kwiatek podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że studio chce dopracować i ulepszyć „w zasadzie wszystko, co było w I części”.

„Dodatkowo bardzo ważnym feature będzie dodanie głębi do świata w 'Green Hell’. Nie zdradzimy teraz, na czym ta głębia będzie polegać. […] Jest to najlepszy kierunek dla II części i jest też dobry pod tym kątem, że patrzymy na możliwość jak najszybszego zrobienia tego produktu” – wskazał prezes.

Dodał, że następnym etapem będą prace koncepcyjne nad poszczególnymi feature i nad tym, które mechaniki są na tyle dobre, by ich nie zmieniać lub rozbudować, a które zrobić „lepiej i inaczej”.

„Produkcja na pewno nie wystartuje, dopóki nie 'dowieziemy’ 'StarRupture’ do early access” – podkreślił Kwiatek.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews