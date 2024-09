Creepy Jar chce przygotować wersję beta gry „StarRupture” i pokazać duży trailer tytułu do końca 2024 roku, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

„Mamy już wszystkie bazowe mechaniki, właśnie zamknęliśmy kolejnego milestone’a. W tym momencie kolejnym, dużym celem jest zrobienie jeszcze w tym roku wersji beta. Rozumiemy przez to produkt, który niemalże gotowy do wydania, ale produkt, na który możemy spojrzeć i zastanowić się, co jeszcze możemy w nim dopracować, a czego nie trzeba już ruszać w tej wersji early access’owej. Nie myślimy jeszcze o dacie premiery, bo nie mamy tego produktu w ręku” – powiedział Kwiatek podczas wideokonferencji.

Dodał, że kiedy gra będzie „w ręku” i studio będzie z niej zadowolone, wtedy przyjdzie czas na szukanie okien do wydania.

„Żeby zrealizować cel tegorocznej bety, musimy zmienić niektóre aspekty naszej produkcji, dlatego że tempo prac nie do końca jest dla nas zadowalające, jeśli chodzi o dociąganie feature na poziom jakościowy dla early access. Widzimy tu pole do poprawy, modyfikacji naszej codziennej metodologii, żebyśmy mogli szybciej pracować i osiągać jakość w poszczególnych elementach” – wskazał prezes.

Zaznaczył, że gra jest „bardzo rozbudowana jeśli chodzi o early access, nieporównywalnie do 'Green Hell'”.

„W efekcie musimy pracować nad wieloma elementami poniekąd równocześnie. […] Dobrze, żeby wszyscy byli świadomi że w formule early access nie wszystkie elementy będą dopracowane. Postaramy się dopracować te najważniejsze. Natomiast po wydaniu early access jest czas na dalsze prace, kolejne patche – kontentowe i też dopracowujące te już zaznaczone w early access” – powiedział Kwiatek.

Dodał, że w studio chce jeszcze w tym roku pokazać duży trailer, który pokaże wszystkie aspekty gry, „żeby dać graczom pełne zrozumienie, czym jest produkt”. Decyzja co do ceny gry jest jeszcze podjęta, ale zarząd dewelopera wskazał, że dla gier w tym segmencie ceny oscylują między 20 a 30 USD.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

