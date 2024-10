Dark Point Games zadebiutował jako 10. spółka na rynku NewConnect w 2024 roku. Toruńskie studio produkujące gry typu Premium Indie spotkało się z pozytywnym odbiorem inwestorów, a jego akcje wyceniono na 28 zł – 12% wyżej od ceny odniesienia wynoszącej 25 zł.

Dark Point Games specjalizuje się w tworzeniu gier typu AA/AA+, które wyróżniają się wysoką jakością, innowacyjnymi mechanikami oraz głęboką fabułą. Studio ma już na swoim koncie pierwszy tytuł – Achilles: Legends Untold, który został wydany w listopadzie 2023 roku i jest dostępny na platformach nowej generacji oraz PS4/X1. Studio planuje publikować nowe, ambitne projekty w cyklach 2-3 letnich, stawiając na niezależność przy wydawaniu gier.

Pod koniec roku planowany jest Early Access gry Achilles: Survivor na PC, a premiera pełnej wersji na PC i konsole ma wyjść w II kwartale 2025 roku. Natomiast projekt Brightness, będący grą survivalową ma trafić do graczy w formule wczesnego dostępu pod koniec 2025 roku. Oprócz pracy nad nowymi projektami, spółka wspiera swój pierwszy tytuł Achilles: Legends Untold poprzez dodatki i rozszerzenia, co pozwala na ich długoterminowy rozwój.

– Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, jak nasza spółka została przyjęta na rynku. To dla nas ogromny krok naprzód, który otwiera przed nami nowe możliwości w realizacji projektów oraz rozwoju firmy. Wierzymy, że nasza strategia pozwoli nam budować długoterminową wartość dla inwestorów oraz zdobyć silną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych – komentuje Paweł Waszak, prezes Dark Point Games. – Debiut jest zwieńczeniem pewnego etapu, ale przed nami równie trudne zadanie – dostarczenie wszystkich zapowiedzianych projektów na najwyższym poziomie jakości – podsumowuje prezes Dark Point Games.

Po udanym debiucie spółka skupi się na realizacji wcześniej zapowiedzianych projektów, szczególną uwagę skupiając na „Brightness”, które jest najambitniejszym i największym przedsięwzięciem studia. Jest to kooperacyjna gra survivalowa, w której gracze zmierzą się z niebezpieczeństwami tajemniczego świata ogarniętego ciemnością. Gra oferuje dwa tryby rozgrywki: relaksujący, nastawiony na budowanie oraz wymagającą przygodę polegającą na walce ze złem poprzez światło, które stanowi główną broń przeciwko ciemności. Rozgrywka toczy się z perspektywy trzeciej osoby (TPP), a unikalny klimat gry tworzy wyjątkowe połączenie tajemnicy, współpracy i przetrwania w nieprzyjaznym świecie.

– „Brightness” stawia przed nami nowe wyzwania, zarówno technologiczne, jak i kreatywne, ale jesteśmy gotowi je podjąć, aby sprostać oczekiwaniom naszych odbiorców. Dzięki intrygującej fabule i innowacyjnej mechanice rozgrywki, jesteśmy przekonani, że gra ma potencjał do zrewolucjonizowania gatunku gier survivalowych – opowiada Waszak.

Do obrotu na rynku NewConnect trafiło 373 000 akcji. Obecnie free float spółki wynosi 13,10%. Na ten moment Dark Point Games nie przewiduje dodatkowych emisji akcji.

Dark Point Games to polskie studio złożone z weteranów branży w 2019 roku, którzy postanowili stworzyć własną firmę. Ich głównym celem było zaaranżowanie przestrzeni do tworzenia ciekawych i wciągających światów, które zapewnią graczom niepowtarzalną rozrywkę. To, co wyróżnia ich na rynku, to wdrażanie innowacyjnych technologii takich jak system współpracy AI o nazwie GAIA (Group AI Action). Obecnie studio pracuje nad nową grą o roboczym tytule Brightness, której premiera w wersji Early Access planowana jest na koniec 2025 roku.

