Artykuły modowe na Allegro choć raz kupiło 68% badanych, a dla 20% jest to ulubione miejsce zakupów w tej kategorii (niemal trzykrotnie więcej wskazań niż kolejna strona internetowa), wynika z badania Minds&Roses dla Allegro. Obecnie 68% Polaków nabywa co najmniej 4 sztuki odzieży rocznie, przy czym najmłodsza grupa wiekowa (16-24) kupuje ich znacznie więcej.

Według badania „Kierunek Moda”, spośród 12 wyróżnionych obszarów, najczęściej wyszukiwaną kategorią w internecie była moda, a Allegro jest najpopularniejszym miejscem zakupów modowych online w Polsce – 39% badanych spontanicznie wymienia Allegro jako pierwszy serwis, który przychodzi im do głowy jako miejsce do zakupów artykułów modowych w internecie. Więcej konsumentów (27%) rozpoczyna swoje poszukiwania odzieży, obuwia i akcesoriów modowych na Allegro niż w Google (20%). W ub.r. liczba wizyt użytkowników w kategorii przekroczyła 630 mln, a w ciągu minuty zakupiono tu średnio 134 produkty.

„Aż 33% kupujących online zaczyna proces zakupowy na Allegro. Nie bez przyczyny – oferujemy szeroki wybór produktów, co ceni 79% badanych, a jednocześnie kupujący wiedzą, że mogą ufać zakupom na Allegro, na co wskazuje 76% respondentów. Współpracujemy z licznymi renomowanymi markami i oficjalnymi dystrybutorami. Tylko w pierwszej połowie roku na naszej platformie pojawiło się blisko 50 nowych oficjalnych sklepów marek. Konsumenci doceniają też różnorodne metody dostawy (81%), konkurencyjne ceny (68%) oraz dokładne opisy produktów (69%)” – powiedziała dyrektorka kategorii moda w Allegro Katarzyna Wosiek, cytowana w komunikacie.

Z raportu wynika, że Polacy kupują przede wszystkim w sposób pragmatyczny, ale też racjonalny. Do zakupów skłania ich chęć odświeżenia garderoby (44%), atrakcyjna promocja (41%), ale też zużycie już posiadanych ubrań (39%). Młodzi konsumenci dodatkowo szukają ubrań na specjalne okazje, kupują pod wpływem impulsu (jako główny impuls 46% młodych wskazuje atrakcyjną promocję, a 43% – zużycie odzieży) i częściej niż starsi traktują zakupy jako przyjemność lub nagrodę.

Popularnym sposobem dzisiejszych zakupów jest mobile – coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów bezpośrednio w serwisach socialmediowych lub w aplikacjach mobilnych. Z aplikacji Allegro korzysta już ponad 17 mln użytkowników, w tym 72% kupujących artykuły modowe online.

Zwroty są naturalnym elementem zakupów online. Odsyłanie zakupionych przez siebie rzeczy zdarza się 46% użytkowników, z czego 27% robi to okazjonalnie. Głównym powodem zwracania ubrań jest nieodpowiedni rozmiar odzieży (70%, częściej wskazywane przez osoby starsze w grupie 65+), a w połowie przypadków chodzi o rozbieżność w wyglądzie ubrania na żywo od tego prezentowanego online (częściej wskazywany przez osoby w wieku 18-24). Do kupowania kilku sztuk odzieży przyznaje się 21% osób – są to ubrania w różnych rozmiarach, fasonach czy kolorach, które kupujący chcą zmierzyć w domu i odesłać te niespełniające oczekiwań, podano też w materiale.

Badanie na zlecenie Allegro zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Minds&Roses w lipcu 2024 roku na reprezentatywnej grupie 1000 kupujących produkty z kategorii moda (ubrania, dodatki i akcesoria odzieżowe, obuwie, bielizna, ubrania dziecięce) oraz dodatkowej grupie osób w wieku 16-24 lata (n=200).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews