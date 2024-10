Nowe wyzwania od króla, możliwość nazwania swojej wioski, herby i dekoracje oraz dodatkowe ubrania – to tylko niektóre nowości jakie czekają na graczy Medieval Dynasty. Producent gry – Render Cube – opublikował właśnie najnowszy teaser, w którym przedstawia nadchodzące dodatki. To kolejny etap rozwoju sprzedażowego hitu łódzkiego studia. Na tym nie koniec – spółka podtrzymuje plany długoterminowego rozwoju Medieval Dynasty.

– Medieval Dynasty ma bardzo długi cykl życia sprzedażowego, co wynika z charakterystyki rozgrywki i profilu gracza. Gracze, którzy pokochali ten tytuł, wciąż do niego wracają, a żeby chcieli robić to dalej, dbamy o urozmaicanie rozgrywki. Dlatego zgodnie z zaprezentowanym teaserem, planujemy wprowadzić nowe wyzwania, możliwość nadania nazwy swojej wiosce, a także ubrania, dekoracje i herby. Te ostatnie pozwolą spersonalizować swoją wioskę. Unikalny herb wybierzemy spośród szerokiej gamy kształtów, kolorów i emblematów. Można go następnie dumnie prezentować na różnych nowych dekoracjach. – mówi Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube. Już niebawem pokażemy drugą część teasera nowości, która będzie składać się na aktualizację: „armors, crests, shields and more”, który obejmie nowe elementy uzbrojenia. Będzie to nasza największa aktualizacja zaraz po Co-Op update – dodaje.

Zgodnie z zapowiedzią studia Medieaval Dynasty będziemy rozwijana przez kolejne lata, poprzez płatne oraz darmowe dodatki. Nowe aktualizacje napędzają wyniki sprzedaży gry. Grudniowa premiera trybu Co-Op znacząco podbiła popularność projektu.

– Pod koniec minionego roku ogłosiliśmy, że ogólna sprzedaż Medieaval Dynasty wyniosła 1,75 mln sztuk brutto, a na koniec kwietnia br. podzieliliśmy się informacją, że liczba ta przekroczyła 2 mln. To wzrost o 250 tys. Widać wyraźnie, że w porównaniu do poprzednich okresów, dynamika sprzedaży wzrosła. Tryb wieloosobowy był strzałem w dziesiątkę czego dowodem jest sprzedaż gry w pierwszym miesiącu premiery trybu wieloosobowego. Co-Op zdecydowanie zwiększył zasięgi naszej produkcji, a także zaangażowanie graczy. – dodaje Damian Szymański.

Poza rozwojem Medieval Dynasty Render Cube pracuje nad nowym projektem. Obecnie zespół jest na etapie prac koncepcyjnych i badawczych. Gra ma być zbliżona gatunkowo do flagowej produkcji. Start developmentu planowany jest na początek przyszłego roku. Spółka nie wyklucza, że produkcja od początku będzie tworzona z myślą o trybie multiplayer. Prawdopodobnie będzie to gra z elementami RPG.

Źródło: Spółka