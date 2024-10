Samo powstanie strategii edukacji finansowej należy oceniać pozytywnie, ale najważniejsze jest, by była ona realizowana, a konkretne rozwiązania – właściwie skierowane, uznali uczestnicy panelu „Jest Krajowa Strategia Edukacji Finansowej…i co dalej?” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym konferencji.

„Strategia została przyjęta, jest w niej zapisany plan i sposób realizacji, a ministerstwo jest patronem. Chcemy czerpać z doświadczeń organizacji pozarządowych, akademickich i rynku finansowego” – powiedziała pełnomocnik ministra finansów ds. strategii edukacji finansowej Anna Wojciechowska podczas panelu.

Według niej, pierwsze decyzje i wdrożenia zostały już podjęte, jest konkretny, 7-letni kalendarz.

„W tym roku postaramy się ogłosić nabór i konkurs na plan edukacji finansowej dla szkoły podstawowej. Zaawansowane są prace nad platformą edukacji finansowej, finansowanej ze środków publicznych” – wyliczyła pełnomocnik.

Dla resortu finansów priorytetowe grupy to dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele, gospodarstwa domowe o niskich dochodach, konsumenci narażeni na nadmierne zadłużenie, mieszkańcy małych miast i wsi oraz migranci.

Pozostali uczestnicy panelu byli zadowoleni z powstania strategii, ale wskazywali także na jej mankamenty.

„Strategia daje nam wreszcie ramy do wspólnego działania z rządem w ramach PPP. Strategia 7-letnia jest odpowiednia, ale pamiętajmy o problemach jak np. chwilówki, które można wyeliminować strukturalnie” – powiedział prezes Fundacji PKO Banku Polskiego Maciej Kuziemski.

„Liczymy na współpracę, na wymianę wiedzy i inne synergie, także z największymi, jak NBP czy ZUS. Jednak strategia musi trafiać do wszystkich, bez podziału. Należy jednak skupić się na dotarciu do potrzebujących, a nie ich z góry określać” – wskazała prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! Anna Bichta.

Jej zdaniem, nie musimy koniecznie uczyć, edukować, zmuszać – strategia powinna wyrabiać nawyki.

„Wszystkie grupy muszą działać wspólnie, razem i jednocześnie. My, jako sektor bankowy mamy dodatkową rolę, ale i łatwiejsze dotarcie, bo mamy kontakt z milionami naszych klientów” – podsumował prezes Fundacji PKO BP.

Źródło: ISBnews