Gra „Green Hell” – flagowy tytuł studia Creepy Jar – zadebiutuje na konsolach obecnej generacji 14 sierpnia 2024, podała spółka.

„Creepy Jar z radością ogłasza, że długo oczekiwana edycja 'Green Hell’ dedykowana obecnej generacji konsol zadebiutuje już 14 sierpnia 2024 roku. Gra, przeznaczona zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X|S, będzie zawierała dodatki dostępne do tej pory jedynie na PC. Z kolei dla posiadaczy 'Green Hell’ w wersji na poprzednią generację studio przygotowało darmowy upgrade” – czytamy w komunikacie.

Nowa edycja „Green Hell” przeznaczona na obecną generację konsol będzie dostępna w cenie 24,99 USD (z 20-proc. obniżką przez pierwsze 2 tygodnie od debiutu gry) i będzie zawierać dodatki: #17 Storage & Transportation, #18 Fortifications oraz #19 Flamekeeper, wymieniono w informacji.

„Wraz z wydaniem gry 'Green Hell’ na urządzenia 9. generacji Creepy Jar przestanie udostępniać aktualizacje na poprzednią wersję konsol. Możliwości technologiczne urządzeń PlayStation 4 i Xbox One nie pozwalają już na dodawanie nowej zawartości do gry i zachowanie odpowiedniej jakości, która jest priorytetem dla deweloperów. Co istotne dla graczy, wersja na PlayStation 5 i Xbox series X|S nie będzie kompatybilna z poprzednią pod względem cross-play i przenoszenia zapisów gry. Wynika to z różnej zawartości 'Green Hell’ w wersji na konsole starej i obecnej generacji” – zaznaczono w komunikacie.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews