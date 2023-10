Koszty gier „House Flipper – Farm DLC” w wersji na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S oraz „Builder Simulator” na konsole zwróciły się w ciągu 72 godzin od ich premier, podał Frozen Way.

Premiera „House Flipper – Farm DLC” („HF Farm”) w wersji na konsole miała miejsce 16 października. Całkowity poniesiony przez Frozen Way do premiery nie przekroczył 210 tys. zł.

„Po 72 godzinach od premiery 1:

– przychody brutto (przed odliczeniem prowizji platform cyfrowej dystrybucji gier, podatków, zwrotów itp.) pomniejszone o VAT ze sprzedaży 'HF Farm’ w wersji na konsole przekroczyły 105 tys. USD;

– liczba sprzedanych egzemplarzy 'HF Farm’: 3,45 tys. sztuk na konsole PlayStation oraz 2,1 tys. sztuk na konsole Xbox;

– nastąpił pełny zwrot poniesionych przez emitenta do premiery 1 łącznych kosztów 'HF Farm’ w wersji na konsole” – czytamy w komunikacie.

Premiera „Builder Simulator” („BS”) w wersji na konsole miała miejsce 9 października. Całkowity poniesiony przez spółkę do premiery nie przekroczył 190 tys. zł.

„Po 72 godzinach od premiery 2:

– przychody brutto pomniejszone o VAT ze sprzedaży BS w wersji na konsole przekroczyły 44,5 tys. USD;

– liczba sprzedanych egzemplarzy BS: 1,05 tys. sztuk na konsole PlayStation oraz 0,75 tys. sztuk na konsole Xbox.

Od premiery 2 do momentu publikacji niniejszego raportu:

– przychody brutto pomniejszone o VAT ze sprzedaży BS w wersji na Konsole przekroczyły 72 tys. USD;

– liczba sprzedanych egzemplarzy BS: 1,7 tys. sztuk na konsole PlayStation oraz 1,5 tys. sztuk na konsole Xbox;

– nastąpił pełny zwrot poniesionych przez emitenta do premiery 2 łącznych kosztów BS w wersji na konsole” – czytamy dalej.

Premiera „House Flipper VR” (dalej: „HF VR”) w wersji na konsole PlayStation VR miała miejsce 11 sierpnia. Całkowity poniesiony przez spółkę do premiery nie przekroczył 80 tys. zł.

„Po 72 godzinach od premiery 3:

– przychody brutto pomniejszone o VAT ze sprzedaży 'HF VR’ w wersji na PSVR przekroczyły 1,5 tys. USD;

– liczba sprzedanych egzemplarzy 'HF VR’ na PSVR: 0,11 tys. sztuk.

Od premiery 3 do momentu publikacji niniejszego raportu:

– przychody brutto pomniejszone o VAT ze sprzedaży 'HF VR’ w wersji na PSVR przekroczyły 12,1 tys. USD;

– liczba sprzedanych egzemplarzy 'HF VR’ na PSVR: 0,89 tys. sztuk” – napisano także.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Obecnie koncentruje się na produkcji dodatków do gry „House Flipper”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w marcu 2023 r.

