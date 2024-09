Przychody Grupy BoomBit wyniosły 17,72 mln zł w sierpniu br., co oznacza spadek o 4,7% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18,5 mln.

„Przychody grupy BoomBit w sierpniu 2024 r. wyniosły 17,7 mln zł (-4,7%), w tym 17,4 mln zł z gier mobilnych i 0,3 mln zł z projektów blockchain.” – czytamy w komunikacie.

Wydatki na user acquisition zmniejszyły się do 8,64 mln zł (-1,9%), a koszty prowizji platform do 1,83 mln zł (-7,9%).

„Grupa miała 18,5 mln pobrań i wypracowała 7,3 mln zł (-7%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 6,9 mln zł (-0,8%)” – czytamy dalej.

„W sierpniu dochodowość i same wyniki gier mobilnych były na zbliżonym poziomie do poprzedniego miesiąca. Jeśli chodzi o nasz pipeline wydawniczy, w połowie sierpnia premierę miała gra 'Idle Royal Stories’, a 19 września na rynek trafi 'Clash of Destiny’ – długo oczekiwana najnowsza produkcja twórców 'Hunt Royale’. Ponadto dużą aktualizację dostanie 'Dawn of Ages’, który w ostatnim czasie notuje coraz lepsze wyniki. Zawiera ona gruntowną zmianę obecnego systemu klanów, wprowadzając nowe funkcjonalności, takie jak wspólne questy, leaderboardy czy sklep klanowy. Od strony monetyzacji zostaną dodane subskrypcje, co powinno przełożyć się na jeszcze lepsze wyniki” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W sierpniu 2024 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były niezmiennie Hunt Royale (3,8 mln zł przychodów), Darts Club (2,1 mln zł), oraz Dawn of Ages (1 mln zł), podano w materiale.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews