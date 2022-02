Po tym, jak Piotr Żygadło zrezygnował z funkcji prezesa zarządu All in! Games, jego dotychczasowe obowiązki, do czasu powołania nowego prezesa, będzie pełnić dwuosobowy zarząd – Maciej Łaś i Łukasz Górski, który ma możliwość zawiązywania umów, podała spółka. Najprawdopodobniej informacje o nowym prezesie zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu miesiąca, zapowiedział Łaś.

„Moja rezygnacja z funkcji prezesa zarządu All in! Games jest podyktowana sytuacja prywatną. Współtworzenie struktur tej firmy od listopada 2018 roku i praca nad jej rozwojem były wspaniałą przygodą. Z wielką pasją i oddaniem realizowaliśmy z zespołem wypracowaną wizję dołączenia do grona czołowych wydawców – dziś tę pozycję osiągnęliśmy. All in! Games stoi na solidnych fundamentach, wydaliśmy gry, które zostały wyróżnione w wielu prestiżowych konkursach i które przyciągnęły ogromną społeczność graczy. Możemy bez kompleksów konkurować z innymi spółkami na rynku w Europie i na świecie. Jestem przekonany, że mój następca będzie osobą, która podobnie jak i ja zakocha się w filozofii wydawniczej All in! Games. Bardzo kibicuje całej firmie. Rozstajemy się w dobrych relacjach” – powiedział Żygadło, cytowany w komunikacie.

Do momentu przedstawienia nowego prezesa zarządu, obowiązki będzie pełnić dwuosobowy zarząd – Maciej Łaś i Łukasz Górski. Za obowiązki operacyjne będzie dalej odpowiadał Marcin Kawa, COO All in! Games. Marcin Kawa posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży gier. W All in! Games odpowiedzialny był za sukces wydawniczy „Ghostrunnera” oraz restrukturyzację procesów produkcyjno-wydawniczych firmy, wskazano w materiale.

„Bardzo dziękujemy Piotrowi za dotychczasową wspaniałą współpracę. Pozostajemy w kontakcie i na pewno będziemy się wzajemnie wspierać na zawodowych drogach. Najprawdopodobniej informacje o nowym prezesie zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu miesiąca. Jestem przekonany, że nowa osoba doskonale wpisze się w naszą strategię rozwoju i innowacyjne podejście wydawnicze. Do czasu przedstawienia nowego prezesa spółki, obowiązki prezesa sprawuje ja oraz Łukasz Górski. Natomiast działania operacyjne kontynuuje nasz COO Marcin Kawa. Operacyjnie firma funkcjonuje bez zmian” – powiedział Łaś.

All in! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. Jest wydawcą takich tytułów, jak „Chernobylite” (The Farm 51), „Ghostrunner” (One More Level), „Tools Up!” (The Knights of Unity), „Paradise Lost” (PolyAmorous).

Źródło: ISBnews