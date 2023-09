Carbon Studio wyznaczył datę premiery gry „Crimen – Mercenary Tales” w wersji na PC VR na 14 września 2023 r., podała spółka. Gra będzie dostępna na platformach Steam oraz Meta Store w wersji PC VR. Cena za egzemplarz wyniesie 14,99 USD.

„’Crimen – Mercenary Tales’ to projekt, który od samego początku zakładał kompatybilność z dostępnymi na rynku wiodącymi platformami VR. To istotne z punktu widzenia maksymalizowania dywersyfikacji dotarcia do graczy. Produkt zaledwie kilka miesięcy temu trafił na Pico i Meta Quest, a już w przyszłym tygodniu, 14 września, zasili platformę PC VR. Jestem przekonana, że tytuł, którego wyróżnia gameplay z aż ośmioma różnymi eskapadami, o ciekawej oprawie graficznej i muzycznej, szybko zyska uwagę naszych graczy i spełni ich oczekiwania” – powiedziała członek zarządu Carbon Studio Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.

„Crimen – Mercenary Tales” to pierwszoosobowa gra akcji typu VR slasher, która została osadzona w XVII-wiecznej Europie. Użytkownicy mają możliwość wcielenia się w różnego rodzaju postacie, tak by w humorystycznym stylu stoczyć intensywną walkę z hordami przeciwników.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii VR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum „Warhammer: Age of Sigmar”. Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

