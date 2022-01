Skinwallet, właściciel platform do handlu dobrami cyfrowymi w grach komputerowych, zawarł ramową umowę o współpracy z ESE Europe – oddziałem kanadyjskiej organizacji esportowej ESE Entertainment Inc, podała spółka. Skinwallet został partnerem strategicznym i technologicznym w obszarach związanych z blockchain, metaverse i NFT. ESE będzie natomiast wspierać Skinwallet w kwestiach związanych z organizacją eventów oraz marketingiem e-sportowym i gamingowym, podano.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a ewentualne wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy zostanie każdorazowo uregulowane w odrębnych umowach między stronami.

„Możliwości rozwoju w obszarze metaverse i Web3 są bezprecedensowe. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję współpracować ze sprawdzonym operatorem w tym sektorze. ESE jest doskonale przygotowana do wspierania Skinwallet w ich globalnej ekspansji w metaverse” – powiedział CEO ESE Konrad Wasiela, cytowany w komunikacie.

ESE to europejska firma rozrywkowa i technologiczna, której działalność skoncentrowana jest na grach i e-sporcie. Firma świadczy usługi na rzecz wiodących twórców, wydawców i marek z branży gier wideo, dostarczając technologię, infrastrukturę i usługi angażowania fanów na arenie międzynarodowej. ESE prowadzi również własne kanały e-commerce, drużyny e-sportowe i ligi gier.

„Nasze wysokie kompetencje i doświadczenie w tworzeniu złożonych aplikacji internetowych pozwolą nam zbudować i rozwijać wartościową, partnerską współpracę. Wierzę, że przyniesie ona w niedługiej przyszłości ciekawe projekty o zasięgu globalnym” – skomentował prezes Skinwallet Kornel Szwaja.

Umowa ramowa z ESE to kolejne partnerstwo, które pozwoli spółce zwiększyć globalną ekspozycję i dotrzeć do nowych użytkowników. W grudniu zeszłego roku Skinwallet nawiązał dwie współprace polegające na dostarczaniu technologii (API) i umożliwiające listowanie skinów dostępnych w należącej do niego platformie Skinwallet Market w serwisach partnerów. Jednocześnie spółka dynamicznie rozwijała swój pionierski projekt NFT – Cyber Warriors Army (CWA), łączący elementy e-sportowe i science-fiction, przypomniano.

Skinwallet to działająca od 2019 roku platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra „Counter-Strike: Global Offensive”, platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry „Dota 2” oraz „Team Fortress 2”, a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu 2020 r.

Źródło: ISBnews