Frozen Way zawarł z Frozen District oraz GameFormatic aneks do trójstronnej umowy wydawniczej z 8 grudnia 2023 r., na mocy którego przesunięto termin wykonania gry „House Flipper – Dine Out DLC” na 26 listopada 2024 r. (data premiery) z 31 sierpnia 2024 r. oraz zwiększono pokrywany w całości przez Frozen Way budżet produkcji i marketingu gry na 1,5 mln zł z 1,05 mln zł, podał Frozen Way.

W ramach ustalonego budżetu wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy wzrosło do 833 333,33 zł z 750 tys. zł , a jego ostatnia dziesiąta rata w kwocie 83 333,33 zł zostanie wypłacona za prace wykonane we wrześniu 2024 r., podano.

„Ponadto emitent zawiadamia, że została podjęta decyzja dotycząca wyznaczenia na dzień 26 listopada 2024 r. daty premiery gry w wersjach na komputery osobiste (dalej: PC) w sklepach cyfrowej dystrybucji Steam i Genba Digital Limited oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One” – czytamy w komunikacie.

Cena gry w wersji na PC na rynku amerykańskim została ustalona na 14,99 USD, natomiast cena gry w wersji na konsole na rynku amerykańskim wyniesie 19,99 USD.

Ponadto Frozen Way podał, że do dziś nastąpił pełny zwrot poniesionych przez spółkę łącznych kosztów gry „House Flipper – Pop Art Furniture Pack” w wersji na konsole.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews