Odsetek osób deklarujących dokonywanie płatności wyłącznie z wykorzystaniem gotówki spadł o 3,4 pkt proc. r/r do 8,3% w 2023 r., wynika z badania Narodowego Banku Polskiego (NBP). Jednocześnie badanie wykazało, że ponad 2/3 respondentów posiada odłożoną gotówkę na tzw. wszelki wypadek (68,8%).

„Ostatnie lata charakteryzowały się wysoką zmiennością i niepewnością, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w popycie na gotówkę, jak i w sposobie jej wykorzystywania. W tym aspekcie rok 2023 można uznać za okres stabilizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że wydarzenia przeszłe, wraz z towarzyszącymi im nastrojami, wzmocniły, a w niektórych obszarach zapoczątkowały pewne trendy, np. zwiększyła się dynamika w zakresie płatności bezgotówkowych, a także wzrosła tezauryzacyjna rola gotówki” – czytamy w raporcie „Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2023 r.”

Badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie NBP wskazuje, że ponad 2/3 respondentów posiada odłożoną gotówkę na tzw. wszelki wypadek (68,8%). W przypadku połowy respondentów jest to kwota nieprzekraczająca 10 tys. zł (50,1%). Niemal co dziesiąty utrzymuje w gotówce w celach przezornościowych kwoty z przedziału powyżej 10 do 20 tys. (9,5%), z kolei jeden na jedenastu przekraczające 20 tys. zł (9,2%)10.

„W odniesieniu do preferencji płatniczych zgodnie z wynikami badania opinii publicznej z 2023 r. odsetek osób deklarujących dokonywanie płatności wyłącznie z wykorzystaniem gotówki spadł o 3,4 pkt proc. w relacji do 2022 r. i wyniósł 8,3%. Z kolei odsetek osób dokonujących transakcji wyłącznie w formie bezgotówkowej nieznacznie wzrósł (0,1 pkt proc. r/r) i wyniósł 7,6%. Pomimo że wśród osób korzystających wyłącznie z jednej formy płatności gotówka przeważa nad transakcjami bezgotówkowymi, to w szerszym kontekście zdecydowana większość respondentów preferuje transakcje bezgotówkowe (58,3% – wzrost o 7,4 pkt proc. w relacji do 2022 r.). W badaniu mniej niż 1/3 respondentów (30,7% – spadek o 2 pkt proc.) wskazała, że częściej posługuje się gotówką niż bezgotówkowymi formami płatności” – czytamy dalej.

Analizując te zmiany, można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się odsetek osób korzystających z różnych bezgotówkowych form płatności, podkreślił bank centralny.

„W 2023 r. 28,2% respondentów, którzy korzystają z płatności gotówkowych, wskazało, że preferuje dokonywanie płatności gotówkowych niezależnie od kwoty, co oznacza spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z 2022 r. Niemal 2/3 tej grupy stanowią osoby w wieku 65 lat i powyżej. Natomiast nie zauważa się istotnych różnic w zakresie kwot stanowiących limit, do którego preferowane są płatności gotówkowe ze względu na cechy demograficzne respondentów. Ponad 1/4 ankietowanych (27,5%) deklaruje, że kwota płatności nie wpływa na to, w jaki sposób dokonują oni płatności” – napisano też w raporcie.

W badaniu opinii publicznej przeprowadzonym na zlecenie NBP respondenci spytani o powody wybierania płatności gotówkowych najczęściej wskazywali, że nie wszędzie jest możliwość zapłacenia innym instrumentem płatniczym niż gotówka (55,3%).

„Ponadto ważny aspekt stanowiły kwestie bezpieczeństwa – w razie utraty gotówki straty są limitowane do posiadanej kwoty, a płatnościom gotówkowym towarzyszy mniejsza obawa przed realizacją transakcji oszukańczych (46,2%). Wśród powodów sięgania po gotówkę respondenci wymieniali także poczucie większej kontroli nad pieniądzem fizycznym niż wirtualnym (44,6%), a także zapewnienie anonimowości (39,9%)” – czytamy dalej.

Z kolei zwolennicy bezgotówkowych form płatności cenią szybkość dokonywania transakcji (54,8%), powszechną akceptację (51,3%), czy możliwość dokonywania płatności zdalnie (42,4%). W tym przypadku również wskazywano kwestie bezpieczeństwa, takie jak niechęć do posiadania przy sobie dużej ilości gotówki czy limitowane straty po utracie karty płatniczej (36,7%), podał też NBP.

Źródło: ISBnews