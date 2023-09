Ten Square Games (TSG) nie planuje produkcji nowych gier, natomiast intensywnie pracuje nad rozwojem i nowymi funkcjonalnościami swoich dotychczasowych tytułów, poinformował prezes Andrzej Ilczuk.

„My jako firma nie operujemy w modelu, jak CD Projekt czy Techland. Są to spółki, które potrzebują nowych tytułów, aby mieć bardzo dobre wyniki. My możemy operować na naszych obecnych produktach na rynku i cały czas mieć rewelacyjne wyniki. Na ten moment nie chcemy, aby ktoś z naszych zespołów myślał na temat nowych produkcji” – powiedział Ilczuk podczas wideokonferencji.

Spółka skupia się aktywnie na rozwoju swoich bieżących gier na rynku i to wciąż pozostaje priorytetem. Jak podkreślił, w grze „Fishing Clash” praca nad technologią była bardzo istotna.

„Teraz gra ładuje się szybciej, ma mniej błędów. To ważne dla Google i Apple, bo im lepsza jakość aplikacji, tym wyżej jesteśmy pozycjonowani w ich rankingach, co przekłada się na ruch organiczny. Dodane zostały LiveOps i zamiast na pojedynczych wydarzeniach lub dniach skupiamy się na ekonomii i długoterminowym charakterze. Pozwala lepiej kontrolować ekonomię i mieć 'dużo zdrowszą’ grę” – wskazał prezes.

Kolejna funkcjonalność, jaką wdrożono w grze to Power Score, który pozwala połączyć już obecne features i pokazać graczowi, że każda jego akcja w grze ma znaczenie. „Jest to jeden z najlepiej przyjętych feature, które kiedykolwiek wprowadziliśmy w 'Fishing Clash’ i nastawia nas to bardzo pozytywnie” – ocenił Ilczuk.

Zaznaczył, że TSG bardzo mocno wierzy we wzrost „Fishing Clash” i widzi, że wprowadzenie dużych nowych funkcjonalności „istotnie ożywiło” tę grę.

„Mamy plan na najbliższe miesiące i wierzymy, że przyniesie to wymierne rezultaty. Wprowadzamy kolejne elementy mid-core do gry. Wzorujemy się tu na najlepiej monetyzujących się grach na rynku. Liczymy, że będą one w miarę bezpieczne i kaloryczne” – powiedział.

Kolejny planowany dla „Fishing Clash” feature to MultiFish, który – jak podkreślił prezes TSG – bardzo pomógł z ekonomią gry w „Hunting Clash”. Szykowana jest także wersja przeglądarkowa tych gier.

„Pozwoli to jeszcze mocniej pracować z naszym wewnętrznym sklepem, przenieść na ten kanał dystrybucji jeszcze większy ruch i dotrzeć do kolejnych typów graczy. Uważamy, że powinniśmy nad tym mocno pracować. Pierwsza wersja przeglądarkowa powinna już całkiem niedługo być widoczna w 'Fishing Clash'” – wskazał Ilczuk.

Jeśli chodzi o „Hunting Clash”, prezes TSG zaznaczył, że podobnie, jak w „Fishing Clash” mocno skupiono się na jakości pozyskiwanego ruchu.

„Widzimy pierwsze efekty tych działań – jest lepszy i bardziej kaloryczny. Gracze oczekują nowych feature, nowych rzeczy w grach, dlatego mamy Content Release Plan. Widzimy w tym procesie już sporo poprawy, ale nadal jest pole do popisu. To także powinno przełożyć się na lepsze zaangażowanie i monetyzację w dłuższej perspektywie. Jeśli chodzi o development w 'Hunting Clash’ to ruszamy z audytem technologicznym gry, bardzo wierzymy w spory potencjał tego produktu i planujemy bardzo mocno poprawić performance naszej gry” – wymienił Ilczuk.

Kolejne funkcjonalności, na które zwrócił uwagę prezes, to: Hunt multiplayer, który będzie zarówno w „Hunting Clash”, jak i „Fishing Clash”, nowy system broni. Dla tej funkcjonalności ruszyły pierwsze testy. Wydarzenia związane z tym systemem powinny wystartować na koniec tego tygodnia, zaznaczył prezes TSG.

Tymczasem w kwestii „Wings of Heroes”, Ilczuk zaznaczył że to nadal świeży na rynku produkt.

„Po testach rynkowych wiemy, że mamy rewelacyjny produkt z bardzo dobrymi wczesnymi KPI. Natomiast cały czas brakuje mu 'głębi’ i nad tym musimy pracować. Musimy popracować nad samą technologią gry, która dotychczas ograniczała jeśli chodzi o dostarczanie nowych feature. Zaaplikowane zmiany pozwalają na produkcję niemal 2 razy szybciej, to daje bardzo pozytywny outlook na przyszłość. Feature, które wydaliśmy w ostatnich miesiącach wpłynely bardzo pozytywnie na konwersję płacącego gracza, retencję graczy. Przystępujemy do drugiej fazy, w której najważniejszymi systemami będą LiveOps. Kolejną funkcjonalnością będą klany. Zepnięcie tych dwóch feature bardzo pomogło w 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’. Wierzymy że bardzo podobnie będzie w 'Wings of Heroes’. Liczymy, że do końca roku zauważymy już pozytywne rezultaty. Ponadto pracy w tej wymaga jeszcze także '1st time user experience'” – wymienił Ilczuk.

Jednocześnie prezes potwierdził, że spółka wciąż chce się zaangażować na rynku chińskim.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews