Ten Square Games (TSG) ocenia, że wszedł na trwałą ścieżkę wzrostu, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Zarząd zakłada, że – mając na uwadze lipiec i sierpień – TSG jest w stanie poprawiać skorygowaną EBITDA.

„To było intensywne lato w TSG, wzmocniliśmy zespoły, które tworzą teraz szybciej lepsze jakościowo feature. Mamy pierwsze pozytywne efekty tej strategii w lipcu i sierpniu. W połączeniu z niską bazą kosztową i pierwszymi oznakami odbicia w wynikach daje to perspektywę wejścia na trwałą ścieżkę wzrostu” – powiedział Ilczuk podczas wideokonferencji.

Dodał, że w nadchodzących miesiącach TSG skupi się na realizacji wcześniej obranej ścieżki, gdyż widzi wymierne efekty swoich działań.

„W 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’ położyliśmy mocny nacisk na kolejne feature’y mid-core, rozwój wewnętrznego sklepu oraz wersji przeglądarkowej. Te trzy elementy w naszym odczuciu przyniosą wymierne rezultaty. Z kolei 'Wings of Heroes’ to świeża gra, gdzie musimy wykonać tzw. leg work. Najbardziej kaloryczne feature dopiero zostaną dołączone do naszej gry” – wymienił prezes.

CFO spółki Magdalena Jurewicz zaznaczyła, że II kwartał był jeszcze przejściowy.

„Zwolnienia miały miejsce pod koniec kwietnia, w maju jeszcze potrzebujemy czasu na zmianę całego naszego modelu, także efekt kosztowy nie jest jeszcze pełny. Uważamy, że kolejne miesiące powinny pokazać czysty, większy efekt kosztowy ostatnich działań. Skorygowana EBITDA [na koniec I półrocza] historycznie dość niska, ale mając na uwadze lipiec i sierpień wierzymy, że jesteśmy w stanie te wyniki poprawiać” – stwierdziła Jurewicz.

Zaznaczyła, że niezależnie co działo się w biznesie, TSG zawsze generował gotówkę. „Ponad 100 mln zł gotówki to bezpieczny poziom pozwalający prowadzić nasz biznes i myśleć o kolejnych krokach” – wskazała CFO.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews