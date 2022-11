Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 listopada br.

11 bit studios: Odnotowało 4,88 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Drago: Piotr Żygadło objął funkcję chief operating officer (COO) Drago entertainment, a jego rolą będzie m.in. planowanie i wdrażanie strategii firmy, podała spółka. Żygadło zadeklarował, że będzie wspierał zarząd m.in. w procesie przeniesienia notowań na rynek główny GPW. Spółka podała, że finalizuje prace związane ze złożeniem prospektu do KNF w związku z planowanym przeniesieniem notowań.

Artifex Mundi: Odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gamedust: Liczy na zwielokrotnienie przychodów w 2023 roku, dzięki komercjalizacji kluczowych projektów, co ma zagwarantować spółce osiągnięcie progu rentowności, poinformował CEO Gamedust Paweł Flieger.

Movie Games: Odnotowało 2,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bloober Team: Odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games: Odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simteract: Akcjonariusze zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji nie więcej niż 340 000 akcji w ramach kapitału docelowego, podała spółka.

Vivid Games: Odnotował 0,93 mln zł straty netto w październiku, na co wpłynęły m.in. pogarszająca się globalna koniunktura i wysokie koszty UA. Zarząd widzi szansę na poprawę wyniku w nadchodzących tygodniach, podała spółka, odnosząc się do wstępnych, szacunkowych danych. Przychody w październiku wyniosły 2,4 mln zł.

CD Projekt: Aktualizacja next-gen gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” pojawi się 14 grudnia, podał CD Projekt.

Raion Games: Rozpoczyna publiczną ofertę od 150 000 do 750 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, których cena emisyjna została ustalona na 2 zł za sztukę, podała spółka. Planuje pozyskać od inwestorów do 1,5 mln zł między innymi na dokończenie obecnych produkcji. Raion Games podtrzymał także zamiar debiutu na NewConnect, który miałby nastąpić w 2023 r.

Pyramid Games: Wypracował 3,39 mln zł przychodów netto ze sprzedaży przez 9 miesięcy br., co oznacza wzrost o 62% r/r. W III kw. br. Pyramid Games odnotowało stratę netto na poziomie ponad 76 tys. zł. Od początku roku do końca września firma wypracowała przeszło 819 tys. zł zysku netto.

Carbon Studio: Odnotowało za trzy kwartały 2022 roku stabilne wyniki finansowe względem ub. roku. Od stycznia do września br. przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość 3,5 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 1,1 mln zł. Biorąc pod uwagę sam trzeci kwartał br., spółka odnotowała ponad 4-krotny wzrost zysku netto r/r – wartość jednostkowego wyniku netto od lipca do września wyniosła 0,25 mln zł. Zysk operacyjny EBIT liczył w tym czasie 0,09 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie roku ub. odnotowano stratę. Na dobre wyniki finansowe spółki wpływ miała rosnąca popularność technologii VR/AR oraz stabilna sprzedaż autorskich tytułów studia.

Drago entertainment: Odnotował prawie 1,2 mln zł zysku netto po trzech kwartałach br. Niemal połowę wyniku wypracowano w samym III kwartale. Od stycznia do września przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 8,7 mln zł. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ma niesłabnąca popularność flagowego projektu studia – „Gas Station Simulator”. Niedawno gra została wzbogacona o wersje konsolowe i dwa DLC. W raportowanym okresie studio wypuściło na rynek swój najnowszy autorski tytuł „Food Truck Simulator”.

Gamivo: Spółka wygenerowała blisko 60 mln zł obrotu i ponad 11,3 mln zł przychodu w III kw. br. – obie te liczby są wyższe niż w poprzednim kwartale. Zysk netto wyniósł zaś prawie 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 125% r/r. Z kolei wskaźnik EBITDA osiągnął historyczne 3,7 mln zł. Rekordowe wyniki są efektem zwiększenia rentowności, automatyzacji procesów biznesowych oraz szeregu dodatkowych kroków, które pozwalają na skalowanie działalności spółki.

Skinwallet: Spółka osiągnęła 2,1 mln zł przychodów w III kw. 2022 r. Dzięki konsekwentnej redukcji poziomu kosztów stałych (18% względem II kwartału br.), udało się istotnie poprawić r/r wynik EBITDA, który już drugi kwartał z rzędu był dodatni i wyniósł 65 tys. zł. Dobre wyniki przełożyły się również na dodatnie przepływy pieniężne.

Render Cube: Spółka wypracowała ponad 7 mln zł przychów netto ze sprzedaży od stycznia do września br. W tym czasie EBITDA wyniosła 4,45 mln zł, a zysk netto 3,55 mln zł. W samym III kwartale 2022 r. producent gier wideo uzyskał prawie 2 mln zł przychodów, 0,95 mln zł EBITDA oraz 0,77 mln zł zysk netto.

Play2Chill: W III kw. 2022 r. spółka wypracowała ponad 643 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o prawie 150% r/r. W analizowanym kwartale spółka odnotowała zysk netto w wysokości blisko 100 tys. zł. Działalność spółki w trzecim kwartale 2022 r. koncentrowała się na produkcji gier „Aztecs The Last Sun” oraz „Rally Mechanic Simulator”, rozwoju i utrzymaniu wydanego rok temu tytułu „Motorcycle Mechanic Simulator 2021”. W najbliższych tygodniach „MMS 2021” zadebiutuje na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Za porty odpowiada Ultimate Games.

Gaming: Według badania, zrealizowanego przez pracownię YouGov na zlecenie Microsoft Xbox, rodziny coraz chętniej sięgają po gry wideo – zwłaszcza w okresie zbliżającej się Gwiazdki. Tendencja ta ma charakter globalny i międzypokoleniowy. 38% respondentów wskazało, iż będą grali w produkcje wideo w trakcie Świąt, jednocześnie przyznając, że gaming należy do najpopularniejszych rodzinnych rozrywek w tym czasie. Według odpowiedzi ankietowanych sięgających po gry wideo, 40% z nich planuje zabawę wraz ze swoimi dziećmi, 21% będzie przechodziło ulubione tytuły z rodzicami, zaś 5% zaprosi do tego swoich dziadków. Z kolei 1 na 10 respondentów będzie grało ze swoimi teściami.

KOMSA Polska: Odnotował 2 tys. sprzedanych laptopów gamingowych i 100% wzrost na jednej z marek gamingowych r/r. Prognozuje bardzo dobry IV kwartał i zamknięcie całego roku. Dane prezentowane przez KOMSA Polska, czołowego dystrybutora ICT na rodzimym rynku, pokazują, że gaming mocno opiera się negatywnym trendom obserwowanym na rynku PC, stwierdzono w informacji.

Sony Interactive Entertainment: Udostępnił aktualizację 2.01 dla gry „God of War Ragnarök” na PlayStation 5. Aktualizacja 2.02 będzie dostępna dla użytkowników PlayStation 4 już wkrótce. Patch 2.01 i patch 2.02 dodają obsługę polskiej ścieżki dźwiękowej dla graczy, którzy zakupili grę w Polsce w wersji na płycie.

Games Incubator: Udostępnił w early access grę „Monuments Flipper” na Steam za 14,99 USD z 10% rabatem. Games Incubator szykuje kilka bundli z partnerami, które umożliwią zwiększenie rabatu.

Movie Games, Star Drifters: Udostepniają playtesty gry „Brewpub Simulator” od 30 listopada.

ASUS Republic of Gamers (ROG), Blizzard Entertainment: Oficjalnie zaprezentowali ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition – limitowaną wersję nowego smartfonu do gier ROG Phone 6. Dzięki unikalnemu wzornictwu w klimacie Diablo i skarbnicy tematycznych akcesoriów, ten wyjątkowy telefon jest pozycją obowiązkową dla największych fanów uniwersum.

Feardemic Games: Gra „Papetura” będzie udostępniona na Nintendo Switch 1 grudnia.

Źródło: ISBne