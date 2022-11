Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 listopada.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Metaverse: Będzie za 5-7 lat głównym kanałem komunikacji banków z klientami, ocenia wiceprezes PKO BP Artur Kurcweil. „Już dziś widzimy w tej technologii potencjał do przeprowadzenia szkoleń i organizacji eventów” – powiedział Kurcweil podczas konferencji IT@Bank.

Cloud computing: Posiadanie większości core banking środowisku chmurowym deklaruje 27% banków, 9% nie planuje wykorzystania technologii chmurowych w ogóle, wynika z badania GFT „Przyszłość systemów centralnych”. 55% uznaje rolę chmury za przeciętną.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberataki na na polskie firmy i instytucje publiczne sięgnęły do 2 tys. tygodniowo na przełomie października i listopada, co oznacza wzrost o blisko 100% w porównaniu do wakacji, podał Check Point Software.

E-płatności: Za pomocą BLIK-a wykonano 324 mln transakcji (wzrost o 67% r/r) o wartości 42,9 mld zł (wzrost o 61% r/r) w III kw. 2022 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Na koniec września br. z BLIK-a aktywnie korzystało 12 mln użytkowników, którzy każdego dnia wykonywali nim średnio 3,5 mln operacji.

Ustawa dot. doręczeń: Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń. Za nowelą bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o obsłudze umów: Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu teleinformatycznego. Ustawa zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

Praca w IT: Polsce brakuje 147 tys. specjalistów IT, aby ich udział wśród wszystkich pracowników w Polsce był taki sam, jak w Unii Europejskiej, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?”. Z perspektywy różnicy między faktyczną liczbą specjalistów a wartością wynikającą z potencjału gospodarki deficyt specjalistów szacowany jest na 25 tys., podano.

Prawo komunikacji elektronicznej: Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Biotechnologie: Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii wzrosły o 8,7% r/r do 1 184,7 mln zł w 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 373,4 mln zł w ub. roku, co oznacza wzrost o 25,9% r/r.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad dwie trzecie z 1200 ankietowanych małych i średnich firm (w tym 59% polskich) doświadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy incydentu związanego z bezpieczeństwem IT. Jego średni szacunkowy koszt wyniósł niemal 220 tys. euro, wynika z raportu ESET na temat bezpieczeństwa cyfrowego.

Cyberbezpieczeństwo: Według Upstream 2022 Global Automotive Cybersecurity Report, który przeanalizował ponad 900 upublicznionych raportów dotyczących incydentów bezpieczeństwa oraz innych treści w dark webie, w 2021 roku odnotowano o 225% więcej incydentów cyberbezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej niż w 2018. Doszło do nich głównie w dwóch obszarach: na etapie produkcji elektroniki czy oprogramowania do samochodów oraz w środowisku, w którym są one utrzymywane. Przed większością z nich można było się uchronić, między innymi stosując zasadę „secure by design”, wskazuje ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w DEKRA, Tomasz Szczygieł.

Przetwarzanie danych: 3 na 4 firmy muszą przetwarzać dane we własnym kraju lub regionie, wynika z badania firmy WithSecure (dawniej znanej jako F-Secure Business). Przedsiębiorstwa europejskie są zazwyczaj zobowiązane do przetwarzania danych w tym samym regionie, a z USA i Japonii – w kraju, w którym prowadzą działalność.

Cyberbezpieczeństwo: Ataki ransomware oraz działania pre-ransomware stanowiły aż 40 procent zagrożeń cyberbezpieczeństwa zaobserwowanych w minionym kwartale – wynika z raportu Talos Incident Response Trends za trzeci kwartał 2022. Najaktywniejsze były organizacje cyberprzestępcze Vice Society oraz Hive, natomiast najczęstszym obiektem ataków stały się placówki oświatowe, usługi finansowe, systemy rządowe oraz energetyka. Na horyzoncie znajdują się również kolejne niebezpieczeństwa – atakujący używają nowych frameworków Manjusaka i Alchimist czy też LockBit Black, służący do budowy szyfratora ransomware LockBit 3.0, który wyciekł do sieci pod koniec września. Zgodnie z utrzymującym się trendem, napastnicy często wykorzystywali ważne konta do uzyskania pierwszego dostępu, co było szczególnie widoczne w przypadku kont źle skonfigurowanych lub tych posiadających słabe hasła.

SVOD: W III kwartale 2022 r. Netflix jest zdecydowanym liderem wśród SVOD z 33% udziałów na rynku platform streamingowych. Zaraz za nim walkę o drugie miejsce toczą Prime Video i HBO Max, które dzieli zaledwie 1% różnicy. Dobry start w 2022 należy do Disney+, który od czerwca zdobył aż 7%, podał firma monitorująca rynek streamingu JustWatch. Zmiana HBO Go na HBO Max zapewniła platformie dobry start na rynku, aby w III kwartale znaleźć się na drugim miejscu. Dla Netflixa, z drugiej strony, nie jest to najlepszy okres, ponieważ od lutego serwis stracił 5% udziałów. Malejące zainteresowanie dotyka również Prime Video i Playera, co nie tyczy się serwisu viaplay.

Centra danych: Firma Vertiv opublikowała prognozy rozwoju sektora data center w 2023 roku. Według przewidywań ekspertów: zwiększy się zakres kontroli rządów nad centrami danych: hiperskalowalny obiekt zużywa 20-50 MW rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia 37 tys. domów; operatorzy centrów danych będą inwestować w prefabrykowane, modułowe konstrukcje; wodorowe ogniwa paliwowe staną się konkurencją dla generatorów diesla; wdrożenia metaverse będą wykorzystywać sieci 5G, co będzie wymagało większej mocy obliczeniowej w infrastrukturze brzegowej.

E-commerce: Według raportu Google Polska i e-point, efekty drugiej edycji projektu to ponad 530 rekomendacji dotyczących mobilnego User Experience oraz szybkości witryny, przekazanych do 25 polskich firm e-commerce dużej i średniej wielkości, z kategorii zdrowie & uroda, meble, art. spożywcze, elektronika, książki, moda i turystyka. 73% firm, które wdrożyły przynajmniej jedną rekomendację dot. mobilnego UX, odnotowało wzrost konwersyjności w kanale mobile (względem desktopu); 57% firm, które nie wdrożyły żadnej rekomendacji dot. mobilnego UX, zaliczyło spadek konwersyjności w kanale mobile (względem desktopu); Prawie 12% – tyle wyniósł średnio wzrost szybkości stron w firmach, które wdrożyły rekomendacje, natomiast blisko 5% spadku szybkości zanotowały firmy, które nie wdrożyły żadnej; rekomendacji. 72% klientów biorących udział w projekcie wdrożyło rekomendacje, ponad 30% rekomendacji zostało wdrożonych lub jest w trakcie wdrożenia.

E-commerce: Zmiana zachowań zakupowych Polaków, którzy w trakcie pandemii postawili na internet, nie tylko utrzymała się po otwarciu sklepów, ale nawet nasiliła w ostatnim czasie. Według badania Google Smart Shopper, aż 92% nie zamierza rezygnować ze zmienionych nawyków i dokonywać zakupów w internecie. Jednocześnie, ze względu na kryzys ekonomiczny, staramy się rozsądniej gospodarować budżetami domowymi. Dlatego przy zakupie prezentów świątecznych ważne będą okazje cenowe, które można najczęściej wykorzystać w Black Friday.

E-commerce: Według najnowszego raportu Deloitte Digital Consumer Trends 2022, 60% konsumentów zamierza zwiększyć wydatki na urządzenia elektroniczne – szczególnie w kategorii wearables, czyli smartwatchy i fitness band, czy słuchawek bezprzewodowych. Co drugi badany Polak wyda więcej na usługi telekomunikacyjne i subskrypcyjne. W najbliższym czasie wpływ na kształtowanie się popytu na nowe urządzenia elektroniczne będą mieć zarówno nastroje konsumenckie, jak i sytuacja ekonomiczna. Według tegorocznych danych Deloitte, 90% konsumentów decyduje się na zakup nowego smartfona. Decydujemy na taki krok, ponieważ przede wszystkim nie mamy zaufania do sprzedawców używanych/odnowionych smartfonów (25%), a także obawiamy się o żywotność i niezawodność telefonu z drugiej ręki (24% i 22%). Choć poszukujący nowego urządzenia nadal stanowią przeważająca część, widać, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się używane/odnowione telefony. Co dziesiąty konsument decyduje się na takie urządzenie.

IT: Najnowsze badanie Global Tech Trends Survey pokazało, że decydenci sektora IT mają poważne obawy dotyczące pozyskiwania i zatrzymania pracowników: 37% respondentów w Polsce postrzega niedobór pracowników z umiejętnościami informatycznymi jako jedno z głównych zagrożeń dla ich działalności; najczęstszym problemem wskazanym przez 56% respondentów w Polsce jest zatrzymanie obecnych talentów, a także wzrost wynagrodzeń – 53%; w Polsce najbardziej poszukiwanymi pracownikami technicznymi są specjaliści od AI/Machine learning (31%), analitycy danych (28%) oraz technicy IT (24%); w odpowiedzi na ten niedobór wiele przedsiębiorstw w Polsce podejmuje kroki w celu przekwalifikowania pracowników z innych obszarów; 42% respondentów stwierdziło, że przekwalifikowuje pracowników z podobnej branży, podczas gdy 23% zdecyduje się na takie działanie z osobami z innych części swojej działalności.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Yieldbird z grupy Agora szykuje się do „silnej” ekspansji zagranicznej, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

Moonlit: Zawarł umowę współpracy z CreativeForge Games (CFG), na podstawie której spółka wyprodukuje pięć dodatków do gry CFG – „Aircraft Carrier Survival” (DLC), podał Moonlit. Spółka otrzyma z tytułu umowy podstawowe wynagrodzenie za każdy z pięciu zakontraktowanych DLC oraz część zysków ze sprzedaży DLC. Ponadto zgodnie z umową intencją jest, aby Moonlit wyprodukował drugą część gry „Aircraft Carrier Survival”, jeśli CFG podejmie decyzję o jej wyprodukowaniu.

Digital Network: Odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa K2: Odnotowała skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 7,4 mln zł w I-III kw. 2022 r. (spadek o 8,6% r/r), podała Grupa K2, prezentując szacunkowe dane.

Brand 24: Odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OPTeam: Odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora: Odnotowała 23,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital: Odnotowało 60,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 39,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Answear.com: Odnotowało 1,44 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch: Odnotował 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 30,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa R22: Ocenia, że ma potencjał pozwalający w perspektywie 2-3 lat podwoić jej kluczowe parametry finansowe, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Grupa podkreśla, że jej wysoka zdolność do generowania gotówki i umiejętność trzymania kosztów zadłużenia pod kontrolą oznaczają kontynuację prorozwojowych działań inwestycyjnych i regularną wypłatę dywidendy.

Vercom: Odnotował 4,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

R22: Odnotowało 2,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 5,05 mln zł wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Polsat Plus: Grupa spodziewa się stabilizacji rynku reklamy TV w przyszłym roku po ok. 1,3% spadku w roku bieżącym, poinformował prezes Polsatu Stanisław Janowski.

Polsat Plus: Oczekuje, że produkcja energii z wiatru on-shore w inwestycjach grupy ma ruszyć w III kw. 2023., poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Legimi: Odnotowało 0,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Play: Całkowite przychody zwiększyły się o 32% r/r do 2,4 mld zł w III kw. 2022 r., zaś EBITDAaL wzrosła o 29% r/r do 979 mln zł, podał operator. Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 8,4% r/r do 16,8 mln.

Orange Polska: Obniży całkowite zużycie energii przynajmniej o kolejne 25 GWh, czyli dodatkowe 2% (dla energii biurowej redukcje sięgną natomiast aż 8%) w 2022 roku w porównaniu do ubiegłego, podał operator.

Pointpack: Odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat: Odnotował 236,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3 142,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora: Uzgodniła ze związkami zawodowymi zwolnienie 84 pracowników w okresie od 17 listopada do 16 grudnia 2022 r., podała spółka. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych obciąży wynik spółki i Grupy Agora w IV kw. br. w wysokości ok. 3,6 mln zł.

Bolt: Przeznaczy dodatkowe 10 mln zł na otwarcie w Polsce kilkunastu Punktów Obsługi Kierowców oraz rozwój technologii i procesów weryfikacji współpracujących kierowców, podano w komunikacie. W efekcie na platformie Bolt usługi będą mogli świadczyć tylko ci kierowcy, którzy dostosują się do zmian.

TenderHut: Podtrzymuje cel 1000 specjalistów w 2025 i rozwoju m.in. poprzez akwizycje, choć raczej nie spodziewa się już zamknięcia przejęcia w br., poinformował ISBtech prezes TenderHut Robert Strzelecki. Prezes ocenia, że dynamika wzrostu rzędu 30% jest osiągalna.

Agora: Helios – spółka zależna Agory – zdecydowała o rozpoczęciu procedury konsultacji z pracownikami w sprawie zwolnień grupowych do 80 osób, podała Agora.

Vela Poland: Właściciel biura nieruchomości i platformy Tripinvest z ofertami nieruchomości w zagranicznych kurortach w pierwszych trzech kwartałach wypracował ponad 1 mln zł przychodów. W raportowanym okresie spółka skupiała się na pracach technologicznych nad rozwojem serwisu Tripinvest i pracach przygotowawczych do wejścia na rynki Belgii, Niemiec i Rumunii. Vela Poland pozyskała ostatnio ćwierć miliona złotych na rozwój na rynku rumuńskim. W perspektywie 2 lat firma planuje debiut na NewConnect.

SoftBlue: Wypracowała prawie 4,8 mln zł przychodów netto w III kwartale br., co stanowi wzrost o 87% r/r. W okresie styczeń-wrzesień spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 16,7 mln zł (+86% r/r), EBITDA 610 tys. zł, a zysk netto 449 tys. zł. Znacząca poprawa wyników finansowych jest konsekwencją realizacji bieżących projektów informatycznych.

GMZ: Grupa Modne Zakupy (GMZ) zmniejszyła stratę netto o 67,3% do 747 tys. zł w III kw. 2022 r. Równocześnie zmalały koszty działalności operacyjnej o 43,1% i wyniosły 747 tys. zł. Główną kategorią wydatków były usługi obce oraz wynagrodzenia.

Grupa PTWP: Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 63,5 mln zł, co oznacza blisko dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Po trzech kwartałach br. Grupa zanotowała zysk brutto na poziomie 11,5 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży, w wysokości 15,4 mln zł, utrzymały się na poziomie zbliżonym do porównawczego okresu 2021 r. Ze względu na wzrost kosztów działalności operacyjnej i realizowane inwestycje rozwojowe, wynik Grupy PTWP za III kwartał 2022 r. zamknął się stratą netto na poziomie 181,2 tys. zł.

Cloud Technologies: Wskaźnik EBITDA osiągnął 5,5 mln zł w III kw. br. i był najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przychody w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wzrosły o 49,8% r/r i wyniosły 9,8 mln zł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Zysk netto wyniósł 5,1 mln zł i wzrósł o blisko 80% r/r.

Bayer: „Digital for Life Science” – pod takim hasłem rusza nowa kampania wizerunkowo-rekrutacyjna Digital Hub Warsaw, który zatrudnia specjalistów z branży IT. Działania komunikacyjne mają pokazać, jak innowacyjne rozwiązania, tworzone przez pracowników Bayer, mogą zmieniać medycynę, rolnictwo i realnie poprawić jakość życia ludzi. Aby stać się częścią tej zmiany, wystarczy dołączyć do zespołu Digital Hub Warsaw.

AWS: Ogłosił uruchomienie swojego pierwszego w historii globalnego Healthcare Accelerator, z którego skorzystać mogą przedsiębiorcy i startupy oferujące rozwiązania dla opieki zdrowotnej. Ten akcelerator to wirtualny, czterotygodniowy program techniczny, biznesowy i mentorski. W razie dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu.

NFON: W III kw. 2022 przychody firmy wykazały wzrost o 8,7% r/r, na podobnym poziomie odnotowano wzrost liczby zainstalowanych rozszerzeń. NFON posiada ponad 3 000 partnerów w 15 krajach europejskich, a siedem oddziałów obsługuje ponad 50 000 klientów biznesowych.

Fortinet: Osiągnął w III kw. przychody 1,15 mld USD, wzrost o 33% r/r. „Kontynuowaliśmy zdobywanie udziału w rynku w dużej, adresowalnej i szybko rozwijającej się branży cyberbezpieczeństwa. Wzrost przychodów i rozliczeń o ponad 30% w trzecim kwartale znacznie przewyższył wskaźniki wzrostu w branży. Do wzrostu firmy Fortinet w przyszłości przyczyni się konwergencja zabezpieczeń i sieci, obserwowany w branży trend konsolidacji dostawców i produktów, rosnąca skala zagrożeń oraz większa koncentracja na oferowaniu usług obecnym i nowym klientom” – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet.

Red Carpet: Jest zadowolony z wyników finansowych w I-III kw. 2022 r. „Trafnie odczytaliśmy nie tylko charakter i kierunek, ale również dynamikę rewolucyjnych zmian na rynku mediów i rozrywki, co zaowocowało uruchomieniem platformy streamingu uzupełniającej nasze kanały telewizji linearnej. Jeśli chodzi o dynamikę tak imponujących wzrostów przychodów i zysku w stosunku do roku 2021, to wynikają one przede wszystkim ze wzrostu oglądalności kanałów linearnych, w tym rozpoczęcia sprzedaży czasu reklamowego w kanale RED TOP TV, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu. Zakupy wysokoratingowego kontentu w postaci licencji filmowo-serialowych PREMIUM zaowocowały wzrostem bezpośrednich przychodów z komercyjnego oferowania treści w modelu VOD” – powiedział Leszek Kułak, przewodniczący rady nadzorczej. Ocenił, że spółka jest mocna, jeśli chodzi o oferowanie polskiemu widzowi produkcji filmowych z obszaru hiszpańskojęzycznego. „Zapewniamy też dostęp do tytułów-legend, takich jak serial Moda na Sukces, budując tutaj długotrwale podstawy oglądalności – niedawno nabyliśmy prawa do kolejnych 250 odcinków Mody na Sukces. Będziemy także rozwijać usługę typu pay-per- view. Poza tym w ostatnich miesiącach weszliśmy energicznie w projekt docierania z naszymi treściami do nowych odbiorców w Ameryce Północnej, o czym informowaliśmy już w komunikatach giełdowych” – stwierdził Kułak.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI Capital: Pozostaje w strategii digital buyout i chce realizować 1-3 inwestycje o wartości po 25-100 mln euro rocznie, poinformowała ISBtech wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak.

Honey Payment: Celuje w finalizację procesu odwróconego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Maximus i notowanie na giełdzie do końca I kwartału 2023 r., poinformował ISBtech prezes Grzegorz Szulik.

JR Holding: Liczy na zamknięcie co najmniej dwóch transakcji do końca bieżącego roku, poinformował ISBtech CFO spółki Bartłomiej Kurylak. Firma jest w trakcie rozmów inwestycyjnych na różnych stadiach na ponad 20 mln zł.

Emitel: Cordiant Digital Infrastructure Limited i Astatine Investment Partners sfinalizowały transakcję, w ramach której notowany na giełdzie papierów wartościowych w Londynie fundusz przejął 100% udziałów w Emitelu, podał Emitel.

Agora: Pełnomocnik Agory otrzymał apelację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd domaga się zmiany wyroku wyrażającego bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała Agora. Spółka uznaje wyrok za prawidłowy i planuje złożyć odpowiedź na apelację.

Ailleron: Zawarł przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Dawone Hotel Services zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą HotelTech, dostarczającej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży hotelarskiej, w tym iLumio – system interaktywnej obsługi gości hotelowych, podała spółka.

Carlson: Carlson ASI Evig Alfa – fundusz venture capital z Grupy Carlson – podpisał umowy inwestycyjne z trzema nowym startupami, podał fundusz. Do grona spółek portfelowych dołączyły: Equinity Vision (pettech), PUMaA System (medtech) oraz Tasklytics (SaaS).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Orange Polska: Przeprowadził testy światłowodu o przepustowości 10 Gb/s, podał operator.

XTPL: Zakończył trzeci etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension i rozpozna przychody z tego tytułu w IV kw. br., podała spółka. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzącego prąd elektryczny do przemysłowych zastosowań w produktach klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB. Umowa przewiduje łącznie cztery główne etapy w fazie prac technologicznych.

Comarch: Comarch i główny japoński integrator Itochu Techno-Solutions podpisały umowę ramową dot. rozszerzenia współpracy na japońskim rynku telekomunikacyjnym, podała spółka.

InPost: Do grona partnerów InPostu dołączyło Zalando, dzięki czemu klienci platformy mogą odbierać swoje zakupy za pośrednictwem urządzeń Paczkomat. Polska jest pierwszym krajem, w którym klienci Zalando mogą skorzystać z usług świadczonych przez Grupę InPost, podała spółka.

Bron.pl: Po dziesięciu miesiącach tego roku spółka wygenerowała 12,4 mln zł przychodów, co w porównaniu z 8,3 mln zł osiągniętych w analogicznych okresie 2021 r.

InPost: Rozszerzył ofertę o aplikację InPost we Francji oraz wdrożył opcję paperless we Włoszech. Z kolei w Portugalii InPost powiększył do ponad 700 sieć swoich punktów PUDO.

Platige Image: Studio wzięło udział w prestiżowym projekcie Australijskiej Izby Turystki. Stworzone przez Platige Image filmy oraz spoty reklamowe będą pokazywane na billboardach m.in. w Nowym Jorku, Singapurze, Berlinie, Paryżu oraz Tokio w ramach międzynarodowej kampanii, której celem jest zachęcanie do odwiedzenia Australii. Ma w tym pomóc ożywiona komputerowo maskotka kangura – najbardziej rozpoznawalnego symbolu tego kraju.

Play: Usługi telewizyjne Play i UPC wzbogaciły się o kanał News24. Jest to niezależny kanał informacyjny nadający przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tematyka jego programów oparta jest na czterech filarach: Unii Europejskiej, Prawach Człowieka, Ekologii i Samorządach. Można w nim obejrzeć najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata, które uzupełniane są propozycjami publicystycznymi, dyskusjami i komentarzami ekspertów.

ERLI.pl: Zwiększyła kwotę wsparcia polskich sprzedawców internetowych w ramach programu ERLI Campaigns do 60 mln zł. To efekt bardzo dużego zainteresowania ze strony sprzedawców programem, który został uruchomiony we wrześniu br. Inicjatywa ERLI.pl oraz ich partnerów biznesowych, która potrwa do końca roku, pozwoli radykalnie obniżyć koszty działania sklepu, na które składają się m.in. zakup reklamy online, obsługa dostaw i procesowanie płatności – tak, by sprzedawcy mogli z zyskiem dla siebie zaoferować kupującym najniższe ceny.

Oney: Media Markt jest kolejną siecią handlową, która udostępniła swoim klientom OneyRaty. Dzięki usłudze klienci lidera dystrybucji elektroniki użytkowej w Europie mogą sfinansować zakupy o wartości od 150 do 30 000 zł w sklepach stacjonarnych. Płatność rozkładana jest od 3 do 50 rat w zależności od wysokości pożyczki. Rozpoczęcie współpracy nie wymagało integracji technicznej z partnerem.

Elimen Group: Polski startup tworzący napędy elektryczne podpisał porozumienie o współpracy z firmą FLASH – liderem indyjskiego sektora produkcji części elektrycznych dla pojazdów 2- i 3-kołowych. FLASH od trzech dekad podbija indyjski rynek pojazdów osobowych, przyczyniając się do tworzenia czystego transportu w jednym z najbardziej zaludnionych państw świata. Współpraca obejmować będzie projekty oraz produkcję silników i sterowników. Wspólny projekt będzie pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Indiach. Partnerstwo z indyjską firmą to dla polskiego podmiotu bardzo ważny krok na drodze do międzynarodowej ekspansji. Stanowi znaczący impuls dla rozwoju nowoczesnych napędów elektrycznych istotnych dla budowania zielonej przyszłości transportu.

Snowflake: Firma oferująca Chmurę Danych, ogłosiła podczas Snowday 2022, wydarzenia będącego ostatnim przystankiem Data Cloud World Tour, nowości dotyczące jej produktu – wiodącej w branży platformy danych Snowflake. Dzięki przejrzystym usprawnieniom w ramach pojedynczego silnika Snowflake jest teraz szybszy, co jeszcze bardziej udoskonala sposób, w jaki klienci wykorzystują swoje dane do wykonywania najważniejszych zadań. Snowflake rozwija również możliwości w zakresie Snowgrid – autorskiej warstwy technologicznej, która łączy chmury i obszary działania, zapewniając doskonałą współpracę. Udoskonalenia Snowgrid umożliwiają klientom dalsze usprawnianie współpracy dzięki bogatszym funkcjom i zabezpieczeniom chroniącym prywatność, automatyzacji ochrony danych oraz rozszerzeniu zakresu replikacji w celu zapewnienia bezproblemowego przełączania awaryjnego.

Comarch: Dzięki połączeniu bazy produktowej ze znajomością branży ITOCHU Techno-Solutions obie firmy mogą oferować rozwiązania szyte na miarę, dostarczane jako produkty na japoński rynek telco.

Glovo: Nawiązało współpracę z polską marką modową Laurella, dzięki której klienci z Warszawy oraz Poznania mogą – za pośrednictwem aplikacji – zamówić produkty odzieżowe z ekspresową dostawą do domu zrealizowaną w ciągu kilkudziesięciu minut. Od grudnia usługa będzie dostępna również dla mieszkańców Krakowa. Laurella to pierwszy brand modowy, który pojawił się na Glovo.

Asseco: W ramach realizacji przetargu dla Wojska Polskiego spółka oddała do użytku armii 6 zestawów Bezzałogowego Systemu Powietrznego Mayfly. Każdy zestaw składa się z 4 dronów, a także stacji kierowania i kontroli z dedykowanym oprogramowaniem oraz pakietem akcesoriów. Nowy sprzęt umożliwi m.in. prowadzenie obserwacji dzienno- nocnych przeciwnika i terenu, ocenę skutków rażenia, wykrywanie celów oraz obserwację pomieszczeń w terenie zurbanizowanym.

Cisco: Poszerzyło portfolio specjalizacji w ramach swojego globalnego programu partnerskiego. Program jest stale rozwijany tak, aby zwiększyć możliwości dla partnerów, uelastycznić wymagania dotyczące certyfikacji oraz podkreślić znaczenie doświadczenia w pracy z wieloma architekturami. Sześć nowych specjalizacji zwiększy możliwości rynkowe partnerów w obszarach, w których Cisco przeprowadza inwestycje i wprowadza innowacje, w odpowiedzi na najważniejsze potrzeby klientów.

Vmware: Zapowiedziany przez firmę projekt Northstar ma przyspieszyć procesy tworzenia aplikacji i wdrażania chmur w przedsiębiorstwach poprzez uproszczenie korzystania z usług sieciowych i bezpieczeństwa.

Huge Thing, Grupa Żabka: Program Żabka Future Lab, organizowany przez Grupę Żabka i działające w jej ramach Venture Studio, ma ułatwiać Grupie pozyskiwanie innowacji, budujących jej przewagę rynkową i polepszających doświadczenia zakupowe klientów sieci sklepów. Z drugiej strony program umożliwia startupom testy bezpośrednio w infrastrukturze lub w specjalnie przygotowanym laboratorium testowym. W realizacji pierwszej edycji programu, Grupę Żabka wspierał zespół Huge Thing. Celem Venture Studio z kolei jest m.in ustrukturyzowanie pracy z innowacjami i jej profesjonalizacja, w tym wypracowanie modelu pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych usprawniających procesy i dopasowanych do specyfiki oraz potrzeb organizacji.

Axis Communications: Udostępnił funkcję time in area, w wersji beta, w ramach najnowszego wydania AXIS Object Analytics. To inteligentne rozwiązanie może być wykorzystywane do wyzwalania zdarzenia za każdym razem, gdy obiekt pozostaje w monitorowanym obszarze dłużej niż zdefiniowany przez operatora czas — na przykład w celu wykrywania gapiów.

Autokonto, Asist: Uruchomiły współpracę w zakresie sprzedaży usług ubezpieczeniowych jednenj z największych multiagencji ubezpieczeniowych w Polsce, w aplikacji Autokonto.

T-Mobile: Stworzy inteligentną infrastrukturę dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki temu na terenach SGGW wkrótce rozkwitnie idea „precyzyjnego rolnictwa” (ang. „precision farming”), pozwalająca na zdalne zarządzanie i szczegółowy monitoring upraw.

Blue Colibri: Z aplikacji mobilnej do zarządzania kadrami w firmie korzysta ponad 100 przedsiębiorstw i 84 tys. pracowników w całej Europie. Aplikacja dostępna jest w 16 językach – teraz także po polsku. Do klientów Blue Colibri należą m.in. LPP, Tchibo, GrandVision, Praktiker, Trenkwalder, Volvo, Samsung i Aptiv.

SAP: Podczas konferencji SAP TechEd, firma zaprezentowała nowy produkt, który przyspieszy transformację biznesową poprzez wykorzystanie wiedzy i kompetencji użytkowników biznesowych. SAP Build to najnowsza oferta w portfolio rozwiązań low-code SAP, która umożliwia decydentom biznesowym szybsze działanie i osiąganie wymiernych efektów. Firma ogłosiła również nawiązanie partnerstwa z Courserą, które wspomoże osiągnięcie zadeklarowanego celu firmy – podniesienie kwalifikacji 2 mln programistów na świecie do 2025 roku.

Huawei: Przedstawił swoje Mapy Petal w jeszcze bardziej zaawansowanej i innowacyjnej odsłonie. Najnowsze aktualizacje popularnej aplikacji obejmują oprócz nawigacji w trybie chodzenia w rzeczywistości rozszerzonej (AR) także udostępnianie lokalizacji użytkownikom w czasie rzeczywistym oraz system benefitowy, nagradzający za regularne korzystanie z Map Petal.

Epson: Wprowadza dwa nowe, 44-calowe urządzenia, stworzone do druku nisko i średnionakładowego SureColor SC-F6400 (4-kolorowy) oraz SureColor SC-F6400H (6-kolorowy) do takich zastosowań jak produkcja tkanin, tworzenie zindywidualizowanych produktów oraz reprodukcji zdjęć w najwyższej jakości. Te modele oferują szereg udoskonaleń, które pozwalają zwiększyć wydajność i zmniejszyć ilość odpadów.

Źródło: ISBnews