Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 30 stycznia – 3 lutego br.

T-Bull: 3 lutego 2023 r. spółka udostępniła grę „Dice & Spells”. Premiera miała miejsce w sklepie Apple App Store (system iOS). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych.

Gamivo: Platforma transakcyjna dla graczy, której właścicielem poprzez spółkę zależną jest Gamivo, sprzedała 1,85 mln produktów w IV kwartale 2022 r., co stanowi rekordowy wynik w jej historii, podała spółka.

PCF Group: Cele finansowe strategii PCF Group są mocno osadzone w modelu finansowym i osiągalne, a 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027 mają nawet „margines, jeżeli chodzi o upsell”, poinformował prezes Sebastian Wojciechowski.

PCF Group: Zarząd ocenia, że wtórna oferta publiczna (SPO) jest w tym momencie optymalnym posunięciem dla spółki i pozwoli na przeskalowanie biznesu, po czym – około 2027/2028 r. – będzie można rozważać dalsze opcje strategiczne, takie jak pozyskanie strategicznego inwestora, wynika ze słów prezesa Sebastiana Wojciechowskiego. Spółka celuje w pozyskanie 250 mln zł, które mogą być uzupełnione finansowaniem dłużnym. Harmonogram oferty będzie znany za ok. miesiąc.

Gaming Factory: Rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 31 stycznia br. Marcina Przymusa na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka. Przymus odpowiedzialny będzie za realizację kluczowych celów rozwojowych przyjętych w strategii.

PCF Group: Odnotował 48,5 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 170 mln zł przychodów w 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanych raportach rocznych za 2022 r., które zostaną opublikowane 27 kwietnia 2023 r.

PCF Group: Nowa strategia PCF Group zakłada m.in. wyprodukowanie w ciągu najbliższych czterech lat sześciu gier – w tym także w nowych gatunkach – z wykorzystaniem wszystkich własnych zespołów deweloperskich, dalszą rozbudowę zespołów deweloperskich oraz wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników grupy na lata 2023-2027, podała spółka. W celu pokrycia wydatków związanych z nową strategią spółki, zarząd planuje pozyskać środki z nowej emisji akcji spółki w kwocie 205-295 mln zł.

SimFabric: Data premiery 9 gier na konsole Nintendo Switch w sklepie Nintendo eShop na rynki Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Chile, Kolumbia, Peru) została ustalona na 17 lutego 2023 r., podał SimFabric.

Movie Games: Goat Gamez, założone przez Movie Games i Roberta Lewandowskiego, oficjalnie zapowiedziało grę „Sports: Renovations”, podało Movie Games. Premiera gry na PC wstępnie zaplanowana jest na 2023 rok.

Frozen Way: Gra „House Flipper – Pets DLC” pomyślnie przeszła proces certyfikacji na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox One S, w związku z czym Frozen Way wyznaczył termin jej premiery na konsole na 2 lutego 2023 r., podała spółka.

Techland: Łączna sprzedaż obu części „Dying Light” przekroczyła 30 mln egzemplarzy. ” Łączne wyniki sprzedaży są dużo lepsze od zakładanych” – ocenił prezes Paweł Marchewka, cytowany przez „Puls Biznesu”. Nad dalszym rozwojem serii pracuje kilkusetosobowy zespół, a uniwersum gry ma trafić na inne platformy rozrywki.

Plot Twist: Producent „The Last Case of Benedict Fox” udostępni demo gry na tegorocznym festiwalu Steam Next Fest. Wydarzenie potrwa od 6 do 13 lutego 2023 roku. Będzie to okazja do zagrania w wyczekiwany tytuł spółki na platformie Steam. Jest to też kolejny krok w kampanii promocyjnej tytułu. Premiera gry planowana jest wiosną 2023 roku w wersjach na Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Wydawcą tytułu jest Rogue Games.

Źródło: ISBnews