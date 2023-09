Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 11-15 września 2023 roku.

Jujubee: Zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, aby wybrać optymalny sposób realizacji długoterminowej strategii, a także dążyć do zwiększenia skali działania spółki oraz umocnienia jej pozycji na rynku, podała spółka. Przegląd potrwa maksymalnie do I kwartału 2024 roku włącznie.

CD Projekt: Udostępni znaczącą Aktualizację 2.0 (Update 2.0) podstawowej wersji gry „Cyberpunk 2077” w dniu 21 września, podał deweloper na swoich profilach społecznościowych.

Klabater: Ustalił datę premiery gry „Terraformers” na dwóch platformach konsolowych PlayStation (PS4 i PS5) i Xbox (One, X/S) na 26 września 2023 r., podała spółka.

QubicGames: Podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej z Crazy Labs, podała spółka. Umowa została rozszerzona o 23 nowe tytuły.

Incuvo: Podjęło decyzję o wydaniu gry „Green Hell VR” w wersji PCVR w ramach Infinity Program na platformie Viveport (HTC) i wyznaczyło datę jej wprowadzenia do Infinity Program na 14 września 2023 r., podała spółka.

Drago entertainment: Premiera autorskiej gry Drago z gatunku survival oraz obecnie najważniejszego projektu spółki „Winter Survival” w trybie early access została wyznaczona na 28 lutego 2024 r., podała spółka.

Vivid Games: Zawarł z QubicGames umowę w zakresie portingu i dystrybucji gry „Eroblast” w wersji na komputery PC, podała spółka. Na podstawie umowy QubicGames przygotuje na własny koszt port gry „Eroblast” i skieruje go do certyfikacji na platformie dystrybucyjnej Steam w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania kodu gry.

The Dust: Rozpoczęły się prace nad projektem o kodowej nazwie Project Sword. Zawarto umowę z Phenomen Games dotyczącą finansowania początkowego etapu gry. Strony ustaliły budżet etapu vertical slice na 870 tys. zł i termin jego zakończenia w III kwartale 2024 roku.

Klabater: Podpisał umowę z Big Robot Limited, w której strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie stworzenia i wydania przez Klabater adaptacji gry „The Signal From Tölva” na platformy konsolowe: Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One/X|S oraz Nintendo Switch, podała spółka.

Klabater: Dołączył do wyprzedaży gier na Xbox – Klabater Publisher Sale, podała spółka. Wyprzedaż będzie trwała od 12 do 25 września. Spółka zaprezentuje tam w sumie 44 pozycje ze swojego back katalogu, co składa się na 28 tytułów, 3 pakiety gier i 13 dodatków. Jest to jedna z największych wyprzedaży na konsole, w której weźmie udział Klabater, gracze będą mogli liczyć na przeceny do 85%.

Big Cheese Studio: Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu Jakuba Rafała, podała spółka. Dotychczasowy prezes Łukasz Dębski zrezygnował, wskazując, że powodem rezygnacji są różnice w poglądach co do dalszego rozwoju spółki.

Starward Industries: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wszystkich akcji spółki, podał Starward Industries.

Forever Entertainment: Umowa Forever Entertainment i Square Enix Limited dotycząca stworzenia i wydania gry „Fear Effect Reinvented” została rozwiązana, podała spółka. W związku z powyższym spółka zaprzestała ponoszenia jakichkolwiek kosztów na produkcję tej gry. Na dzień 30 czerwca 2023 r. wartość skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją gry „Fear Effect Reinvented” wyniosła 1 464 107,32 zł. Spółka dokona odpisu z tytułu utraty wartości aktywa niematerialnego w przybliżonej wysokości do podanej powyżej kwoty pod datą 30 września 2023 roku, przy czym utworzenie tego odpisu wpłynie na obniżenie zysku netto spółki za III kwartał 2023 roku w przybliżeniu o wartość 1 185 926,93 zł.

Duality: Podpisała z Codebusters Studio umowę dotyczącą produkcji gry „Farm Simulator”. Wydawcą gry jest Drago entertainment. „Farm Simulator” w ciągu 11 dni od prezentacji trailera na platformie Steam znalazł się na liście najbardziej oczekiwanych tytułów (Global Top Wishlist Steam). Jest to pierwszoosobowy symulator premium. Użytkownicy zmierzą się z wyremontowaniem, a następnie prowadzeniem i rozwojem farmy.

RedDeer.Games: Ogłosił datę premiery „Deflectora” – futurystycznej gry bullet-hell na konsole Nintendo Switch i Xbox serii X|S na 29 września. RedDeer.Games ogłosił ponadto wydanie „Sacrifice Your Friends” na Xbox.

CI Games: Data premiery „Lords of the Fallen” ustalona na 13 października jest ostateczna, a jeszcze w październiku planowana jest pierwsza publiczna prezentacja danych sprzedażowych.

Blum Entertainment: Ogłosił, że po playtestach gra „Builders of Greece: Prologue” zadebiutuje na Steam 18 września.

Unity Technologies: Wprowadza podwyżki w systemie opłat silnika gier od 1 stycznia 2024 r. Proponowana zmiana polega na tym, że developerzy gier będą musieli płacić Unity opłatę za każdym razem, gdy ich gry są instalowane na urządzeniu. Poprzedni system płatności bazował wyłącznie na zasadzie opłaty wstępnej i/lub ustalonego proc. od przychodów gry. Posiadacze podstawowych pakietów Unity Personal oraz Unity Plus będą płacić po przekroczeniu 200 tys. USD przychodów i po przekroczeniu łącznej sumy 200 tys. instalacji w okresie 12 miesięcy. Dla licencji Unity Pro oraz Unity Enterprise progi to 1 mln USD przychodów i 1 mln instalacji w okresie 12 miesięcy. Po przekroczeniu progów opłaty wyniosą 20 centów za instalację (w przypadku Unity Personal i Plus). Licencje Pro oraz Enterprise będą skalowały się w dół wraz z rosnącą liczbą graczy: od 15 do 0,02 centa na Pro oraz od 12,5 do 0,01 centa na Enterprise. Zmiany w cennikach mają być zastosowane do gier już istniejących.

Play of Battle: Polska spółka gamingowa zaprezentuje 26 października szerokiej widowni demo gry, będącej połączeniem tzw. Grand Strategy Wargame z grami typu RTS (real-time strategy). Spółce przewodzi znany geostrateg Jacek Bartosiak, a w produkcję zaangażowały się także inne znane postacie, m.in. generał Waldemar Skrzypczak. Prezentacja demo „Play of Battle” (gra nosi tę samą nazwę, co spółka) jest jednocześnie osiągnięciem kamienia milowego w rozwoju produkcji i podsumowaniem fazy koncepcyjnej. Celem stworzenia prototypu było jak najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości przedstawionej w twórczości Jacka Bartosiaka i przeniesienie jej do świata gry.

Art Games Studio: Na dzień 16 października wyznaczono datę premiery na platformie Steam gry „Alchemist: The Potion Monger” w wersji Early Access. Spółka jest twórcą i wydawcą gry.

Techland: Chiński Tencent sfinalizował zakup akcji polskiego producenta gier. W organach wrocławskiej spółki zasiedli wiceprezesi Tencent, podał PB. Proxima Beta Europe, spółka zależna Tencentu, nabyła 11,2 mln akcji Techlandu, stanowiących 67% w kapitale zakładowym, od Pawła Marchewki i Marchewka Fundacja Rodzinna.

VR Factory Games: Jeszcze w tym roku zapowiada debiut dwóch swoich produkcji na PlayStation VR2 – „Bartender VR Simulator” oraz „Horror Bar VR”.

Źródło: ISBnews