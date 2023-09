Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 11-15 września 2023 roku.

RYNEK BANKOWY

Kredyty dla firm: Akcja kredytowa na rzecz przedsiębiorstw wzrosła o 5,1% r/r do 111,4 mld zł w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Ten wzrost wypracowały duże firmy; w segmencie MŚP akcja kredytowa spadła o 21%.

Wakacje kredytowe: Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych zostanie ogłoszona w najbliższych tygodniach, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Spodziewa się on, że stanie się to jeszcze przed wyborami.

Konto Mieszkaniowe: Dotychczas założono 2 046 kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Bezpieczny Kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” złożono dotychczas ponad 47,6 tys. wniosków i zawarto prawie 7,7 tys. umów na łączną kwotę ok. 2,9 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie „Bezpieczny kredyt 2%” oferuje 11 banków.

BLIK: Użytkownicy BLIK-a wykonali w piątek, 8 września, ponad 7 mln transakcji za pomocą tego systemu, podał Polski Standard Płatności – operator BLIK-a. To nowy rekord w dziennej liczbie operacji BLIK-iem, które zostały zrealizowane we wszystkich kanałach – e-commerce, POS, ATM oraz P2P, podkreślono.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 15,4% r/r do 4,56 mln w II kwartale br., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 786,1 mln zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w sierpniu o ok. 0,45 mld zł (+0,1% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 299,8 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie.

Kontrakty terminowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 18 września br. wprowadzi do obrotu kontrakty terminowe na akcje spółek: Grupa Budimex, Dom Development i Inter Cars, podała GPW. Do obrotu zostaną wprowadzone po 3 serie wygasające w grudniu 2023 r. oraz w marcu i czerwcu 2024 r.

Regulacje: Unijne rozporządzenie MiCA w sprawie rynku kryptoaktywów opublikowane 9 czerwca 2023 r. nałoży na profesjonalnych uczestników rynku, w tym emitentów i pośredników obowiązki licencyjne, prawnoorganizacyjne, ostrożnościowe i informacyjne, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rozporządzenie zacznie obowiązywać, z pewnymi wyjątkami, 30 grudnia 2024 r.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza: Od początku swojego istnienia zaangażował swój kapitał w pięć inwestycji, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich skumulowany efekt ekonomiczny osiągnie wartość 6 mld euro, co zostało potwierdzone w deklaracji prezydenckiej podsumowującej 8. Szczyt Trójmorza w Bukareszcie (6-7 września).

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch przewidujemy pogorszenie wskaźnika spłaty zadłużenia na koniec okresu prognozy (rok 2027) ze względu na oczekiwane słabsze wyniki operacyjne i utrzymujące się wysokie nakłady inwestycyjne wymagające finansowania długiem.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa małopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA (pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że województwo, pomimo presji wydatkowej, utrzyma wskaźnik spłaty zadłużenia na poziomie odpowiadającym kategorii aa zdolności obsługi zadłużenia.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- z perspektywą stabilną. Agencja prognozuje pogorszenie wskaźnika spłaty w średnim okresie ze względu na utrzymujący się wysoki poziom wydatków inwestycyjnych wymagających finansowania dłużnego, przy słabszych oczekiwaniachco do wyników operacyjnych.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wydatki studentów: Z perspektywy minionego roku 36% studentów ocenia, że ich sytuacja finansowa i materialna „nieco” lub „znacząco” się poprawiła. W przypadku 32% studentów nastąpiło mniej lub bardziej znaczne pogorszenie, wynika z raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP) i Warszawski Instytut Bankowości (WIB). Uśrednione wydatki studentów wzrosły do 3 867,06 zł miesięcznie.

Etyka płatnicza: Blisko 40% Polaków uważa, że istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają nieoddanie pieniędzy innej osobie, a 35% – firmie lub instytucji, wynika z najnowszego badania Kaczmarski Inkasso pt. „Etyka płatnicza w ocenie konsumentów”, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Takim uzasadnieniem są np. poważna choroba lub śmierć kogoś bliskiego oraz utrata pracy. Z drugiej strony 83% badanych twierdzi, że należy upomnieć się o zwrot pożyczonych pieniędzy po upływie ustalonego terminu.

Technologie: Główne korzyści, jakie korzystający z bankowości i internetu Polacy przypisują nowym technologiom, to oszczędność czasu (64%) i dostępność o każdej porze dnia (53%), wynika z przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego badania opinii na temat stosunku Polaków do technologii wspierających ich w codziennym życiu.

Upadłości: Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł mniejszą liczbę upadłości niż pierwszy (103 wobec 105), ale większą liczbę restrukturyzacji (1 108 wobec 1 052). Jednocześnie zmniejszyła się nieco łączna wartość zadłużenia, jakie po sobie zostawili niewypłacalni przedsiębiorcy (64 mln zł wobec blisko 70 mln zł w I kw.), wynika z analiz Krajowego Rejestru Długów (KRD).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Kruk: Zdecydował o emisji do 900 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości do 90 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) w sprawie przejęcia bezpośredniej kontroli nad Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz pośredniej kontroli nad Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podał urząd.

Skarbiec Holding: Zarząd uznał, że cena w wezwaniu na akcje spółki, ogłoszonym pod koniec sierpnia przez Lubelski Chmiel, nie odpowiada wartości godziwej, podała spółka.

Best: Rozważa kolejną emisję obligacji w tym roku; nie wyklucza kierowanej do inwestorów instytucjonalnych, zapowiedział prezes Krzysztof Borusowski.

Best: Odnotował 12,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 111,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Millennium: Zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 mln euro (ok. 1 848 360 000 zł), podał bank.

Fundusz PKO TFI: Sprzedał Lords LB Asset Managemen portfel pięciu retail parków o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 35 tys. m2, podał BNP Paribas Real Estate Poland doradzający przy transakcji.

Kredyt Inkaso: Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w ramach ustanowionego w spółce programu emisji obligacji, podała spółka. Cena emisyjna obligacji zostanie ostatecznie określona przed rejestracją w oparciu o wysokość ceny emisyjnej wskazanej przez subskrybentów w formularzach zapisu z przedziału między 980 zł a 1 000 zł.

Bank Pocztowy: Wypracował wynik finansowy netto na poziomie 106,5 mln zł w I poł. 2023 r. w porównaniu do 49,3 mln zł rok wygenerowanych wcześniej, podał bank. Jest to najwyższy wynik w historii banku odnotowany po półroczu, jak również w ujęciu całorocznym, podkreślono. Pocztowy zamierza przeznaczyć zysk na kapitał podstawowy Tier I i zapowiada, że po uzyskaniu stosownej zgody KNF wszystkie wskaźniki kapitałowe będą na bezpiecznych poziomach.

PragmaGo: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki, podała spółka. Zatwierdzone dokumenty będą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji emitowanych przez spółkę w ramach IV PEO o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł oraz dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Mount TFI: Mariusz Jagodziński i Michał Ferenc dołączyli do zarządu Mount TFI – polskiej firmy tworzącej fundusze inwestycyjne specjalizujące się w finansowaniu przedsiębiorstw. Obecnie zarząd składa się z pięciu osób. Wzmocnienie kierownictwa pozwoli na dalszą ekspansję Mount TFI na polskim rynku kapitałowym oraz rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING Bank Śląski: rozpoczął czwartą edycję programu grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców, podał bank. Najlepsze zgłoszone do konkursu rozwiązania, które pomogą zadbać o zdrowe życie w każdym wieku, otrzymają granty o łącznej wartości 1 mln zł na dalszy rozwój projektów. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października 2023 r.

Comperia.pl: Rozpoczęła prace nad uruchomieniem w ramach Grupy działalności w obszarze usług płatniczych poprzez utworzenie jednoosobowej spółki zależnej mającej pełnić funkcję krajowej instytucji płatniczej (pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF po złożeniu wniosku), podała spółka. Comperia wniesie do spółki zależnej wkład 600 tys. zł na poczet objęcia jej wszystkich udziałów w zamian za ten wkład.

Santander BP: Z badania przeprowadzonego dla projektu Finansiaki realizowanego przez Santander Bank Polska wynika, że 80% nastolatków w wieku 16-18 lat otrzymało kiedyś wiadomość z podejrzanym linkiem. Zaledwie połowa badanych nastolatków sprawdza prawdziwość informacji znalezionych w sieci. Głównym źródłem wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa dla młodszych nastolatków jest dom i szkoła, a dla starszych TikTok i YouTube.

BidFinance: Polski fintech, serwis aukcyjny i narzędzie skierowane do firm, które zajmują się kupnem i sprzedażą pakietów długów, w tym m.in. banków, instytucji finansowych, firm leasingowych itp. pozyskał inwestycję od funduszu FundingBox.

PragmaGO: Fintech wprowadza markę PragmaGO.tech, która obejmie usługi embedded finance w kanale współpracy partnerskiej. Jest ona skierowana do partnerów biznesowych, którzy wprowadzając je do swojej działalności, dają swoim klientom i kontrahentom dostęp do środków finansowych. Partnerzy budują dzięki temu swoją przewagę konkurencyjną, zwiększają obroty i lojalność klientów. Ci z kolei, dzięki łatwemu dostępowi do pieniędzy mogą ustabilizować i rozwijać swój biznes. Obie strony zyskują, ponieważ w działalności B2B sukces merchanta zależy od sukcesów jego klientów.

