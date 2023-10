Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 23-27 października.

The Dust: Two Horizons – spółka zależna od The Dust – podpisała aneks do umowy wydawniczej z Focus Entertainment, określającej zasady współpracy wydawniczej w zakresie produkowanej przez Two Horizons gry „Airport Renovator”. Strony zmieniły datę planowanego ukończenia gry na I kwartał 2025 r. z 2024 r. W wyniku podpisania aneksu ulega zmianie wysokość bezzwrotnego wkładu producenckiego na 1,72 mln euro z 1,68 mln euro, jaki Focus zapłaci Two Horizons w transzach po oddaniu kolejnych kamieni milowych.

Cherrypick Games: Apple zaproponował Cherrypick Games wydanie jej gry „Kingdoms: Merge & Build” na Apple Vision Pro, podała spółka. Jak podkreśliła, to efekt dobrego przyjęcia tej produkcji przez użytkowników serwisu Apple Arcade.

SimFabric: Wyznaczył datę premiery gry „My Demon Wife” na komputery PC w sklepie Epic Games Store na 31 października br., a cena gry będzie wynosić 10,99 USD za sztukę, podała spółka. SimFabric finalizuje też wersję gry przeznaczoną na konsole PlayStation 4 i 5 do dystrybucji w sklepie PlayStation Store, na konsole Nintendo Switch w sklepie Nintendo eShop oraz na konsole Xbox One i Xbox Series X|S w sklepie Microsoft Store, podano.

Ultimate Games: Odnotował 3,4 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2023 r. przy 18,7 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

CI Games: Poda kolejne dane o sprzedaży gry „Lords of the Fallen” pod koniec przyszłego miesiąca, poinformowali przedstawiciele spółki.

CI Games: Szacuje, że całkowite koszty produkcji (bez opłat licencyjnych na silniki) gry „Lords of the Fallen” wyniosą około 178 mln zł, koszty marketingu – 81,5 mln zł, a koszty produkcji na nośnikach fizycznych – 21,5 mln zł, podała spółka. Wczoraj spółka podała, że sprzedaż gry przekroczyła 1 mln egzemplarzy. Globalna premiera miała miejsce 13 października.

Bloober Team: Podpisał umowę licencyjną ze spółką Viacom International, na podstawie której emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Viacom, które zostanie wykorzystane w ramach produkcji projektu I, podała spółka. Licencja została udzielona na okres do 31 grudnia 2030 r. Opłata licencyjna na rzecz Viacom określona została jako udział w przychodach spółki ze sprzedaży gry.

Cl Games: Sprzedaż gry „Lords of the Fallen” przekroczyła 1 mln egzemplarzy, podał Cl Games. Globalna premiera miała miejsce 13 października. We wtorek 24 października spółka opublikuje raport zawierający dodatkowe informacje na temat premiery gry.

Games Operators: Gra „Pandemic Train”, która miała swoją premierę na platformie Steam 18 października 2023 r., została sprzedana w ilości 6 tys. sztuk w przeciągu 72 godzin od premiery, podał Games Operators. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 800 tys. zł i został zwrócony w 16% w przeciągu 3 dni sprzedaży w sklepie Steam.

One More Level: Od 26 październik a użytkownicy PC oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series S/X od dziś mogą ponownie wcielić się w Jacka, ostatniego z Ghostrunnerów, by wystartować w kolejnym morderczym biegu, mierząc się z hordami kultystów w cyberpunkowym świecie wykreowanym przez One More Level. „Ghostrunner 2” oferuje graczom angażującą kampanię fabularną, a także nowy, roguelike’owy tryb Roguerunner.

Drago entertainment: Podczas NWZ Akcjonariusze zdecydowali o dołączeniu do rady nadzorczej spółki Piotra Pągowskiego z funduszu inwestycyjnego Black Pearls VC. Przez ponad 10 lat Piotr Pągowski sprawował tożsamą funkcję w CD Projekt oraz pełnił kierownicze stanowiska w największych międzynarodowych korporacjach.

Carbon Studio: Nawiązał współpracę z Play For Dream – znanym z innowacyjnego podejścia do wirtualnej rzeczywistości właścicielem gogli yVR2. 23 października br. zakończył się proces zawarcia umowy współpracy, która stanowi kamień milowy w przygotowaniu Crimen – „Mercenary Tales” do debiutu na innowacyjnych goglach i otwiera przed partnerami nowe możliwości wspólnych działań.

Źródło: ISBnews