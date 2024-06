Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 10-14 czerwca.

Drago entertainment: Podzieliło zespół według projektów na mniejsze grupy – zajmują się one darmowymi dodatkami i rozwijaniem zawartości gry bazowej, regularnie wydawanymi płatnymi dodatkami (DLC) oraz kolejną grą z uniwersum Gas Station – „Road Diner Simulator”, podała spółka. Krakowskie studio opublikowało teaser do następnej gry w portfolio – „Motel Simulator”.

Gaming: Największą średnioroczną stopą wzrostu na rynku gamingu w Polsce odznaczać się będzie segment gier na konsole (CAGR 2024-2029: 7,5%), którego udział w wydatkach na gry przewyższy udział PC-ów na koniec tego okresu, prognozuje firma badawcza PMR. Według PMR w 2023 r. wydatki ponoszone na gry wideo w Polsce wzrosły o 13% r/r do 6,5 mld zł.

Artifex Mundi: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4 mln zł z zysku za 2023 r., wynoszącego 24,92 mln zł, na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, podano w uchwałach ZWZ. Kwotę 20,92 mln zł postanowiono przekazać na kapitał zapasowy.

Drago entertainment: Otrzymało informację od Ultimate Games o wyznaczeniu premiery gry „Food Truck Simulator” na platformie Nintendo Switch na 2 lipca br, podała spółka. Prace nad portem gry zostały sfinansowane przez Ultimate Games, a koszt tworzenia portu zostanie zwrócony przed rozliczeniem zysku ze sprzedaży gry pomiędzy Drago entertainment a Ultimate Games. Zyski ze sprzedaży portu gry ponad koszt tworzenia portu będą rozliczane z większościowym, procentowym udziałem na rzecz Drago entertainment, podano także.

Render Cube: Wyznaczył datę premiery aktualizacji o tryb kooperacji (Co-Op) do gry „Medieval Dynasty” w wersji na konsole PS5, Xbox Series X/S oraz Xbox Game Pass na 27 czerwca 2024 r., podała spółka.

Ice Code Games: Jest na końcowym etapie produkcji gry pod roboczą nazwą „Odyseusz” i zbliża się do ogłoszenia tytułu, poinformował ISBtech prezes Paweł Wilk. Z kolei „Projekt A” jest fazie preprodukcji.

Carbon Studio: Za swój główny cel z perspektywy nadchodzących gier uważa dalszy rozwój uniwersum „The Wizards” poprzez wsparcie istniejących tytułów, dodatki do nich i nowe platformy oraz nowe projekty związane z serią, poinformował ISBtech członek zarządu Aleksander Caban. Deweloper pracuje równolegle nad projektem VR osadzonym na Dzikim Zachodzie.

Ultimate Games: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 2,62 mln zł z zysku za 2023 r., co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 20 sierpnia, zaś dzień wypłaty na 30 sierpnia 2024 roku.

Render Cube: Otrzymał informację od wydawcy Toplitz Productions GmbH o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji trybu Co-Op do gry „Medieval Dynasty” na konsole PS5, Xbox Series X/S oraz Xbox Game Pass, podała spółka.

Render Cube: Zakłada, że zacznie osiągać wyraźne wpływy z VR-owej wersji gry „Medieval Dynasty” w III i IV kwartale br., poinformował prezes Damian Szymański.

Frozen Way: Po 72 godzinach od premiery gry „Chornobyl Liquidators” jej sprzedaż brutto wyniosła 5,3 tys. sztuk, a przychody brutto ze sprzedaży sięgnęły 90,3 tys. USD, podał Frozen Way.

Draw Distance: Zdecydował o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju spółki po otrzymaniu od Bloober Team oświadczenia o zakończeniu współpracy z Draw Distance nad produkcją gry o kodowej nazwie „Projekt M”, podała spółka. Przegląd opcji strategicznych ma przede wszystkim na celu analizę dostępnych opcji w obszarach pozyskania kapitału.

Moonlit: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu 11 lipca o upoważnieniu zarządu do podwyższania – w okresie 3 lat – kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,1 zł, a także o zmianie roku obrotowego tak, by rozpoczynał się on 1 lipca. Ponadto, ze względu na to, że strata spółki za rok obrotowy 2022, a także za rok obrotowy 2023 przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki, zwyczajne walne zgromadzenie ma podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu.

Xbox Games: Tegoroczny Showcase to powrót do ukochanych serii, takich jak Gears of War: E-Day i Doom: The Dark Ages, pierwszy rzut oka na Call of Duty: Black Ops 6, czy więcej szczegółów na temat Indiana Jones and the Great Circle. Zaprezentowano również takie tytuły, jak Perfect Dark, State of Decay 3, South of Midnight, Avowed, Starfield: Shattered Space i wiele innych. W trakcie live’a ogłoszono również datę premiery The War Within, nadchodzącego rozszerzenia do World of Warcraft.

RedDeer Games: „Love Elysium: Secret of the Goddess” od Bikini Games zostanie wydana 21 czerwca na Nintendo Switch.

11 bit studios: Demo „The Alters” zostało udostępnione na Steam do 17 czerwca.

PlayWay: Gra „El Dorado: The Golden City Builder” będzie miała premierę 17 czerwca. Z kolei „Cooking Simulator – Sushi DLC” od Big Cheese Studio będzie miało premierę 13 czerwca.

No Gravity Games: Czasowo oferuje swoje gry za nawet 0,99 euro, w tym „Strike Force Kitty”, „Supersonic Tanks Cats”, „Pandemic Shooter”, „Connection Haunted”.

Electronic Arts Inc., BioWare: Zaprezentowały zwiastun filmowy, przedstawiający obsadę towarzyszy, którzy dołączą do graczy w ich podróży przez „Dragon Age: Straż Zasłony” – jednoosobową grę RPG osadzoną w świecie fantasy, dostępną na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC już jesienią tego roku. „Dragon Age: Straż Zasłony” rozwija kluczowe elementy serii, oferując emocjonującą przygodę z bogatą fabułą, a także płynną i strategiczną walkę.

Electronic Arts: Ogłosiło aktualizację „Festival of Football” do „EA Sports FC 24” oraz „EA Sports FC Mobile” przed zbliżającym się turniejem UEFA Euro 2024. Do gry „EA Sports FC 24” trafił specjalny zestaw koszulek nawiązujących do ery „Orłów Górskiego” i 50. rocznicy 3. miejsca polskiej reprezentacji w MŚ.

Źródło: ISBnews