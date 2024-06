Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 10-14 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Pula talentów: Rada UE uzgodniła stanowisko w sprawie tzw. unijnej puli talentów, czyli ogólnounijnej platformy internetowej, która ma łączyć profile osób poszukujących pracy spoza UE z ofertami pracy dla zawodów deficytowych u pracodawców z UE, podała Rada.

DAC7: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform, podała Kancelaria Prezydenta.

Długi w telekomunikacji: W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) jest notowanych 232 tys. dłużników, którzy zalegają operatorom telekomunikacyjnym na kwotę 950,4 mln zł; 83% dłużników stanowią konsumenci, a ich zaległości w opłatach opiewają na 571 mln zł, czyli 60% zaległej kwoty, wynika z badania KRD. Do rejestru jest też wpisanych 38 tys. przedsiębiorców (17% zadłużonych), którzy mają 89 tys. przeterminowanych zobowiązań łącznie na 379,4 mln zł.

Cyberbezpieczeństwo: Europa od maja br. znajduje się na czele globalnej średniej pobrań złośliwego oprogramowania, wynika z raportu Netskope Threat Labs. Pomimo korzystania średnio z mniejszej liczby aplikacji w chmurze niż użytkownicy na całym świecie europejskie przedsiębiorstwa i instytucje są odbiorcami większej liczby złośliwego oprogramowania pochodzącego z chmury niż inne rynki.

Fintechy i banki: W okresie gorszej koniunktury instytucje finansowe mogą być bardziej otwarte na współpracę z fintechami, uważa prezes PZU Życie Jarosław Mastalerz podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Ranking spółek technologicznych: W rankingu najszybciej rozwijających się spółek technologicznych Deloitte EMEA Fast 500 znalazło się 37 polskich firm – najwyżej uplasował się dostawca usług płatności odroczonych PayPo, podał Deloitte.

Usługi pocztowe: 79% Polaków twierdzi, że tradycyjne usługi pocztowe wciąż są potrzebne, wynika z badania zleconego przez Speedmail. Większość ankietowanych jest za utrzymaniem tradycyjnej formy pocztowej w przypadku pism urzędowych (68%) czy pism sądowych (61%). Co trzeci badany chciałby mieć doręczoną tą drogą umowę z bankiem czy inną ważną instytucją (34%).

Omnichannel: Typowy klient chętnie korzystający z omnichannelu jest kobietą w wieku 18-44 lata, z wyższym wykształceniem, podwyższonym dochodem gospodarstwa domowego, będącą singielką lub osoba w związku, mającą dzieci w wieku do 6 lat, wynika z raportu „Skala zachowań omnichannel w obiektach handlowych” GFK pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Według badania, 61% klientów centrów handlowych deklaruje realizowanie w nich również zachowań wielokanałowych. W tej grupie, 27% deklaruje od kilkunastu do ponad dwustu tego typu zachowań w ciągu roku. Do najaktywniejszych użytkowników omnichannelu należą kobiety (64%). Deklarują one, że korzystanie z omnichannelu pozwala im oszczędzić czas i pieniądze. Cenią wygodę wymiany lub zwrotu towaru kupionego przez internet i często są informowane przez pracownika sklepu stacjonarnego o możliwości zakupu przez internet. Klient/-ka aktywnie realizujący zachowania wielokanałowe w centrach handlowych najchętniej ogląda i sprawdza towar w sklepie, by potem zamówić go w internecie. Często wymienia lub zwraca towar oraz odbiera zamówienia internetowe w sklepie stacjonarnym, a rzadziej z paczkomatu w centrum handlowym. Lubi również korzystać z możliwości przymierzenia produktu w sklepie stacjonarnym. Z kolei osoby, które nie wykazują zachowań wielokanałowych mają zwykle powyżej 45 lat, niższy poziom dochodów gospodarstwa domowego oraz wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe.

Open source: Na przestrzeni ostatniego roku 67% organizacji zwiększyło użycie oprogramowania opartego na otwartym kodzie, wynika z raportu State of Open Source 2024. Głównymi motywacjami dla użytkowników były brak kosztów licencyjnych (36,6% wskazań), dostęp do funkcji wpływających na szybkość rozwoju (30,7%) oraz stabilność wynikająca z długoterminowego wsparcia społeczności (27,6%). Ten ostatni czynnik jest jedną z kluczowych kwestii wpływających na wzrost zaufania organizacji do open source. Powszechny dostęp do kodu zwiększa bowiem szansę na identyfikację i naprawę potencjalnych usterek przez jego twórców lub innych użytkowników. Jednak, jak wskazuje prezes Linux Polska Dariusz Świąder, organizacje zawsze powinny zachowywać czujność przed wdrożeniem nowego oprogramowania. „Badania pokazują zmiany w podejściu rynku do open source. Dziś zdecydowana większość osób rozumie, że darmowe oprogramowanie nie oznacza niskiej jakości, a dawniej można było się spotkać z taką opinią. Cieszy fakt, że rośnie zaufanie do rozwiązań opartych na otwartym kodzie, a wiele osób uważa je nawet za bezpieczniejsze od tych komercyjnych. Musimy jednak pamiętać, że liczba cyberataków stale rośnie. Dlatego nie zawsze należy zachować ostrożność i zwracać baczniejszą uwagę na aspekty cyberbezpieczeństwa” – powiedział Świąder.

Cyberbezpieczeństwo: Jedna na cztery polskie firmy spotkała się z cyberatakiem w 2023 roku, a co piąta padła ofiarą ataku z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania ransomware, wynika z badania Sophos State of Ransomware Poland 2024. 34% firm, które nie doświadczyły cyberataku, nie przewiduje takiej sytuacji w przyszłości. Z badania wynika również, że phishing i luki w zabezpieczeniach były najpopularniejszymi „furtkami” do systemów przedsiębiorstw; 6 na 10 ataków zakończyło się zaszyfrowaniem danych; 38% firm zapłaciło okup, a połowie udało się przywrócić dane bez płacenia oszustom.

Handel: 9% respondentów deklaruje, że posiada dokładnie zdefiniowaną strategię danych konsumenckich, wynika z badania Barometr Retail, przeprowadzonego przez firmę doradczo-technologiczną Future Mind. Z kolei 36% badanych twierdzi, że co prawda posiada strategię, ale wymaga ona dalszej pracy, a niemal 40% dopiero planuje ją stworzyć i przyznaje, że jej brak utrudnia lub uniemożliwia efektywne działania w zakresie danych. Ponadto, w praktyce wiele organizacji wciąż boryka się z podstawowymi problemami, takimi jak chociażby gromadzenie informacji demograficznych, które pozyskuje 12% ankietowanych.

Social media: Polacy deklarują, że spędzają na korzystanie z serwisów społecznościowych ponad 2 godziny dziennie, wynika z badania „Nowe Media 2024 – w pogoni za kontentem”. „Wiemy jednak, że faktyczny czas spędzany na serwisach jest dłuższy, samoocena pod tym względem zawszy jest zaniżona. Najstarsi respondenci (55+ lat), spędzają tam około półtorej godziny dziennie, najmłodsi (16-24 lat), niemal 4 godziny dziennie, zaś nieco starsi (25-34 lata) – niemal dwie i pół godziny. Kobiety na media społecznościowe poświęcaj 138 minut, podczas gdy mężczyźni niemal o ¼ czasu mniej (średnio 107 minut)” – czytamy w raporcie.

GenAI: 64% spośród 3 000 dyrektorów generalnych z ponad 30 krajów i 26 branż twierdzi, że sukces generatywnej AI będzie zależał bardziej od jej przyjęcia przez ludzi niż od samej technologii, wynika z badania think tanku IBM. Jednak 61% respondentów przyznaje, że naciska na swoje organizacje, aby wdrażały generatywną AI szybciej, niż to dla niektórych jest komfortowe. Jak wynika z badania IBM IBV, niemal dwie trzecie (63%) CEO twierdzi, że ich zespoły posiadają umiejętności i wiedzę, aby wprowadzić generatywną AI, ale niewielu z nich rozumie w jaki sposób zastosowanie generatywnej AI wpływa na kadry i kulturę ich organizacji. Ponad połowa (56%) respondentów nie oceniła jeszcze tego wpływu na swoich pracowników. Niemniej jednak, 51% ankietowanych dyrektorów generalnych twierdzi, że zatrudnia na stanowiska związane z generatywną AI, które jeszcze w zeszłym roku nie istniały, a 47% spodziewa się zmniejszenia lub przeniesienia swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy w wyniku wdrożenia generatywnej AI. „W ramach wdrażania rozwiązań AI w przedsiębiorstwie kluczowe jest zdefiniowanie oczekiwanej zmiany. To pytanie jest fundamentalne, niezależnie od skali i wielkości przedsiębiorstwa. Chodzi o określenie celów, takich jak poprawa funkcjonowania firmy, pozyskanie nowych klientów, podniesienie poziomu zadowolenia klientów czy redukcja kosztów w określonym procesie. Ta definicja jest krytyczna, zwłaszcza, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji nie wyklucza klasycznych rozwiązań AI – oba te elementy wzajemnie się uzupełniają” – skomentował dyrektor generalny IBM w Polsce, Krajach Bałtyckich i Ukrainie Marcin Gajdziński.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Poczta Polska: Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) podpisało z Pocztą Polską umowę dotyczącą wypłaty rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej w latach 2021-2022, podała Poczta. Kwota płatności na poczet finansowania tzw. kosztu netto wynosi łącznie 749 142 852,02 zł.

Minte.ai: Spółka z portfela JR Holding ASI prowadzi rozmowy o wdrożeniach swojego rozwiązania z ubezpieczycielami na polskim rynku. Następnie planuje ekspansję zagraniczną, na co poszukuje obecnie pożyczek konwertowalnych, poinformował ISBtech CEO Minte.ai Romuald Paprzycki.

iTaxi: Zakłada elektryfikację floty w 80% do 2030 r., podała firma. Obok planów elektryfikacji ogłoszono także pełny rebranding marki – na ulice Warszawy wyjechały Tesle Model Y, w nowej identyfikacji wizualnej iTaxi.

Grupa Fabrity: Spodziewa się wzrostu udziału przychodów z zagranicy w najbliższych latach, poinformował prezes Tomasz Burczyński. Chce być obecna m.in. w USA, ale raczej poprzez działalność handlową, partnerstwa lub niewielką spółkę.

Fabrity Holding: Strategia Grupy na lata 2024-2026 zakłada koncentrację na dwóch motorach wzrostu: wzroście organicznym i akwizycjach, podała spółka. Nowe inwestycje będą w początkowej fazie finansowane z własnych środków, dodano.

Fabrity Holding: Kluczowe założenia strategii Grupy na lata 2024-2026 to m.in. dynamika przychodów (CAGR) na poziomie 12-20% w okresie 2024-2026 (w zależności od powodzenia projektów M&A) oraz rentowność EBIT w wysokości 10-12,5%, podała spółka.

Światłowód Inwestycje: Rozpoczął działalność w czerwcu 2021. W ciągu ostatnich trzech lat firma znacząco rozwinęła swoją działalność, zaczynając od 672 tysięcy gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej. Obecnie dociera do 1,8 mln gospodarstw domowych w całej Polsce. Spółka planuje kontynuować dynamiczny wzrost zasięgu sieci, która ma objąć do 2,4 mln gospodarstw domowych do 2025 roku, zgodnie z biznes planem ogłoszonym przy powstaniu spółki.

Netto Polska: Członkini zarządu Netto Polska oraz dyrektor marketingu sieci przejęła odpowiedzialność za obszar Sustainability. Anna Paszt to menadżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Powołanie funkcji sustainability officera w randze członka zarządu to kolejny etap na drodze Netto Polska do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i podkreślenie jak ważny jest ten obszar w organizacji.

Grupa Symfonia: Sięga po nowy sektor w Polsce, uruchamiając Platformę B2B do obsługi sieci sprzedaży. Rynek B2B e-commerce o wartości 124 mld PLN rosnący w tempie 9,7% (CAGR)1 jest kolejnym kierunkiem ekspansji Grupy. Rozwój w tym obszarze zapewni firmie uruchomiona właśnie Platforma B2B. Rozwiązanie jest modułowym uzupełnieniem oferty Symfonii kierowanym do obsługi procesów sprzedażowych producentów, hurtowników i dystrybutorów.Rozwiązanie opracowała dla Grupy giełdowa spółka CStore – wiodący dostawca rozwiązań dla B2B e-commerce.

WordPress, LH: 4 na 10 stron WWW na świecie napędzanych jest za pomocą WordPressa, darmowego silnika stron internetowych. WordPress ma mocną pozycję także w Polsce, a na rynek WP składają się nie tylko agencje interaktywne, web developerzy, studia software house, ale także użytkownicy, próbujący swoich sił w samodzielnym budowaniu strony. Rynek WordPressa w naszym kraju zdominowany jest przez małe przedsiębiorstwa oraz freelancerów, którzy oferują stosunkowo niskie stawki za wykonanie usługi. Z badania przeprowadzonego przez LH.PL wynika, że niemal 60% projektów wykonywanych przez badanych twórców stron mieści się w budżecie od 1501 do 5000 zł, a co trzeci web developer wycenia swoją usługę w przedziale cenowym 1500 – 3000 zł. Jeszcze niższe stawki planują przeznaczyć na stronę internetową badani klienci – co drugi ankietowany wskazał, że chce przeznaczyć środki w granicy 500 – 1500 zł. Taki obraz rynku powoduje powstawanie kolejnych mikro przedsiębiorstw, które starają się odpowiedzieć na potrzebę rynku, zaniżając stawki w branży.

Play: Liczba oddanych do użytku nowych stacji bazowych w maju wyniosła 51 stacji. Łącznie w okresie I-V 2024 roku Play oddał do użytku 232 obiekty. W efekcie w sieci Play działają już łącznie 11 853 stacje.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Agora: Zawarła z SFS Ventures s.r.o. umowę, na podstawie której kupiła 490 udziałów w spółce Eurozet stanowiących 49% kapitału zakładowego za 38,75 mln euro, podała spółka. Po tej transackji Agora będzie miała 100% udziałów w Eurozet.

QNA Technology: Opublikowało memorandum informacyjne ws. emisji do 270 tys. nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej, podała spółka. Oferta zostanie skierowana do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z możliwością przyznania dotychczasowym akcjonariuszom (posiadającym co najmniej 4 510 akcji spółki – ok. 0,25% kapitału zakładowego) prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji. Wartość oferty ma wynieść ok. 11 mln zł.

Signius: W ramach emisji akcji serii F pozyskał blisko 432 tys. zł, podała spółka. W emisji wzięło udział 30 inwestorów. Spółka podtrzymuje plan debiutu na NewConnect w tym roku.

PTWP: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 5,8 mln zł zysku za 2023 r. na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę 4,69 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmą akcjonariusze 28 czerwca br. podczas walnego zgromadzenia.

Asseco Poland: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 249,58 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 352,05 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,66 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 21 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 28 czerwca br.

Wealthon: Fintech, który wspiera finansowo małe i średnie firmy, uzyskał finansowanie dłużne w wysokości 50 mln zł od funduszy zarządzanych przez CVI Dom Maklerski, podała spółka.

Shoper: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 18,85 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,67 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 20 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca br.

Brand24: Zarząd ocenił, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 944 616 akcji spółki, ogłoszone przez Prowly.com, nie będzie miało negatywnego wpływu na interes spółki, a cena 45,50 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki, podał Brand24.

Ailleron: Zdecydował o zainicjowaniu procedur zmierzających do zakończenia działalności spółek zależnych Ailleron Global Inc. oraz Ailleron Asia PTE. Ltd., podała spółka. Celem utworzenia tych spółek był rozwój sprzedaży oraz obsługa klientów na rynkach azjatyckim i amerykańskim, obecnie jednak działalność na tych rynkach spółka realizuje bezpośrednio lub poprzez inne podmioty.

CampusAI: Zebrał 10 mln USD w rundzie pre-seed i rozpoczyna globalną ekspansję budując edukacyjne platformy generatywnej AI, dzięki środkom pozyskanym m.in. od Macieja Zientary, twórcy Supernova Group i partnera inwestycyjnego JR Holding, podano w komunikacie.

Fabrity Holding: Strategia Grupy na lata 2024-2026 zakłada utrzymanie bez zmian polityki dywidendowej, zakładającej dystrybuowanie do akcjonariuszy do 50% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka.

Fabrity Holding: Strategia Grupy na lata 2024-2026 zakłada uruchomienie od 2025 r. programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i pracowników (ESOP), podała spółka. Łączna liczba akcji zaoferowanych poszczególnym osobom uprawnionym ma odpowiadać około 3% akcji w kapitale zakładowym.

TenderHut: Zawarł aneks nr 3 do umowy inwestycyjnej z 25 listopada 2022 r., który to skutkował zawarciem umów sprzedaży udziałów z dwoma wspólnikami Brainhint. Na mocy aneksu oraz zawartych umów TenderHut nabył po 210 udziałów Brainhint w zamian za uiszczenie ceny w formie gotówkowej w wysokości 80 tys. zł na rzecz każdego ze wspólników. Tym samym zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Brainhint z 80% do 100%, podał TenderHut.

Cloud Technologies: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,62 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 9,6 mln zł mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,25 zł na akcję, podała spółka. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 21 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 28 czerwca br.

JR Holding: Przewiduje, obok reinwestycji, coroczne skupy akcji z wyników generowanych ze sprzedaży spółek, poinformował partner inwestycyjny Maciej Zientara. Fundusz zapowiada aktywne pozyskiwanie środków od inwestorów instytucjonalnych.

SmartLink: Fundusz powiązany z JR Holding, pracuje nad trzema kolejnymi inwestycjami i w ciągu roku zamknie cykl inwestycyjny łącznie kilkunastu projektów, poinformował partner inwestycyjny JR Holding Artur Jedynak.

JR Holding: W ramach zaktualizowanej strategii rozwoju, przebudowuje portfel oraz model inwestycyjny i skupi się na inwestycjach z „wyjściowym poziomem” ok. 10 mln zł per projekt, poinformował partner inwestycyjny Artur Jedynak. Osiągnięcie 1 mld zł wartości portfela do 2027 r. ocenia jako realne.

Grupa WP: Spółka zależna Wirtualna Polska Holding – Szallas.hu – zawarła warunkową umowę nabycia 80% udziałów w kapitale zakładowym rumuńskiej spółki Creative Eye, prowadzącej platformę turystyczną Litoralulromanesc.ro umożliwiającą rezerwację noclegów na wybrzeżu Morza Czarnego w Rumunii, podała Wirtualna Polska Holding. Wartość transakcji wynosi 16,8 mln euro.

JR Holding: Podpisał z Onvestor ASI (większościowy akcjonariusz JRH oraz podmiot powiązany z prezesem JRH) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży na rzecz JRH łącznie 24 udziałów w spółce FirmNova za kwotę 1,54 mln zł, podała spółka.

JR Holding: Zawarł z Maciejem Zientarą przedwstępną warunkową umowę objęcia akcji JRH, po których może zwiększyć zaangażowanie do 15%, podała spółka.

Larq: Spółka inwestycyjna Larq sprzedała akcje Nextbike Polska za blisko 3 mln zł. Łącznie ze sprzedażą akcji Brand24 zainkasuje w ciągu ponad miesiąca około 30 mln zł. Larq zamierza utrzymać bardzo wysoką dyscyplinę kosztową, która była wykazywana w ostatnich kwartałach tak, aby jak największa część kwoty pracowała w ramach reinwestycji. Jednocześnie z końcem maja br. Larq wygasił sądowe roszczenia od Alior Banku, uwalniając hipoteki o wartości 9 mln zł. Porozumienie w sprawie Nextbike kończy wieloletni spór, który blokował rozwój obu spółek. Zarząd Larq pracuje nad nową strategią inwestycyjną, jak z sukcesem zainwestować te środki, aby zwiększyć wycenę Larq.

Zeta Labs: Startup, którego współzałożycielem jest Fryderyk Wiatrowski, a w gronie inwestorów dwóch aniołów biznesu z Polski Bartek Pucek i Mati Staniszewski, pozyskał 2,9 mln USD w rundzie pre-seed. Startup Zeta Labs, rozwijający agenta AI zdolnego do samodzielnego wykonywania złożonych zadań, pozyskał od inwestorów 2,9 mln USD. Rundzie pre-seed spółki współtworzonej przez Fryderyka Wiatrowskiego przewodzili Daniel Gross i Nat Friedman. Finansowanie zapewniły też m.in. fundusze Kaya VC i Earlybird. Zeta Labs prowadzi badania nad AI i rozwija autonomicznego agenta zdolnego do wykonywania bardzo złożonych i wieloetapowych zadań. Jego pierwszym produktem jest JACE, agent AI, który potrafi wykonywać skomplikowane zadania w przeglądarce internetowej w sposób podobny do człowieka. Tym samym wyprzedza dostępne dziś chatboty, których możliwości ograniczone są do odpowiadania na pytania.

IMS: Wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora 0,38% akcji Closer Music za kwotę 306 tys. zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost: Grupa zdecydowała się na przedłużenie strategicznego partnerstwa z kadrą narodową w piłce nożnej, podała spółka. Długoterminowym celem InPost jako strategicznego sponsora są inwestycje w rozwój młodych piłkarzy oraz koncentracja na przyszłości kadry narodowej.

Creotech Instruments: Spółka, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego projekt budowy konstelacji satelitów obserwacyjnych PIAST, otrzymała potwierdzenie zakończenia z sukcesem etapu 2 projektu, kończącego się przeglądem projektu tzw. Critical Design i budowy satelitów, obok tzw. Preliminary Design Review (PDR) i Flight Acceptance Review (FAR), podała spółka.

Creotech Instruments: Podpisał umowę ze spółką Exolaunch GmbH, zapewniającą pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej dla satelitów PIAST (Polish ImAging SaTellites), podała spółka. Wartość umowy wynosi 1,26 mln euro netto.

Mastercard: Wyznaczył sobie cel, którym jest stokenizowanie 100% transakcji w e-commerce w Europie, podał operator.

Bank Pekao: Ma 4 mln aktywnych użytkowników aplikacji PeoPay; liczba ta wzrosła o 420 tys. w 2023 r., podał bank.

Bank Pocztowy: Jako pierwszy bank w Polsce, przeniósł swoją bankowość elektroniczną do chmury Amazon Web Services (AWS), podał bank.

RTV Euro AGD: Powiększy w czerwcu sieć sklepów do 333 w 224 miastach w Polsce, pod tym jak otworzy dwa nowe sklepy w lokalizacjach, w których do tej pory nie była obecna – w Jastrzębiu Zdroju i Grójcu na Mazowszu, podała spółka.

QNA Technology: Podpisało list intencyjny z klientem ze Stanów Zjednoczonych, będącym jednym z liderów rynkowych w zakresie rozwiązań inżynierii materiałowej m.in. dla branży wyświetlaczy. List określa cele oraz zakres współpracy planowane na kolejna fazę współpracy przewidzianą na najbliższe 12 miesięcy.

Allegro: Liczba firm kupujących na Allegro wzrosła o 20% r/r w I kw. 2024 r., podała spółka. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie zakupami B2B, Allegro rozwija ofertę dla firm w ramach Allegro Business i po testowej edycji w marcu, oficjalnie wprowadza Allegro Business Days – dni specjalnych promocji dla firm. Kampania potrwa od 10 do 23 czerwca, dając przedsiębiorcom dostęp do setek tysięcy ofert o obniżonych cenach.

KIR: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 185,8 mln transakcji o łącznej wartości 744,83 mld zł w maju br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 3% i wzrost wartości o 4% r/r, podała Izba.

Plenti: Lider polskiego rynku wynajmu elektroniki użytkowej pozyskał 10 mln zł od partnerów w ramach programu PlentiPartners. Program pozwala przedsiębiorcom zarabiać na wynajmie smartfonów, laptopów, konsoli do gier i innych urządzeń na platformie Plenti.

Blix: Wystartował z kampanią internetową, której celem jest dotarcie do 12 mln unikalnych widzów w każdym miesiącu. Działania będą skoncentrowane w sferze online i prowadzone w sposób ciągły. Głównym medium będzie YouTube, wspierany social mediami.

DPD Polska: Elektryczne rowery cargo DPD Polska obsługują klientów w 25 miastach. Dołączyły do nich: Tarnów, Opole, Rzeszów, Radom.

IWG: International Workplace Group, największa na świecie firma zajmująca się pracą hybrydową i właściciel takich marek jak Spaces i Regus, otworzył w Szczecinie w Hanza Tower przestrzeń cowor­kingową.

Shoper: Przedstawił Shoper Storefront – pierwszą polską technologię do kompleksowego budowania sklepów internetowych metodą no-code. Rozwiązanie to nowa warstwa wizualna stron oraz mechanizmy działania e-sklepów i dostosowanie do zasad UX (User Experience). Dotychczasowi użytkownicy Shoper w najbliższych miesiącach uzyskają dostęp do ulepszonych funkcji w swoim panelu klienta. Dla nowych sprzedawców technologia będzie domyślnym rozwiązaniem.

Netia i Palo Alto Networks: Nawiązały współpracę, której celem jest zapewnienie działającym w Polsce firmom i instytucjom najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Pierwszym rozwiązaniem w ofercie zaawansowanych rozwiązań ICT pod marką NetiaNext, które operator oferuje w ramach współpracy z Palo Alto Networks, to Netia Managed Next Generation Firewall.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) zakończyła projekt wdrożenia kolejnego rozwiązania opartego na SI – w branży prawniczej, w Kancelarii Adwokackiej Marek Małecki i Partnerzy. Nowe rozwiązanie oparte o ChatGPT pozwala m.in. na możliwość szybkiej analizy protokołów rozpraw, wspomaga w przygotowaniu propozycji mediacji, umożliwia analizę dokumentów oraz daje możliwość szybkiej generacji i modyfikacji umów prawnych. Rozwiązanie wdrażane przez TTMS opiera się o wykorzystanie zasobów chmury Azure, zapewniając bezpieczne przetwarzanie zanonimizowanych informacji.

Bricomarche: W czerwcu sieć zakończyła wdrożenie w centrali zakupowej oraz składach budowlanych systemu zarządzania przedsiębiorstwem ERP SAP S/4HANA. Kolejnym etapem będzie rozszerzenie zakresu funkcjonowania o wszystkie punkty sprzedaży prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców. Łączna inwestycja w nowe rozwiązania informatyczne wyniesie kilkadziesiąt mln zł. Nowe technologie mają przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności szyldu na polskim rynku. Wdrożenie SAP S/4HANA wpłynie na zwiększenie automatyzacji procesów, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności sieci Bricomarché oraz bardziej efektywne zarządzanie jednostkami centralnymi i pojedynczymi supermarketami. System umożliwi także skuteczne zarządzanie i kontrolę nad operacjami finansowymi, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności operacyjnej. Zmniejszy się także ryzyko występowania błędów i niezgodności.

NBP: „OF TV” – nowy tematyczny telewizyjny kanał informacyjno-publicystyczny prowadzony przez serwis ekonomiczny Obserwator Finansowy rozpoczął działalność. „OF TV” – nadawany na żywo – jest dostępny na kanale YouTube: Obserwator Finansowy – YouTube. Program będzie nadawany od poniedziałku do piątku (codziennie w godzinach 9:00-15:00). „Dostrzegając zapotrzebowanie na jakość publikowanych opracowań, postanowiliśmy wykonać kolejny krok w rozwoju Obserwatora Finansowego. Niezwykle miło jest mi poinformować państwa, że właśnie uruchamiamy telewizję 'OF TV’, a więc nową odsłonę na żywo kanału YouTube Obserwatora Finansowego” – powiedział prezes NBP Adam Glapiński. W telewizji „OF TV” znajdą się najwyższej jakości treści – wywiady, analizy i dyskusje – o tematyce dotyczącej bankowości centralnej, ekonomii, finansów i gospodarki. Gośćmi będą uznani eksperci i praktycy życia gospodarczego z Polski i zagranicy, zapowiedział bank centralny.

Rebel Media, Danone: Agencja mediowa Rebel Media zajmie się takimi działaniami w TV, jak: lokowanie produktu czy produkcje dedykowanego contentu dla marek grupy spółek Danone. Rozpoczęto realizację umowy. Pierwsza, większa współpraca z klientem będzie miała miejsce przy lokowaniach produktów grupy spółek Danone – wody Żywiec Zdrój Mocny gaz oraz jogurtów YoPro – w serialu „Gra na Maksa”, emitowanym w stacjach TVP.

Orange: Oferuje internet 5G bez limitów danych i prędkości w wybranym abonamencie komórkowym, do tego smartfon 5G w cenie niższej o połowę. Poza tym w Orange Love operator oferuje pół roku bez opłat za najszybszy światłowód z Netflix oraz wzmacniacz Smartbox WiFi 6 w atrakcyjnej cenie. Z kolei firmom Orange proponuje zwrot środków za wybrane usługi biznesowe.

Cisco: Zaprezentował najnowsze rozwiązanie klastrów AI dla centrów danych, wykorzystujące technologie Nvidia. Nexus HyperFabric AI Cluster zmienia sposób budowy i optymalizacji infrastruktury i oprogramowania oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie umożliwi skalowanie obciążeń generatywnej sztucznej inteligencji. Klaster łączy w sobie natywne rozwiązania sieciowe AI Cisco z technologiami sprzętowej akceleracji obliczeń i oprogramowaniem AI Nvidii oraz magazynem danych VAST.

Politechnika Gdańska, Atende Industries, Oktawave, CloudFerro: Otrzymają łącznie 217 mln zł dofinansowania na ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zakresie infrastruktury i usług chmurowych nowej generacji. Wyłonione projekty badawczo-rozwojowe charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz dalszego rozwoju wspólnego rynku cyfrowego.

Realme: realme GT 6 zadebiutuje 20 czerwca w Mediolanie we Włoszech. Smartfon ma cechy flagowego ekranu: jasność, technologię, ochronę oczu i wrażenia z użytkowania.

Value Media (Group One): Agencja mediowa została wybrana partnerem strategicznym i mediowym sieci sklepów Komfort. Działania mediowe będą realizowane w modelu House of Communication we współpracy ze spółkami Labcon i Salestube.

Google: W ramach kolejnej tury funduszu Ukraine Support Fund o wartości 10 mln USD, wspierającego młode firmy z Ukrainy. Dziewięć przedsiębiorstw otrzyma dofinansowanie, a także wsparcie techniczne i mentoringowe ekspertów Google. Wśród beneficjentów znaleźli się m.in.: Ailand Systems, Carbominer, Eddy.

Enspirion: Spółka zależna Energi zapewniła zasięg sieci TETRA na terenie Warszawy. To kolejna inwestycja tego typu zrealizowana przez spółkę.

Check Point Software: Wprowadził CloudGuard WAF-as-a-Service (WAFaaS), czyli oparty na sztucznej inteligencji, zautomatyzowany web application firewall. Rozwiązanie umożliwia kompleksowe zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym, chroniąc aplikacje internetowe przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami danych. To jednocześnie skuteczne zabezpieczanie aplikacji i interfejsów API w chmurze.

Jabra: Zaprezentowała bezprzewodowe słuchawki douszne Elite 8 Active Gen 2 i Elite 10 Gen 2 z pierwszym na świecie inteligentnym futerałem LE Audio, umożliwiającym bezprzewodowy streaming z dowolnego urządzenia z portem USB-C lub 3,5 mm.

Netia, Palo Alto Networks: Nawiązały partnerstwo na rzecz wspólnego odpowiadania na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Netia wzmacnia swoje kompetencje i ofertę rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, o innowacyjne, wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję (AI) technologie Palo Alto Networks, które będą pomagały chronić zasoby cyfrowe jeszcze większej niż dotychczas liczby firm i instytucji w Polsce.

Deutsche Bahn: Firma zaczęła korzystać z laptopów Getac S410 do zarządzania konserwacją oraz nadzorowania pociągów i lokomotyw. Rozwiązania Getac S410 wspierają szybkie i efektywne procesy sprawnego przywracania pociągów do ruchu.

OChK: Dostawca chmurowy potwierdził kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa po raz kolejny pozytywnie przechodząc audyt nadzoru potwierdzający spełnienie wymagań czterech międzynarodowych norm ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ciągłością działania. W tym roku dodatkowo zakres certyfikacji dla normy ISO 27001:2013 został rozszerzony o usługi monitoringu bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC), w ramach platformy chmury publicznej.

Stripe: Firma oferująca cyfrową infrastrukturę finansową dla biznesu nawiązała współpracę z siecią Accor. W efekcie Stripe stał się głównym globalnym partnerem przy obsłudze płatności Accor, jednej z największych grup hotelowych na świecie, która liczy obecnie ponad 40 marek hotelowych w 5 600 lokalizacjach w ponad 110 krajach.

Vertiv: Uruchomił portal AI Hub, który jest źródłem informacji na temat korzystania z AI w centrach danych. Dzięki temu partnerzy i klienci: mają dostęp do eksperckich treści, projektów referencyjnych, wyników badań i innych zasobów, mogą skutecznie zaprojektować infrastrukturę gotową do wdrażania rozwiązań bazujących na AI, otrzymują szczegółowe informacje o produktach zasilających i chłodzących.

Valeo, Dassault Systèmes: Firmy ogłosiły partnerstwo. Wykorzystując rozwiązania Dassault Systèmes, takie jak „Global Modular Platform” oraz „Smart, Safe & Connected”, oparte na platformie 3DEXPERIENCE, Valeo chce przyspieszyć cyfrową transformację działań w obszarze R&D. Valeo wdroży platformę 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, co pozwoli zoptymalizować rozwój nowych technologii na rzecz bezpiecznej i bardziej zrównoważonej mobilności. Wirtualny ekosystem połączy ponad 15 000 użytkowników Valeo z różnych działów (badań i rozwoju, zakupów, produkcji i innych) oferując im możliwości projektowania generatywnego i data science. Wdrożenie pomoże Valeo opracować technologie niezbędne do rozwoju elektrycznych, autonomicznych i opartych na oprogramowaniu pojazdów. Będzie również wspierać optymalizację wydatków firmy na badania i rozwój.

Ailleron: Rozpoczął współpracę ze Szwajcarskim Stowarzyszeniem Leasingowym (Schweizerischer Leasingverband; SLV) – stowarzyszenie pokrywa 80% lokalnego rynku. Ailleron będzie wspierać szwajcarskie firmy leasingowye w transformacji cyfrowej, poprzez usprawnienie i zautomatyzowanie procesu leasingu z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania. Rozpoczęcie współpracy z SLV to strategiczne posunięcie i kamień milowy dla Ailleron w rozszerzaniu swojej obecności w regionie DACH i jeszcze mocniejsze podkreślenie pozycja firmy jako eksperta w branży leasingowej. Realizowana współpraca jest kolejnym krokiem w budowaniu międzynarodowego zasięgu Spółki.

GFT Poland: Rozwija Core Banking Centre of Excellence w Polsce. Inicjatywa firmy ma na celu wprowadzenie nowego wymiaru kompetencji w modernizacji systemów centralnych.

SAP: Podczas SAP Sapphire 2024 w Barcelonie ogłoszono prostszą ścieżkę transformacji dla klientów RISE. Nowe perspektywy będą możliwe dzięki rozwiązaniom SAP LeanIX i SAP Signavio, a związane są m.in. z połączeniem SAP LeanIX z Joule – asystentem AI od SAP – oraz niedawno podanym do wiadomości zamiarem przejęcia platformy cyfrowej WalkMe.

Honor: Zaprezentował nowe smartfony z serii 200. W Europie rusza przedsprzedaż nowej serii. Po raz pierwszy w historii model Pro z numerowanej serii produktów będzie dostępny w tym regionie. Urządzenia można będzie kupić również w Polsce – na początku lata 2024.

T-Mobile Polska: Wprowadził obniżki cen usług za granicą w strefach 1B i 2 zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

INEA: Oferuje platformę Max w wersji standard. Jako jedyny operator bierze też udział w niestandardowej, wspólnej z Max kampanii wizerunkowej.

Zondacrypto: Udostępniła użytkownikom nową aplikację mobilną – zondacrypto 2.0. Nowy produkt regulowanej giełdy zondacrypto umożliwi m.in. natychmiastowe przelewy, handel i wypłaty środków (end-to-end), a także proces weryfikacji KYC.

Sener Polska: Głównym celem misji Ariel jest badanie tzw. egzoplanet, czyli planet znajdujących się poza Układem Słonecznym. W ramach kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) Sener Polska, przy współpracy z firmą-matką Sener Aeroespacial, jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, opracowanie oraz wykonanie testów instrumentu Medium Gain Antenna (MGAMA), czyli Anteny Średniego Zysku. Umożliwi ona przesyłanie informacji pomiędzy satelitą a Ziemią. Spółka Sener odpowiada za dostarczenie modeli lotnych tego instrumentu, czyli ostatecznych wersji urządzeń, które polecą w kosmos jako część sondy Ariel. W pracach nad Ariel, spółka po raz pierwszy w swojej historii przyjmuje pozycję koordynatora, odpowiedzialnego za dostarczenie całego systemu.

Play: Wprowadził nową promocję na światłowód dla firm – 6 miesięcy za 0 zł. Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na połączenie usługi światłowodu z abonamentem komórkowym, mogą otrzymać 12 miesięcy internetu bez opłat.

Źródło: ISBnews