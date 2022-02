Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 lutego br.

Dark Point Games: Po planowanym na I półrocze debiucie na NewConnect, celuje w przejście na rynek główny GPW w przeciągu roku od premiery gry „Achilles: Legends Untold”, zaplanowanej na II kw. bieżącego roku, wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Zarząd zamierza zarekomendować akcjonariuszom podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 50% zysku netto spółki za 2021 rok, podał Creepy Jar. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Szacuje, że osiągnął 29 mln zł jednostkowego zysku netto (wobec 22,4 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach na poziomie 46 mln zł (wobec 37,7 mln zł rok wcześniej), w 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Iron VR: Spółka zależna Carbon Studio zamierza w najbliższych dniach złożyć dokument informacyjny do GPW i liczy na debiut na rynku NewConnect do końca tego roku, podała spółka. Rada nadzorcza Iron VR powołała Tomasza Szpinera na stanowisko prezesa zarządu, podano także. Źródło: ISBnews

Ice Code Games: Połączył się z notowaną na rynku NewConnect spółką Avatrix. W wyniku połączenia Avatrix zmienił nazwę na Ice Code Games, podały spółki. Na czele połączonego podmiotu stanęli prezes Paweł Wilk i wiceprezes Mateusz Pilski. Celem Ice Code Games jest zdobycie pozycji topowego producenta gier strategicznych na rynku, które będą dostępne na PC i wszystkich najpopularniejszych konsolach. Źródło: ISBnews

All in! Games: Podpisał umowę współpracy wydawniczej z Future Friends Games Limited, na podstawie której spółka będzie odpowiedzialna za wydanie, dystrybucję oraz promocję gry „Exo One” na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite, podała spółka. Źródło: ISBnews

Brave Lamb Studio: Spółka z grupy kapitałowej Movie Games rozpoczęła prace nad prospektem emisyjnym na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Spółka będzie ubiegać się o debiut na GPW i spodziewa się zakończenia procedury emisyjnej jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

Huuuge: Przeprowadzi skup do 2,5 mln akcji własnych na potrzeby pracowniczego programu opcji na akcje (ESOP), na który przeznaczy maksymalnie 100 mln zł podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: CD Projekt Red ogłosił pojawienie się najnowszej aktualizacji gry 'Cyberpunk 2077′, usprawniającej tytuł na wszystkich dostępnych platformach, a także wprowadzającej szereg ulepszeń w wersji na konsole nowej generacji Xbox Series X|S oraz PlayStation 5, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Ditix: Ditix Games – spółka zależna Ditix – powzięła informację od wykonawcy DreamStorm Studio o planowanym terminie publikacji gry „Kajko i Kokosz Buduj i Rządź” w formule early access na platformy Google Play oraz App Store w okresie pomiędzy 22 marca do 29 marca 2022 r., podał Ditix. Źródło: ISBnews

Return Entertainment: Spółka rozwijająca gry w chmurze pozyskała 5,3 mln euro w rundzie finansowania, której przewodził fundusz Bikraft Ventures. Pozyskane środki pozwolą na rozwój pierwszych dwóch gier, podano w komunikacie. Return Entertainment planuje otworzyć studio w Polsce, a zespół ma składać się z 10 osób do końca tego roku. Źródło: ISBnews

Moonlit: Planuje rozpocząć w najbliższym czasie rozbudowę gry „Model Builder” o rozszerzenia DLC, podała spółka. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Krakowskie studio zakończyło prace nad wersją alpha gry „The Invincible” i przeszło do prac nad wersją beta, podała spółka. Od momentu publikacji na YouTube trailer gry opartej na powieści Stanisława Lema obejrzano już ponad 1 mln razy. Źródło: ISBnews

One More Level: Odnotował 1,03 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 5,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Moonlit: Łączny wolumen sprzedaży gry „Model Builder” wyniósł 26 632 sztuki od 8 lutego 2022 r., czyli od premiery na platformie Steam, do 14 lutego 2022 r. do godz 17:00, podał Moonlit. Łączna liczba zakupów z Wishlist wyniosła 10 514 sztuk. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących na kwotę 12,29 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2021 roku, wynikających z utraty wartości niektórych z projektów rozwojowych, podała spółka. Odpisy przełożą się pozytywnie na wynik bieżącego roki dzięki zmniejszeniu rocznej wartości amortyzacji o ok. 2 mln zł. Źródło: ISBnews

7Levels: Odnotowało 0,97 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 56% r/r, podała spółka. 7Levels liczy, że w kolejnych kwartałach uda się jej utrzymać podobny poziom, poinformował wiceprezes Krzysztof Król. Źródło: ISBnews

The Dust: Two Horizons – spółka zależna od The Dust – i Focus Home Interactive podpisali dokument określający zasady współpracy wydawniczej (deal memo) w zakresie produkowanej przez Two Horizons gry Hotel Renovator, podało The Dust. Deal memo przewiduje, że wydawcą gry będzie Focus Home, a gra w wersji na PC zostanie ukończona w tym roku. Źródło: ISBnews

Pixel Crow Games: Na platformie Steam zadebiutowała karta „Food Truck Empire” – gry 3D z gatunku tycoon, wraz z trailerem pokazującym pierwszy gameplay. Tytuł jest koprodukowany przez Pixel Crow Games – studio z grupy kapitałowej Movie Games. Jednocześnie Movie Games będzie wydawcą gry. Źródło: spółka

Punch Punk: Premiera wersji demo gry „Barn Finders” w wersji VR dedykowanej m.in. na HTC VIVE, Oculus Rift, czy Quest 1 i 2, która pierwotnie miała być zaprezentowana w dniu 15 lutego br., została przełożona. Przełożenie jest związane z implementacją feedbacku z premiery pilota i poprawieniu jakości builda. O ustaleniu nowej daty premiery dema Gry, Emitent powiadomi stosownym komunikatem. Źródło: spółka

Prime Bit Games: Spółka podjęła w IV kw. ub.r. współpracę z estońską firmą DA Games OÜ, w ramach której powstanie gra karciana z wykorzystaniem technologii NFT. „The Legend of Elysium” ma zostać wydana pod koniec 2022 r. Prace nad produkcją rozpoczęły się w 2022 roku. W dalszym ciągu trwają pracę nad produkcją o roboczej nazwie „Hooligans”. Planowana premiera gry mobilnej przypada na II kwartał bieżącego roku. W IV kw. 2021 r. w wyniku rozmów z zespołem tworzącym produkcję „Clash II”, spółka podjęła decyzję o przesunięciu terminu wydania gry na kwiecień bieżącego roku. Źródło: spółka

Carbon Studio: Spółka uzyskała prawie 1,5 mln zł zysku netto i 4,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. Tym samym w raportowanym okresie ekspert od gier VR podwoił zysk względem roku poprzedniego. EBITDA wyniosła prawie 2,3 mln zł. W samym IV kwartale studio odnotowało przychody na poziomie 0,9 mln zł, na co znaczący wpływ miała sprzedaż gier z serii „The Wizards”, a także rosnące zainteresowanie rynkiem VR. Źródło: spółka

Varsav Game Studio: Spółka ocenia, że sprzedaż gry „Giants Uprising” zanotowana podczas premiery early access na Steam oraz w okresie całego IV kw. nie jest satysfakcjonująca – wyniosła 3 096 sztuk, co przełożyło się na 101 tys. zł przychodów ze sprzedaży. W związku z tym znacznie zmniejszono zespół zaangażowany w dalszy rozwój projektu (obecnie 5 osób) oraz zdecydowano o próbie pozyskania partnera celem zakończenia prac produkcyjnych nad grą jak najniższym nakładem ze strony spółki. Decyzje co do skali dalszego rozwoju projektu „Giants Uprising” zostaną podjęte w I kw. 2022 i są uzależnione od możliwości budżetowych spółki i potencjalnej współpracy z partnerem dla projektu. Źródło: spółka

Movie Games Mobile: Spółka grupy kapitałowej Movie Games skupi się na wprowadzeniu IP Movie Games i innych wydawców – w tym „Drug Dealer Simulator”, „Builders of Egypt” czy „Mr. Prepper” – na rynek gier mobilnych. Jednocześnie spółka podpisała umowę o ścisłej współpracy z Movie Games VR dotyczącą zagospodarowania niszy na styku obszarów mobile, AR oraz VR. Źródło: spółka

Live Motion Games: Studio wzbogaciło wersję demonstracyjną gry „Builder Simulator”, a efekty tych prac zostaną zaprezentowane podczas zimowej edycji Festiwalu Steam Next 2022. Demo projektu otrzymało m.in. postać Bill Derr’a, który przeprowadza graczy przez wirtualny świat budowy i pomaga zapoznać się z poszczególnymi mechanikami. Premiera pełnej wersji gry – na PC – zaplanowana jest na I półrocze tego roku. Źródło: spółka

Play2Chill: W IV kwartale ub. roku spółka wypracowała ponad 572 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Stan gotówki na koncie Play2Chill, na koniec grudnia 2021 roku, wynosił prawie 2,2 mln zł, co w porównaniu z 2020 rokiem oznacza wzrost o prawie 300%. W najbliższych miesiącach Play2Chill będzie pracować nad produkcją wersji demonstracyjnych gry dla fanów motoryzacji, mechaniki samochodowej i sportu – „Rally Mechanic Simulator”. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry „Will You Snail” na platformie Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony Playstation została ustalona na 9 marca 2022 roku. W grze gracz musi unikać pułapek generowanych przez AI, rozwiązywać różnorodne zagadki i odkryć mroczne sekrety komputerowej symulacji, w której się znalazł. Źródło: spółka

Kool2Play: Termin wydania gry „Uragun” w formule early access na platformie Steam został ustalony na 30 marca 2022 r., podała spółka. Gra 'Uragun’ będzie docelowo dostępna w pełnej wersji na PC, Nintendo Switch, Xbox i PlayStation w II kw. 2023 r., natomiast dodatki DLC – w IV kw. 2023 r. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Prace nad dwiema produkcjami z IP „Front Mission” są zaawansowane; premiera „Front Mission 1st: Remake” będzie miała miejsce na lato, a ogłoszenie premiery „dwójki” nastąpi później w tym roku. Zdaniem prezesa, to IP ma największy potencjał z pozyskanych. Źródło: Trigon

Techland: 3 mln unikalnych graczy grało w grę „Dying Light 2 Stay Human” w pierwszy weekend po premierze. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Uzyskał korzystną interpretację przepisów prawa podatkowego w spółkach zależnych dot. ulgi B+R. Zysk netto w spółce Modrzew z Daleka ulegnie zwiększeniu o kwotę 138tys. zł, a w spółce AM Game Studios o kwotę 669 tys. zł. Źródło: Trigon

T-Bull: Liczba pobrań gier w styczniu 2022 roku na poziomie 3,6 mln. Źródło: Trigon

Frenzy: Uruchomiło studio transmisyjne, które ma pozwolić na realizację większej liczby projektów esportowych. W początkowej fazie będzie ono wykorzystywane do realizacji polskiej transmisji regionalnego turnieju VRL East: Surge w grę „Valorant”, którego faza zasadnicza rozpoczęła się w pierwszym dniu nadawania nowego studia. Źródło: ISBtech

Rebel Wolves: Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, otwiera nowe studio. Celem jest stworzenie wysokobudżetowego RPG w klimacie fantasy. Szeregi Rebel Wolves uzupełnią Daniel Sadowski, Tamara Zawada, Jakub Szamałek, Bartłomiej Gaweł, doświadczeni pracownicy, którzy mają w swoim portfolio m.in. wiedźmińskie tytuły. Źródło: Polygamia

Źródło: ISBnews