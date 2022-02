Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) – przewoźnik miejski w stolicy Czech – uznał ofertę konsorcjum Solaris Bus & Coach, Solaris Czech i Škoda Electric za najlepszą w przetargu na dostawę 20 sztuk dwuprzegubowych trolejbusów, podał Solaris.

„To pierwsze tak rozbudowane zamówienie na pojazdy tego typu. Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do 24 miesięcy od podpisania umowy. Przetarg […] dotyczył dostaw 20 dwuprzegubowych trolejbusów. Firmy Solaris Bus & Coach, Solaris Czech i Škoda Electric jako konsorcjum złożyli wspólną, zwycięską ofertę. Solarisy Trollino 24 zadebiutują na ulicach Pragi w przeciągu najbliższych dwóch lat” – czytamy w komunikacie.

Każdy z pojazdów będzie wyposażony w cztery osie, z czego dwie to osie napędowe. Napęd Trollino 24 stanowią dwa silniki trakcyjne. Baterie trakcyjne, które będą źródłem energii w momentach braku zasilania z sieci trakcyjnej, zostaną umieszczone na dachu drugiego członu. Minimalny zasięg dojazdu trolejbusu na bateriach trakcyjnych, określony w warunkach przetargu, wynosi 11 km. Dokładna długość tego unikatowego, dwuprzegubowego trolejbusu wynosi 24 700 mm. Na swoim pokładzie mieści jednocześnie 179 pasażerów, w tym 54 na miejscach siedzących.

Dwuprzegubowy trolejbus marki Solaris po raz pierwszy został zaprezentowany światu w 2019 roku, na targach Busworld w Brukseli. W 2020 roku był testowany w regularnym ruchu pasażerskim w Bratysławie. To kolejny już model trolejbusów w portfolio producenta. Firma wprowadziła do swojej oferty te bezemisyjne pojazdy w 2001 roku, dostarczając od tamtej pory 1800 Trollino do klientów w całej Europie, przypomniano.

„Gratulujemy miastu Praga inwestycji w nowoczesne i bezemisyjne w miejscu użytkowania pojazdy! Trollino 24 to nasza odpowiedź na zwiększanie możliwości przewozowych na najbardziej obciążonych liniach w zatłoczonych miastach. Włączenie do ruchu 20 dwuprzegubowych trolejbusów będzie idealnym rozwiązaniem dla tej metropolii. Jestem przekonany, że te supernowoczesne, szczegółowo zaprojektowane, bogato wyposażone, a przede wszystkim bezemisyjne pojazdy staną się wizytówką stolicy Czech” – podsumował członek zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i after sales Petros Spinaris, cytowany w materiale.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

Źródło: ISBnews