Ultimate Games odnotowało 227 mln zł przychodów całkowitych, 7,8 mln zł zysku brutto i 6,1 mln zł zysku netto w 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane skonsolidowane.

„Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1) stabilna sprzedaż serii 'Ultimate Fishing Simulator’ w wersjach na PC i platformę VR, konsole wraz z dodatkami DLC;

2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie 2021 r. zostało wydanych ok. 83 gry, głównie na platformę Nintendo Switch;

3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. 'Ultimate Fishing Simulator’ oraz 'Professional Fishing’;

4) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;

5) stabilna sprzedaż gier komputerowych pt.: 'Thief Simulator’, 'House Flipper’ oraz 'Cooking Simulator’ w wersji na platformę Nintendo Switch;

6) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej emitenta, o czym to spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 oraz 17/2021, przy jedoczesnym zmniejszeniu wartości transakcji zbycia udziałów/akcji w stosunku do okresu porównywalnego;

7) wzrost kosztów prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń” – czytamy w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2021 r.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

