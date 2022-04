Ciech rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2021 roku w wysokości 133 206 455,08 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

„Rekomendacja zarządu Ciech S.A., dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2021 rok na kapitał zapasowy ma uzasadnienie w trwającym procesie analizy dostępnych opcji alokacji kapitału, w tym poprzez koncentrację spółki na wybranych procesach z obszaru przejęć i połączeń (M&A)” – czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews