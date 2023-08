Proces certyfikacji gry „Lords of the Fallen” na platformach Sony Playstation 5 oraz Microsoft Xbox Series X|S został zakończony, co oznacza, że gra została dopuszczona do wydania na te platformy, podał Cl Games SE. Globalna premiera tego tytułu została wcześniej wyznaczona na 13 października 2023 r.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews