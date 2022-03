Pierwsza sesja tygodnia na warszawskim parkiecie przyniosła docelowy wzrost WIG20 o 0,84, pomimo iż początek handlu przyniósł 3% spadki indeksu. MWIG40 zniżkował 0,67% podczas gdy sWIG80 spadł o 1,18%. Obroty na szerokim rynku (regulowanym) wyniosły 3,66 mld z czego spora część przypadła na sektor wydobywczy i finansowy.

Początek handlu sugerował podtrzymanie wyraźnej podaży i podbicie układów risk-off. Wyraźne spadki eurodolara i wzrosty notowań cen surowców energetycznych podbijały presję wokół rynków EM i walut CEE, gdzie EUR/PLN przejściowo wyznaczył dziś historyczne maksima ponad 5 PLN za euro. Wsparciem okazała się trzecia runda negocjacyjna pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdzie po raz pierwszy otrzymaliśmy wiarygodne informacje „czego” żąda strona RUS aby doszło do zakończenia konfliktu (niepodległe republiki DRL i ŁRL, rosyjski Krym i brak przyłączenia UA do UE czy NATO). Niezależnie od braku zasadności tych żądań inwestory założyli iż samo sformułowanie „żądań” zbliża nas do potencjalnej deeskalacji. Dodatkowo wydaje się iż unijni, amerykańscy i brytyjscy decydenci są coraz dalej, w zakresie sankcji, od całkowitego embarga na ropę, gaz czy węgiel z Rosji, co przyniosło lekki ruch korekcyjny m.in. na ropie.

Lokalnie,w ramach WIG20, liderami wzrostu było ponownie PGNiG (+6,15%) oraz PGE (+5,48%) i Lotos (+4,59%). Ciekawą sesję obserwowaliśmy również na sektorze wydobywczym gdzie, przejściowo, zwyżka notowań Bogdanki wynosiła ok. 25%. Dynamiczne odbicie widoczne było również na sektorze bankowym, gdzie spadki WIG-Banki z poziomu -6% wybronione zostały na -1,3%. Powodem był analogiczny ruch na eurpejskim Eurostoxx Banks oraz oczekiwania na mocniejszą podwyżkę (w celu stabilizacji PLN) ze strony jutrzejszej RPP.

Z rynkowego punktu widzenia byliśmy dziś świadkami kolejnej sesji aktywnego handlu na Warszawskim parkiecie. Ostatnie sesje przynosiły bilans ponad 2mld obrotu, dziś natomiast 3,6 mld wskazuje możliwą próbę podtrzymania lokalnych dołków. Pozostajemy jednak pod wpływem wydarzeń geopolitycznych.

Źródło: DM BOŚ / Konrad Ryczko