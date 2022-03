Stalexport Autostrady odnotował 90,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 87,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 125,33 mln zł wobec 100,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 205,57 mln zł wobec 159,07 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 360,16 mln zł w 2021 r. wobec 289,55 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku osiągnęły poziom 360 162 tys. zł i były o 24% wyższe niż w roku 2020, natomiast zysk netto grupy wyniósł 95 415 tys. zł i był o 4% wyższy w porównaniu do roku 2020. Na znacząco niższą dynamikę wzrostu zysku netto wpływ miały przede wszystkim koszty własne sprzedaży, które w stosunku do roku 2020 wzrosły o 30,3%, głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji z 58 779 tys. zł do 80 232 tys. zł. O 12,4% wzrosły także koszty ogólnego zarządu – do kwoty 113 522 tys. zł – przede wszystkim z powodu wyższej kwoty 'Płatności na rzecz Skarbu Państwa’, które w 2021 roku wyniosły 63 249 tys. zł (44 610 tys. zł w roku 2020)” – napisał prezes Emil Wąsacz w liście do akcjonariuszy.

Jak podkreślił, pomimo stałego wzrostu natężenia ruchu w kolejnych miesiącach roku 2021 nadal średnioroczne natężenie ruchu w wysokości 42.857 pojazdów na dobę było niższe o ok. 6% w porównaniu do roku sprzed pandemii, tj. roku 2019, ale o 17,5% wyższe niż w roku 2020.

„Ruch samochodów osobowych wzrósł w roku 2021 w stosunku do 2020 roku o 18,2% i wyniósł ok. 35 225 pojazdów na dobę, natomiast ruch pojazdów ciężarowych wyniósł 7 631 pojazdów na dobę i był o 14,6% wyższy niż w roku 2020. Największe wzrosty ruchu zarówno pojazdów osobowych jak i ciężarowych odnotowaliśmy w II kwartale 2021 roku, a największe natężenie ruchu, bo aż 56 tys. pojazdów na dobę, było w sierpniu ubiegłego roku” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 57,72 mln zł wobec 157,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Źródło: ISBnews