Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w sierpniu o ok. 0,45 mld zł (+0,1% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 299,8 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie.

„W sierpniu, po raz szósty z rzędu, wzrosły aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI, ale w porównaniu z poprzednimi miesiącami wzrost ten był relatywnie niewielki. To efekt korekty na rynkach, która negatywnie wpłynęła na stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. W sierpniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły łącznie o niecałe 450 mln zł (+0,1%) i sięgnęły 299,8 mld zł. To nieznaczny wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy, kiedy aktywa rosły po kilka miliardów złotych. W sumie od początku roku aktywa polskich TFI powiększyły się już łącznie o niemal 30,3 mld zł” – czytamy w raporcie.

W sierpniu większość głównych światowych giełd traciła, ale wśród najgorszych znalazła się GPW. Indeks WIG20 zanurkował o ponad 7%, WIG spadł o 5%, mWIG40 został przeceniony o niespełna 3%, a sWIG80 o 4%. W tym czasie amerykański Nasdaq spadł o ponad 2%, niemiecki DAX zniżkował o 3%, japoński Nikkei 225 zanurkował o 1,7%, a chiński Shanghai Composite – o ponad 5%, przypomniano.

„Spośród około 220 funduszy dłużnych polskich i zagranicznych (papierów korporacyjnych i skarbowych), na plusie w sierpniu znalazło się ok. 140 z nich. Równocześnie do funduszy dłużnych klienci wpłacili łącznie 2,2 mld zł. Gros środków trafiło do funduszy obligacji krótkoterminowych (1,5 mld zł), czyli o niższym ryzyku. W efekcie w tym segmencie produktów przyrost aktywów w ujęciu nominalnym był w ubiegłym miesiącu największy i sięgnął 2,5 mld zł (+2,6%). Na koniec sierpnia wartość aktywów funduszy dłużnych wyniosła ponad 99,5 mld zł, a najmocniej powiększyły się w tym czasie portfele funduszy dłużnych uniwersalnych (prawie 1,2 mld zł)” – czytamy dalej.

W dwóch grupach odnotowano spadek aktywów. O 45 mln zł skurczyły się portfele funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych, a o 14 mln zł spadły aktywa w grupie „pozostałe”, która obejmuje wyjątkowo popularne w ubiegłym roku fundusze obligacji samorządowych, podano także.

„W sierpniu koniunktura na rynkach nie sprzyjała zarządzającym. Zdecydowana większość funduszy zakończyła miesiąc z ujemną stopą zwrotu i szacujemy, że wyniki zarządzania pomniejszyły stan ich aktywów łącznie o ok. 1,9 mld zł. Dopisali jednak klienci, którzy na zakupy jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów wydali w sierpniu 2,1 mld zł (o zaledwie 0,3 mld mniej niż w lipcu.). Gdy do tego dodamy napływy do PPK, to wówczas sierpniowe saldo sprzedaży w TFI rośnie do 2,5 mld zł.” – czytamy w raporcie.

Spadki na rynkach akcji znalazły odbicie w stopach zwrotu funduszy akcyjnych. Spośród ok. 240 krajowych rozwiązań z tego segmentu (inwestujących na polskiej i zagranicznych giełdach), na plusie w sierpniu znalazło się zaledwie 12. W powiększaniu aktywów w tym segmencie rynku nie pomogli też sami klienci, bo wypłacili z nich łącznie 129 mln zł netto. Największe odpływy odnotowały fundusze akcji polskich – zarówno uniwersalne (-96 mln zł), jak i małych i średnich spółek (-42 mln zł). Nieco lepiej w sierpniu wyglądała sytuacja funduszy akcji zagranicznych, które miały dodatni bilans sprzedaży. W efekcie ujemnych wyników zarządzania i sprzedażowych wartość aktywów funduszy akcyjnych spadły w sierpniu o niemal 1,5 mld zł (-4,3%) i na koniec miesiąca wyniosły ponad 32,6 mld zł, podano także.

„Także dla funduszy mieszanych sierpień nie był udanym miesiącem. Sporo z nich odnotowało ujemne wyniki, a dodatkowo klienci więcej środków z nich wypłacili, niż wpłacili (-14 mln zł). W efekcie wartość aktywów w nich zgromadzona spadła o ponad 360 mln zł, czyli o -1% do ponad 37,7 mld zł. Nieznacznie, bo o 44 mln zł spadły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz rynku surowców (-75 mln zł). Niewielki wzrost aktywów (+5,9 mln zł) odnotował w tym czasie segment funduszy nieruchomości” – napisano też w materiale.

„Wzrost aktywów (+0,3%) odnotowały w sierpniu również fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się jednak nieznacznie, bo o niecałe 40 mln zł do ponad 15,7 mld zł. Ich udział w rynku sięgnął na koniec miesiąca 5,2%” – zakończono.

Źródło: ISBnews