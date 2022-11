Alumetal odnotował 58,74 mln zł skonsolidowanego raportowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 28,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce, grupa podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w III kwartale 2022 roku wyniósł 45,5 mln zł i był wyższy od uzyskanego w tym zakresie rezultatu w III kwartale 2021 roku o 58,4%.

Zysk operacyjny wyniósł 56,34 mln zł wobec 36,62 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA w III kwartale 2022 roku ukształtowała się na poziomie 64,8 mln zł co oznacza, iż była o 41,4% wyższa w stosunku do III kwartału 2021 roku, kiedy to wyniosła 45,8 mln zł. Jednostkowa EBITDA w III kwartale 2022 roku ukształtowała się na poziomie 1 104 zł/tonę i była wyższa o 33,0% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to wyniosła 830 zł/tonę.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,48 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 538,37 mln zł rok wcześniej.

„Wolumen sprzedaży wyrobów w III kwartale 2022 roku wyniósł 58,7 tys. ton i był o 6,3% większy niż w III kwartale 2021 roku, a narastająco za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniósł 191,2 tys. ton i był większy o 8,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały ilość sprzedaży wyniosła w skali całej Grupy Alumetal 245,3 tys. ton. Grupa Alumetal zdobywa udział w rynku pomimo wymagającego otoczenia rynkowego. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w III kwartale 2022 roku była o 35,8%

wyższa w porównaniu do III kwartału 2021 roku, co w połączeniu ze zwiększeniem ilości sprzedaży spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 763,5 mln zł, czyli o 41,8% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 183,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 118,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 548,7 mln zł w porównaniu z 1 592,22 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2022 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 159,9 mln zł, co oznacza wzrost o 37,0% w stosunku pierwszych 9 miesięcy poprzedniego roku.

W związku z realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w III kwartale 2022 roku wyniosły 22,3 mln zł, a ich struktura kształtowała się następująco: 4,3 mln zł wydatki odtworzeniowe, 18,0 mln zł wydatki rozwojowe. Wydatki inwestycyjne w okresie 9 miesięcy 2022 roku wyniosły 70,8 mln zł, a za ostatnie cztery kwartały 80,5 mln zł, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 102,45 mln zł wobec 26,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

