Bank Millennium zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 mln euro (ok. 1 848 360 000 zł), podał bank.

„W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zarząd banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1] data rozpoczęcia subskrypcji: 11 września 2023 r.,

2] data zakończenia subskrypcji: 11 września 2023 r.,

3] data przydziału papierów wartościowych: 11 września 2023 r.,

4] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4 000 sztuk,

5] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 41,84%, emisja nie była podzielona na transze,

6] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6 877 sztuk,

7] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4 000 sztuk,

8] cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej” – czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 25 sierpnia 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews