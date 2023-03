Bank Pocztowy odnotował 105 mln zł zysku netto w 2022 r. (wzrost o 238,4% r/r) i planuje przeznaczenie całego zysku na kapitał rezerwowy, podał bank.

„Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników – wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze” – powiedział prezes banku Jakub Słupiński, cytowany w komunikacie.

Na zmianę wyniku finansowego banku w 2022 r. istotnie wpłynął wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2022 r. wyniósł 410,3 mln zł i był wyższy o100,4% r/r. Wzrost wyniku odsetkowego nastąpił m.in w efekcie wzrostu stóp procentowych w 2022 r., co przełożyło się na wzrost przychodów odsetkowych o 268,3 mln zł, a także kosztów odsetkowych o 62,7 mln zł, podano.

Na wygenerowane wyniki wpływ miało także obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, a także wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, który w porównaniu do 2021 r. był wyższy o 11 mln zł. Bank odnotował wzrost kosztów działania o 38,1 mln zł, tj. o 18,5%, w efekcie wyższych kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów osobowych o 19,7%, w wyniku wzrostu wynagrodzeń, podano również.

„W 2022 r. bank zanotował wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 30,66% i był on o 24,55 pkt proc. wyższy niż 31.12.2021 r., o czym zadecydował wzrost zysku netto przy jednoczesnym spadku wartości kapitałów własnych banku wynikającym z ujemnej wyceny wartości portfela papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej” – czytamy dalej w komunikacie.

„Istotny wzrost dochodów o 72,1% r/r przy odnotowanym wzroście kosztów działania, przełożył się na zdecydowanie lepszą relację koszty/dochody (C/I). Na 31.12.2022 r. wskaźnik C/I dla Banku Pocztowego wyniósł 52,2%, i był niższy o 23,6 pkt proc. w porównaniu do 31.12.2021 r.” – napisano również w informacji.

Obecnie zarząd Banku Pocztowego koncentruje się na dokończeniu procesu dokapitalizowania banku, określeniu docelowej struktury właścicielskiej oraz opracowaniu nowej strategii banku na lata 2023-2025, podano.

Bank szacuje, że proces dokapitalizowania powinien zakończyć się najpóźniej w III kwartale 2023 r., ale nie jest wykluczone, że uda się go zakończyć już w II kwartale. Dodaje, że przejściowe pogorszenie sytuacji kapitałowej banku na początku roku zostanie zniwelowane z chwilą zwiększenia kapitału podstawowego Tier 1, co będzie efektem przeznaczenia całego wyniku finansowego za rok 2022 na zasilenie kapitału rezerwowego, podsumowano.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews