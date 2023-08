W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z4 Best o wartości 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 37,6 mln zł, co oznacza, że stopa redukcji wyniosła 20,55%, podała spółka. Obligacje Best we wrześniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

„Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i objęcie inwestycji w obligacje Best w zazwyczaj nieco trudniejszym okresie wakacyjnym. Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy w całości przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Subskrypcja obligacji odbyła się 8-23 sierpnia br. Spółka zaoferowała 300 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Zapisy złożyło 765 inwestorów. Oferta serii Z4 była drugą ofertą obligacji Best przeprowadzoną w III kwartale br. W ofercie obligacji Z3 zakończonej przed miesiącem, o wartości 20 mln zł, redukcja zapisów wyniosła blisko 40%, podano.

„Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji (tj. 99,4 zł od 8 do 11 sierpnia 2023 r., 99,7 zł od 12 do 15 sierpnia 2023 r., 100 zł od 16 do 23 sierpnia 2023 r.)” – czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z4 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r, podano również.

Dotychczas grupa Best wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,15 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 8 serii obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej 106 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.

Oferta obligacji serii Z4 została zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł

„Marek Kucner, wiceprezes Best odpowiadający za finanse grupy. nie wyklucza, że spółka zdecyduje się na przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji w ramach wygasającego w listopadzie prospektu” – czytamy w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews