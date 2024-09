Fundusz BioFund Capital Management LLC – największy akcjonariusz Medicalgorithmics – jest zadowolony z dotychczasowych efektów wdrażania przez nią strategii na lata 2023-2026. Fundusz nie będzie sprzedawać akcji przy obecnych poziomach cenowych i nie ma też zamiaru zmniejszać zaangażowania – jest zdeterminowany, aby w pełni zrealizować potencjał strategii oraz dążyć do zwiększenia wartości naszej inwestycji w Medicalgorithmics, poinformował współzałożyciel funduszu BioFund i członek rady nadzorczej spółki prof. Paul Lewicki.

„Jako największy akcjonariusz Medicalgorithmics potwierdzamy, że jesteśmy w pełni zadowoleni z dotychczasowych efektów realizacji strategii na lata 2023-2026, która w naszej ocenie, i w oparciu o rozmowy z kluczowymi firmami w branży medtech na rynku europejskim i amerykańskim, jest skutecznie realizowana. Jej głównym celem jest fundamentalna zmiana modelu biznesowego firmy, która została już praktycznie zrealizowana. Na globalnym rynku spółka nie jest już postrzegana jako producent jednego z wielu urządzeń do monitorowania pracy serca. Wnioskując z feedbacku, który otrzymujemy w profesjonalnych interakcjach z wiodącymi graczami na rynku, Medicalgorithmics z powodzeniem buduje pozycję globalnego innowatora i dostawcy high-tech oprogramowania diagnostycznego, opartego o własne algorytmy sztucznej inteligencji, których skuteczność potwierdzają niezależne badania naukowe” – powiedział Lewicki, cytowany w komunikacie.

Według członka rady nadzorczej Medicalgorithmics i współzałożyciela funduszu BioFund Krisa Siemionowa, ten sukces ma już przełożenie na rozmowy z nowymi klientami i już wkrótce będzie widoczny w kolejnych kontraktach i wynikach spółki.

„Transformacja modelu biznesowego zakładała krótkoterminowe osłabienie wskaźników finansowych. Byliśmy na to przygotowani, ponieważ branża medyczna jest mocno regulowana, a skuteczna realizacja działań biznesowych wymaga więcej czasu niż to ma miejsce w innych sektorach gospodarki. Zbliżamy się do końca transformacji spółki, której model biznesowy będzie oparty na algorytmach AI i oprogramowaniu współpracującym z różnymi urządzeniami naszych partnerów. W naszej ocenie, ten model ma znacząco większy potencjał i pozwoli spółce na globalne skalowanie jej biznesu” – wskazał Siemionow.

Lewicki podkreślił, że traktuje Medicalgorithmics jako kluczową spółkę w portfolio BioFund.

„Mam do niej podobne podejście i oczekiwania, jak w przypadku StatSoft. Była to jedna z pierwszych firm softwarowych 'data mining’ w USA, którą założyłem ponad 20 lat temu, a która w 2014 roku została przejęta przez Dell Technologies. Dlatego nie zamierzamy sprzedawać akcji po kursie, który nie będzie w pełni odzwierciedlał wartości spółki oraz jej potencjału biznesowego i technologicznego. W naszej ocenie aktualna wycena akcji Medicalgorithmics jest wielokrotnie zaniżona wobec jej rzeczywistej wartości. Moim zdaniem nie uwzględnia ona wartości Kardiolytics, spółki zależnej Medicalgorithmics, która rozwija technologię VCAST” – podkreślił Lewicki.

„BioFund, jako fundusz inwestujący nasze własne pieniądze, ma nieograniczony horyzont inwestycyjny i możemy zadeklarować, że nie będziemy sprzedawać akcji przy obecnych poziomach cenowych. Nie mamy też zamiaru zmniejszać naszego zaangażowania i jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni zrealizować potencjał strategii oraz dążyć do zwiększenia wartości naszej inwestycji w Medicalgorithmics” – podsumował.

Siemionow ocenia, że największą wartością Medicalgorithmics jest stworzona przez nią technologia, oparta na własnych rozwiązaniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dotyczy to obu obszarów: diagnostyki zaburzeń rytmu serca oraz diagnostyki choroby wieńcowej.

„Zarówno system DRP wraz z algorytmami DRAI, jak i system VCAST, należą do najnowocześniejszych rozwiązań diagnostycznych na świecie. W obu przypadkach jesteśmy na początku procesu komercjalizacji tych przełomowych technologii. DRAI, czyli nowa generacja algorytmów sztucznej inteligencji do analizy danych EKG, wraz platformą diagnostyczną DRP są w pełni dostępne komercyjnie dopiero od pierwszej połowy tego roku i zostały już z powodzeniem wdrożone u pierwszych klientów, z bardzo pozytywną informacją zwrotną z ich strony. W najbliższym czasie spodziewamy się, że spółka podpisze kolejne, istotne umowy sprzedażowe, spełniające deklaracje o odbudowie przychodów na rynku USA” – wskazał Siemionow.

W ocenie funduszu, obie technologie doskonale wpisują się w globalny trend wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach opieki zdrowotnej, w celu zwiększenia dostępności tych procedur i opieki kardiologicznej. Dlatego też obecna wycena Medicalgorithmics nie odzwierciedla fundamentalnej wartości stworzonych przez spółkę technologii, zaznaczył Lewicki.

BioFund Capital Management LLC to fundusz założony w 2015 roku w Miami na Florydzie, który powstał w odpowiedzi na globalne wyzwania związane z niedostatecznym wykorzystaniem technologii w medycynie oraz ograniczonym dostępem do zaawansowanej opieki medycznej. Jego założycielami są: dr n. med. Kris Siemionow, uznany chirurg i twórca innowacyjnych firm medycznych, oraz prof. Paul Lewicki, pionier w dziedzinie eksploracji danych i uczenia maszynowego, założyciel StatSoft i twórca systemu STATISTICA. Fundusz koncentruje się na niwelowaniu nierówności w dostępie do opieki medycznej na całym świecie, szczególnie w regionach, gdzie brakuje wykwalifikowanych specjalistów. W 2022 roku BioFund zainwestował w Medicalgorithmics, stając się największym akcjonariuszem spółki.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews